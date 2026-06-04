Scherpenberg und Budberg im Fernduell um den Oberliga-Aufstieg

Der SV Scherpenberg ist nur noch einen Schritt von der Oberliga entfernt. – Foto: Markus Becker

Ein hochspannender letzter Spieltag steht in der Landesliga, Gruppe 2, bevor. Im Fernduell machen der SV Scherpenberg und der SV Budberg die Meisterschaft unter sich aus, im Abstiegskampf steht das direkte Aufeinandertreffen der SG Essen-Schönebeck und des SC Werden-Heidhausen auf dem Programm. Eins der beiden Teams steigt auf jeden Fall ab. Sollte die Partie unentschieden ausgehen und der PSV Wesel beim SV Scherpenberg gewinnen, gäbe es ein Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt.