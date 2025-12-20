Landesligist trennt sich von Coach: "Alles andere als leichtgefallen"

Im ersten Jahr nach der Landesliga-Rückkehr hatte der SV Stahl Thale nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. In der zweiten Saison sieht das anders aus: Mit nur zwölf Punkten aus 15 Partien überwintert die Stahl-Elf auf Rang 13 der LOTTO-Landesliga Nord. Kurz vor Weihnachten hat der Verein aufgrund der brisanten Situation personelle Konsequenzen gezogen.

So gab der Landesligist die Trennung von Trainer Nico Stange bekannt. "Diese Entscheidung basiert auf der sportlichen und mannschaftlichen Gesamtsituation", heißt es in der Vereinsmitteilung. "Wir haben uns mit der Entwicklung der Mannschaft in der Hinrunde auseinandergesetzt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass eine neue Struktur in der sportlichen Führung zur Winterpause sinnvoll ist, um die Ziele der Abteilung weiter voran zu bringen", ließ die Fußball-Abteilung verlauten. Zum FuPa-Profil:

Stange hatte den Landesligisten erst im Sommer nach dem Abschied von Marcel Tietze übernommen. Zuvor hatte der 48-Jährige lange Jahre als Co-Trainer assistiert. "Diese Entscheidung ist der Abteilung alles andere als leichtgefallen", schrieben die Thalenser zur Trennung und weiter: "Nico Stange hat sich über viele Jahre hinweg mit großem Engagement, Leidenschaft und hoher Identifikation für unseren Verein eingesetzt. Wir bedanken uns herzlich für den gezeigten Einsatz und wünschen Nico sowohl privat als auch sportlich nur das Beste." Zur Nachfolge machte der Club zunächst noch keine Angaben.

