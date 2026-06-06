Landesliga-Wahnsinn: Biskup, Campe und Rieger schießen 16 Tore

Auch 1. FC Lintfort hat den letzten Spieltag mit einem offensiven Ausrufezeichen eröffnet. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht Rhenania Bottrop setzte sich die Mannschaft von Meik Bodden mit 10:0 durch und hatte in Andre Rieger den klaren Mann des Tages. Der Angreifer traf schon in der ersten Minute zum 1:0, erhöhte wenig später auf 2:0 (5.) und machte mit dem 3:0 nach elf Minuten früh alles klar.

Lintfort blieb danach konsequent. Robin van Radecke erzielte das 4:0 (23.), anschließend fiel ein Eigentor zum 5:0 (31.). Noch vor der Pause trafen Abdoulaye Sall (34.) und Yassine Riad (42.). Nach dem Seitenwechsel legte Rieger zwei weitere Treffer nach (54., 62.) und kam damit ebenfalls auf fünf Tore, während Simon Schwarz zwischenzeitlich das 9:0 erzielt hatte (56.). Für Lintfort war es ein klarer Abschluss, während Rhenania eine schwierige Saison mit einer weiteren deutlichen Niederlage beendete.