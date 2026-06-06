Landesliga-Wahnsinn: Biskup, Campe und Rieger schießen 16 Tore

In der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, haben die ersten Spiele des letzten Spieltags außergewöhnliche Torjäger-Leistungen geliefert. René Biskup traf sechsmal für VfB Bottrop, Luca Campe fünfmal für DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 und Andre Rieger ebenfalls fünfmal für 1. FC Lintfort.
Dieses Spiel wird so schnell niemand vergessen. VfB Bottrop hat sich bei DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 in einem völlig verrückten Landesliga-Duell mit 8:7 durchgesetzt - und René Biskup lieferte dabei eine Tor-Show, die selbst in einer torreichen Liga herausragt. Der Angreifer traf bereits in der dritten Minute zum 1:0, legte in der 19. Minute das 3:0 nach und schnürte bis zur 68. Minute insgesamt einen Sechserpack. Zudem traf Lasse Dittner früh zum 2:0 (12.), ehe Raphael Steinmetz in der 70. Minute das 8:4 erzielte.
Dass Bottrop dennoch bis zum Ende zittern musste, lag vor allem an Luca Campe. Der Katernberger Offensivspieler drehte nach dem frühen Rückstand gewaltig auf und traf fünfmal. Campe verkürzte zunächst auf 2:4 (28.), stellte mit zwei weiteren Treffern bis zur Pause sogar auf 4:4 (31., 41.) und brachte sein Team nach dem zwischenzeitlichen 4:8 noch einmal heran (73., 76.). Nick Hillmann erzielte in der 88. Minute das 7:8, doch der Ausgleich fiel nicht mehr. Die Gelb-Rote Karte gegen Niklas Böhm in der Nachspielzeit änderte daran nichts mehr.
Auch 1. FC Lintfort hat den letzten Spieltag mit einem offensiven Ausrufezeichen eröffnet. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht Rhenania Bottrop setzte sich die Mannschaft von Meik Bodden mit 10:0 durch und hatte in Andre Rieger den klaren Mann des Tages. Der Angreifer traf schon in der ersten Minute zum 1:0, erhöhte wenig später auf 2:0 (5.) und machte mit dem 3:0 nach elf Minuten früh alles klar.
Lintfort blieb danach konsequent. Robin van Radecke erzielte das 4:0 (23.), anschließend fiel ein Eigentor zum 5:0 (31.). Noch vor der Pause trafen Abdoulaye Sall (34.) und Yassine Riad (42.). Nach dem Seitenwechsel legte Rieger zwei weitere Treffer nach (54., 62.) und kam damit ebenfalls auf fünf Tore, während Simon Schwarz zwischenzeitlich das 9:0 erzielt hatte (56.). Für Lintfort war es ein klarer Abschluss, während Rhenania eine schwierige Saison mit einer weiteren deutlichen Niederlage beendete.
Sportlich haben die beiden vorgezogenen Spiele an der Tabellenspitze und im Abstiegskampf keine zentrale Entscheidung gebracht, doch sie lieferten außergewöhnliche Einzelleistungen. Biskup, Campe und Rieger erzielten zusammen 16 Treffer - und prägten damit einen Auftakt in den letzten Spieltag, der vor allem wegen seiner Offensivwucht hängen bleibt. Am Sonntag folgen die noch offenen Partien, in denen unter anderem SV Scherpenberg und SV Budberg punktgleich um den direkten Aufstieg kämpfen - mehr hier!
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