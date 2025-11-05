Verbandsligist stellt Trainerteam frei: „Für alle Seiten am besten“

Neun Spiele, fünf Punkte, erst ein Sieg, der vorletzte Tabellenplatz - so lautet die aktuelle Bilanz des SV Westerhausen in der Verbandsliga. Nun ist klar: Nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden im Kellerduell gegen Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim nimmt die Wolfsberg-Elf eine Veränderung vor.

„Der SV 1890 Westerhausen beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Cheftrainer André Dzial und Co-Trainer Marcel Fricke“, gab der Verbandsligist am Mittwochabend per Pressemitteilung bekannt. „Dem Wunsch des Trainerteams, bis Weihnachten sorgenfrei arbeiten zu können, kann der Verein aufgrund der aktuellen Tabellensituation nicht mehr nachkommen. Somit ist man zur Überzeugung gekommen, dass die Entscheidung für eine vorzeitige Trennung zum jetzigen Zeitpunkt für alle Seiten am besten ist“, hieß es weiter.

Erst zum Saisonfinale der vergangenen Spielzeit hatte Dzial die Geschicke des Verbandsligisten übernommen. Trotz des gelungenen Klassenerhalts am letzten Spieltag musste am Wolfsberg im Sommer ein gewaltiger personeller Neustart her. „Die Aufgabe, mit einem jungen Team, dass nach einem großen Umbruch neu zusammengestellt wurde, ist wahrlich nicht einfach gewesen“, schrieben die Westerhäuser. „Wir danken André und Marcel für die gemeinsame Zeit.“ Beiden wünsche man für die Zukunft alles Gute.