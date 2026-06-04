 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Scherpenberg und Budberg im Fernduell um den Oberliga-Aufstieg

Am letzten Spieltag in der Landesliga, Gruppe 2, steht die Entscheidung um die Meisterschaft an. Genauso spannend ist das Finale im Tabellenkeller

von Marcel Eichholz · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Scherpenberg ist nur noch einen Schritt von der Oberliga entfernt.
Der SV Scherpenberg ist nur noch einen Schritt von der Oberliga entfernt. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Ein hochspannender letzter Spieltag steht in der Landesliga, Gruppe 2, bevor. Im Fernduell machen der SV Scherpenberg und der SV Budberg die Meisterschaft unter sich aus, im Abstiegskampf steht das direkte Aufeinandertreffen der SG Essen-Schönebeck und des SC Werden-Heidhausen auf dem Programm. Eins der beiden Teams steigt auf jeden Fall ab. Sollte die Partie unentschieden ausgehen und der PSV Wesel beim SV Scherpenberg gewinnen, gäbe es ein Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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Katernberg will Bottrop überholen

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
19:30

Rhenania Abschied in Lintfort

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
16:00

Aufstiegs Showdown am Sonntag

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00

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Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
05.06.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop
06.06.26 Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf
07.06.26 SV Budberg - Viktoria Goch
07.06.26 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
07.06.26 FC Kray - ESC Rellinghausen
07.06.26 SV Scherpenberg - PSV Wesel
07.06.26 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop
07.06.26 SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck

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