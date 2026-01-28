 2026-01-27T15:58:05.997Z

Landesliga Niederrhein: So läuft der 18. Spieltag – live

Wiederauftakt in der Landesliga Niederrhein: Für die beiden Spitzenreiter steht zum Wiederbeginn die Paarung mit den jeweiligen Schlusslichtern an, für den VfB Bottrop ist es gleichzeitig sogar noch ein Derby. Der Überblick.

Formsache oder lässt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 in der Rückrunde noch einmal etwas anbrennen? Erste Aufschlüsse darüber könnte die Partie gegen Kellerkind VfB Hilden II liefern, derzeit haben die Klingenstädter in jedem Fall aber auch noch zwölf Zähler Vorsprung auf das restliche Feld. Dahinter hat Stadtrivale DV Solingen ein Topspiel mit dem ASV Süchteln, der SC Kapellen nimmt wiederum die klare Favoritenrolle gegen den SSV Bergisch Born ein.

In Gruppe 2 steht für Tabellenführer VfB Bottrop das Derby mit Rhenania an. Gleichzeitig kommt es zum Verfolgerduell zwischen dem ESC Rellinghausen und dem SV Scherpenberg. Der SV Budberg könnte am Samstag bereits mit einem guten Ergebnis gegen den 1. FC Lintfort vorlegen.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30live

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30

Fr., 30.01.2026, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
19:30live

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30live

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
06.02.26 Victoria Mennrath - SG Unterrath
07.02.26 VfB 03 Hilden II - SC Velbert
08.02.26 ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf
08.02.26 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft
08.02.26 DJK Gnadental - VSF Amern
08.02.26 FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid
08.02.26 SSV Bergisch Born - DV Solingen
08.02.26 TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Sa., 31.01.2026, 17:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
17:00live

So., 01.02.2026, 14:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
14:30

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:30

So., 01.02.2026, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
11:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:30

Fr., 30.01.2026, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
20:00live

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:15

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
06.02.26 Rhenania Bottrop - PSV Wesel
07.02.26 Mülheimer FC 97 - DJK Blau-Weiß Mintard
08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch
08.02.26 FC Kray - SG Essen-Schönebeck
08.02.26 SV Scherpenberg - VfB Speldorf
08.02.26 1. FC Lintfort - VfB Bottrop
08.02.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg
08.02.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen

