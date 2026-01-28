Landesliga Niederrhein: So läuft der 18. Spieltag – live

– Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Formsache oder lässt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 in der Rückrunde noch einmal etwas anbrennen? Erste Aufschlüsse darüber könnte die Partie gegen Kellerkind VfB Hilden II liefern, derzeit haben die Klingenstädter in jedem Fall aber auch noch zwölf Zähler Vorsprung auf das restliche Feld. Dahinter hat Stadtrivale DV Solingen ein Topspiel mit dem ASV Süchteln, der SC Kapellen nimmt wiederum die klare Favoritenrolle gegen den SSV Bergisch Born ein.

In Gruppe 2 steht für Tabellenführer VfB Bottrop das Derby mit Rhenania an. Gleichzeitig kommt es zum Verfolgerduell zwischen dem ESC Rellinghausen und dem SV Scherpenberg. Der SV Budberg könnte am Samstag bereits mit einem guten Ergebnis gegen den 1. FC Lintfort vorlegen.