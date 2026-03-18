Landesliga: Topspiele bei DV Solingen und dem SV Budberg Landesliga: Topspiele zwischen DV Solingen und SC Kapellen-Erft, SV Budberg gegen SV Scherpenberg, FC Remscheid trifft auf 1. Spvg Solingen-Wald 03, VfB Speldorf empfängt ESC Rellinghausen. von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Das Rückspiel steigt. – Foto: Claudia Pillekamp

In der Landesliga Niederrhein steht der 24. Spieltag an – und der bringt in beiden Gruppen mehrere spannende Begegnungen mit sich. Vor allem einige direkte Duelle von Teams aus dem oberen Tabellendrittel könnten die Tabellenkonstellation weiter durcheinanderwirbeln

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Die Vereinsverwaltung findest du hier. Derby in Mennrath, Remscheid gegen Spitzenreiter Der Spieltag beginnt bereits am Freitagabend mit zwei Partien. Victoria Mennrath empfängt ASV Einigkeit Süchteln, das zuletzt beim spektakulären 6:3 gegen Unterrath seine Offensivstärke unter Beweis stellte. Parallel trifft TuRU Düsseldorf auf SC Velbert, das nach der deutlichen 3:6-Niederlage gegen DV Solingen auf eine Reaktion hofft. Am Sonntag richtet sich der Blick besonders nach Solingen. Dort kommt es zum Duell zwischen DV Solingen und SC Kapellen-Erft, zwei Teams, die zuletzt mit torreichen Auftritten auf sich aufmerksam gemacht haben. Solingen gewann in Velbert mit 6:3, Kapellen setzte sich mit 5:3 beim TSV Solingen durch – Offensivfußball scheint also garantiert.