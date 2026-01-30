Landesliga-Toptorjäger (18) mit Profi-Traum wechselt zu Haching 19 Tore in 21 Spielen von Michel Guddat · Heute, 10:47 Uhr · 0 Leser

Steiler Aufstieg: Laris Stjepanovic wechselt von Grünwald zur SpVgg Unterhaching. – Foto: Markus Nebl/FuPa

Landesliga-Toptorjäger Laris Stjepanovic wechselt vom TSV Grünwald zur SpVgg Unterhaching. Der 18-Jährige will den nächsten Schritt in der Regionalliga gehen.

19 Tore in 21 Spielen – eine Bilanz, die in der Landesliga Südost ihresgleichen sucht. Laris Stjepanovic sorgte in seinem ersten Jahr im Herrenbereich beim TSV Grünwald für Furore. Jetzt folgt der nächste Karriereschritt: Die SpVgg Unterhaching verpflichtete den 18-jährigen Torjäger zur Rückrunde. „Torjäger Laris Stjepanovic verstärkt zur Rückrunde unsere Regionalliga-Mannschaft“, verkündete Unterhaching auf Instagram. Die Zahlen des Youngsters sprechen für sich. Mit seinen 19 Toren führt er die Torjägerliste der Landesliga an. In Haching trifft Stjepanovic nun auf Moritz Müller, der ebenfalls von der Landesliga in die Regionalliga wechselte.

Landesliga-Torjäger Laris Stjepanovic wechselt in die Regionalliga zu Haching Der Weg des 1,86 Meter großen Stürmers ist bemerkenswert. Nach seiner Jugendzeit beim FC Ingolstadt, wo er in der U19-DFB-Nachwuchsliga auf höchstem Niveau spielte, wechselte er im Sommer zum TSV Grünwald. Dort erlebte er eine komplette Positionsumstellung – vom offensiven Mittelfeld in die Sturmspitze. „Den Positionswechsel hat er mit großem Ehrgeiz und bemerkenswerter Lernfähigkeit umgesetzt“, schwärmte sein Grünwalder Trainer Sebastian Koch. „Das unterstreicht seinen Charakter und seine Professionalität.“ Für Stjepanovic war der Sprung in den Herrenbereich eine neue Erfahrung. „Man muss schneller denken, Situationen schneller erkennen und schneller entscheiden“, erklärte er die größten Unterschiede zum Jugendfußball. Trotz des Wissens um seine Fähigkeiten habe er „nicht erwartet, dass es sofort so gut klappt“.