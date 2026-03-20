Landesliga-Spieltag: So laufen Freitag und Samstag

In der Landesliga Niederrhein steht der 24. Spieltag an – und der bringt in beiden Gruppen mehrere spannende Begegnungen mit sich. Vor allem einige direkte Duelle von Teams aus dem oberen Tabellendrittel könnten die Tabellenkonstellation weiter durcheinanderwirbeln
Der Spieltag beginnt bereits am Freitagabend mit zwei Partien. Victoria Mennrath empfängt ASV Einigkeit Süchteln, das zuletzt beim spektakulären 6:3 gegen Unterrath seine Offensivstärke unter Beweis stellte. Parallel trifft TuRU Düsseldorf auf SC Velbert, das nach der deutlichen 3:6-Niederlage gegen DV Solingen auf eine Reaktion hofft.
Am Sonntag richtet sich der Blick besonders nach Solingen. Dort kommt es zum Duell zwischen DV Solingen und SC Kapellen-Erft, zwei Teams, die zuletzt mit torreichen Auftritten auf sich aufmerksam gemacht haben. Solingen gewann in Velbert mit 6:3, Kapellen setzte sich mit 5:3 beim TSV Solingen durch – Offensivfußball scheint also garantiert.
Ebenfalls interessant ist das Aufeinandertreffen zwischen FC Remscheid und 1. Spvg Solingen-Wald 03. Remscheid reist nach dem knappen 1:0-Erfolg bei VfB 03 Hilden II mit Rückenwind an, während Wald 03 zuletzt mit einem 1:0 gegen TuRU Düsseldorf nachlegte. Weitere wichtige Punkte werden im Tabellenmittelfeld verteilt: VSF Amern empfängt 1. FC Wülfrath, SG Unterrath trifft auf SSV Bergisch Born, DJK Gnadental bekommt es mit FC Kosova Düsseldorf zu tun. Den Spieltag beschließt das Duell zwischen SC Union Nettetal und VfB 03 Hilden II.
Auch in Gruppe 2 stehen mehrere interessante Begegnungen auf dem Programm. Am Freitagabend trifft SV Budberg auf SV Scherpenberg, zwei Teams, die zuletzt wichtige Punkte gesammelt haben und im oberen Tabellenbereich mitmischen wollen.
Am Sonntag könnte besonders die Partie zwischen VfB Speldorf und ESC Rellinghausen für Aufmerksamkeit sorgen. Speldorf überzeugte zuletzt mit einem klaren 5:0-Erfolg beim PSV Wesel, während Rellinghausen mit einem 3:1 beim 1. FC Lintfort ebenfalls Selbstvertrauen tankte.
Ebenfalls spannend dürfte das Duell zwischen Sportfreunde Niederwenigern und Mülheimer FC 97 werden. Niederwenigern kam zuletzt zu einem 1:1 bei SC Werden-Heidhausen, während Mülheim mit einem 3:1 gegen Sportfreunde Hamborn 07 aufhorchen ließ. Weitere Partien sind das Heimspiel von SG Essen-Schönebeck gegen PSV Wesel, Sportfreunde Hamborn 07 gegen FC Kray, SC Werden-Heidhausen gegen 1. FC Lintfort sowie das Duell zwischen DJK Blau-Weiß Mintard und VfB Bottrop.
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DJK Gnadental
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV Solingen - DV Solingen
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - VSF Amern
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Unterrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Union Nettetal
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf
So., 29.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch
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