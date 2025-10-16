Landesliga–Neuzugang (18) begeistert in Grünwald: „Will in den Profifußball“

Laris Stjepanovic erzielte in 13 Landesligaspielen elf Tore für den TSV Grünwald. – Foto: Markus Nebl/FuPa

Laris Stjepanovic (18) ist der Sprung in den Herrenbereich geglückt. Beim TSV Grünwald spielt er in der Landesliga groß auf – und hat ehrgeizige Ziele.

München – 1,86 Meter groß, 83 Kilogramm schwer, Stürmer – wer jetzt an eine gestandene Fußballer-Kante denkt, der sieht sich schnell getäuscht. Laris Stjepanovic, gerade einmal 18 Jahre jung, befindet sich in seinem ersten Jahr im Herrenbereich. Und sorgt beim TSV Grünwald in der Landesliga auf Anhieb für Furore. Eingewöhnungszeit? Fehlanzeige. Behutsames Heranführen? Mitnichten. Nicht ohne Grund hält Trainer Sebastian Koch große Stücke von seinem jungen Schützling. „Seine Abschlussstärke, seine körperliche Präsenz und seine Spielintelligenz sind auf einem außergewöhnlich hohen Niveau für sein Alter“, schwärmt Koch. Im Sommer wechselte Stjepanovic erst in die Landesliga zum TSV Grünwald. Zuvor durchlief er die Jugend beim FC Ingolstadt, genoss eine Top-Ausbildung und kickte in der U19-DFB-Nachwuchsliga auf höchstem Niveau. Es folgte der Schritt in den Herrenfußball, über seinen Berater landete er im Münchner Süden. Und der Wechsel hat sich bislang absolut ausgezahlt.

Vom FC Ingolstadt zum TSV Grünwald: Laris Stjepanovic gelingt Landesliga-Traumstart Elf Tore in 15 Einsätzen – nicht umsonst spricht TSV-Trainer Sebastian Koch von einer „beeindruckenden Entwicklung.“ Das Verrückte: Stjepanovic spielte in der Schanzer-Jugend im offensiven Mittelfeld. Erst in Grünwald schulten ihn die Trainer zum Stürmer um. Neue Position, Herrenbereich. Stjepanovic scheint das nichts auszumachen. „Den Positionswechsel hat er mit großem Ehrgeiz und bemerkenswerter Lernfähigkeit umgesetzt“, erzählt Koch. „Das unterstreicht seinen Charakter und seine Professionalität.“

Der neue Stürmer des TSV Grünwald scheint sich in der Landesliga bereits pudelwohl zu fühlen. Der größte Unterschied für Stjepanovic sei dabei „gar nicht mal die Athletik“, auch wenn die Innenverteidiger „körperlich schon deutlich stärker“ seien. Vielmehr sei es der Kopf, der den größten Kontrast zum Jugendfußball darstelle. „Man muss schneller denken, Situationen schneller erkennen und schneller entscheiden“, verrät der Senkrechtstarter im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern und fügt bescheiden hinzu: „Trotz des Wissens um meine Fähigkeiten, hätte ich nicht erwartet, dass es sofort so gut klappt.“ Einen großen Anteil an der schnellen Anpassung hat dabei auch die Mannschaft, die es ihm „sehr einfach gemacht“ habe. Besonders die erfahrenen Spieler, die schon lange auf hohem Amateurfußball-Niveau spielen, helfen Stjepanovic tagtäglich sich weiterzuentwickeln. „Wahnsinn, was ich im Training sehe. Da kann ich mir viel abschauen“, erzählt Stjepanovic begeistert. Laris Stjepanovic mit großen Zielen: „Ich will den Schritt in den Profifußball gehen“ Dass derartige Leistungen nicht unbemerkt bleiben, ist dem TSV Grünwald bewusst. „Das Interesse anderer Klubs sehen wir als Anerkennung und zugleich als Bestätigung unserer Arbeit im gesamten Trainer- und Betreuerstab“, sagt Trainer Koch und hofft: „Entscheidend ist, dass er in einem Umfeld bleibt, das ihm Vertrauen, Stabilität und Perspektive bietet.“

Laris Stjepanovic (m.) bejubelt im Trikot des FC Ingolstadt in der U19-DFB-Nachwuchsliga seinen Hattrick gegen Rot-Weiß Walldorf. – Foto: Roland Schäfer/FuPa