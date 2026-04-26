Landesliga: So lief der Spieltag - Ergebnisse und Tabellen!

Die Vorschau auf den 29. Spieltag der Landesliga Niederrhein!
In Gruppe 1 richtet sich der Blick zunächst auf 1. Spvg. Solingen Wald 03, das mit zehn Punkten Vorsprung souverän an der Spitze steht. Gegen DJK Gnadental bietet sich die nächste Gelegenheit, den Vorsprung weiter zu verwalten oder sogar auszubauen. Dahinter bleibt das Rennen um Rang zwei spannend: SC Kapellen-Erft empfängt SG Unterrath und steht unter Zugzwang, da Verfolger ASV Einigkeit Süchteln bei SSV Bergisch Born ebenfalls punkten will.
Auch DV Solingen gegen VSF Amern ist ein Duell mit klarer Rollenverteilung, während TSV Solingen gegen FC Remscheid auf dem Papier Vorteile hat. Im Tabellenkeller geht es für TuRU Düsseldorf gegen SC Union Nettetal um wichtige Zähler im direkten Vergleich.
In Gruppe 2 hat SV Budberg die Spitzenposition inne, steht jedoch vor einer anspruchsvollen Aufgabe bei ESC Rellinghausen, das punktgleich mit SV Scherpenberg zu den ersten Verfolgern zählt. Parallel empfängt Scherpenberg FC Kray und kann den Druck aufrechterhalten.
Auch dahinter bleibt es eng: DJK Blau-Weiß Mintard reist zum formstarken 1. FC Lintfort, während VfB Speldorf gegen Viktoria Goch ein ausgeglichenes Duell erwartet. Für VfB Bottrop und Sportfreunde Niederwenigern geht es um wichtige Punkte im oberen Mittelfeld.
Im Tabellenkeller verschärft sich die Situation zunehmend. PSV Wesel trifft auf Sportfreunde Hamborn 07 – ein Duell, das für beide Mannschaften enorme Bedeutung hat. Auch Rhenania Bottrop steht gegen SC Werden-Heidhausen unter Druck, nachdem die Ausgangslage weiterhin angespannt ist.
Der 29. Spieltag verspricht damit in beiden Gruppen eine Mischung aus richtungsweisenden Spitzenspielen und intensiven Duellen im Tabellenkeller – mit klaren Auswirkungen auf Aufstieg und Klassenerhalt.
30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - SG Essen-Schönebeck
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - VfB Speldorf
Fr., 01.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Rhenania Bottrop
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - ESC Rellinghausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - PSV Wesel
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - VfB Bottrop
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