Landesliga Niederrhein: So läuft der 18. Spieltag – live

Formsache oder lässt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 in der Rückrunde noch einmal etwas anbrennen? Erste Aufschlüsse darüber könnte die Partie gegen Kellerkind VfB Hilden II liefern, derzeit haben die Klingenstädter in jedem Fall aber auch noch zwölf Zähler Vorsprung auf das restliche Feld. Dahinter hat Stadtrivale DV Solingen ein Topspiel mit dem ASV Süchteln, der SC Kapellen nimmt wiederum die klare Favoritenrolle gegen den SSV Bergisch Born ein.
In Gruppe 2 steht für Tabellenführer VfB Bottrop das Derby mit Rhenania an. Gleichzeitig kommt es zum Verfolgerduell zwischen dem ESC Rellinghausen und dem SV Scherpenberg. Der SV Budberg könnte am Samstag bereits mit einem guten Ergebnis gegen den 1. FC Lintfort vorlegen.
19. Spieltag
06.02.26 Victoria Mennrath - SG Unterrath
07.02.26 VfB 03 Hilden II - SC Velbert
08.02.26 ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf
08.02.26 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft
08.02.26 DJK Gnadental - VSF Amern
08.02.26 FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid
08.02.26 SSV Bergisch Born - DV Solingen
08.02.26 TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
19. Spieltag
06.02.26 Rhenania Bottrop - PSV Wesel
07.02.26 Mülheimer FC 97 - DJK Blau-Weiß Mintard
08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch
08.02.26 FC Kray - SG Essen-Schönebeck
08.02.26 SV Scherpenberg - VfB Speldorf
08.02.26 1. FC Lintfort - VfB Bottrop
08.02.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg
08.02.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen
