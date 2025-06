Alle Zugänge und Abgänge der Landesliga 1 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 26. Juni 2025.

1. FC Wülfrath

Trainer: Joscha Weber

Zugänge: Dominik Schäfer (Cronenberger SC), Lukas Trier (Cronenberger SC), Daniel Ivezic (VfB 03 Hilden II), Jacob Sami Jawad (SC Velbert), Stephensunny Udoree Chukwudi (VfB Schwelm), Ryo Matsutaka (SC Düsseldorf-West), Mika Mrstik (FC Blau-Gelb Überruhr), Stefan Okkert (TVD Velbert)

Abgänge: Nikolas Schepe (TVD Velbert II), Tim Bruns (SV Union Velbert), Adrian Saitovski (SV Union Velbert), Fabian Helmes (SV Union Velbert), Joachim Dünn (SVG Grevenbroich)



1. Spvg. Solingen Wald 03

Trainer: Daniele Varveri

Zugänge: Dylan Oberlies (Cronenberger SC), Enes Topal (Sportfreunde Baumberg), Erkan Ari (Ratingen 04/19), Paul Marvin Caspar (), Paul Marvin Caspar (Cronenberger SC), Fabio Di Gaetano (Ratingen 04/19)

Abgänge: Tayfun Uzunlar (Sportfreunde Gerresheim), Alan Kalongi (Unbekannt ), Björn Nowicki (Unbekannt ), Marvin Stahlhaus (Unbekannt ), Marvin Stahlhaus (SV Solingen 08/10), Björn Nowicki (VfL Jüchen-Garzweiler), Jose-Miguel Lopez Torres (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Habib Daff (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Manuel Molina-Fertitta (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Marlon Thomasini (1. Spvg. Solingen Wald 03 II)



ASV Einigkeit Süchteln

Trainer: Volker Hansen

Zugänge: Fabian Trzensisko (DJK Fortuna Dilkrath), Elias Wilms (1. FC Mönchengladbach), Bora Nurettin Kat (FC Büderich), Justus Küpper (SV Bedburdyck/Gierath), Leonit Popova (SC Union Nettetal), Elvedin Kaltak (SC Union Nettetal), Justin Coenen (SC Union Nettetal)

Abgänge: Metin Türkay (SpVg Odenkirchen), Philip Grefkes (), Torben Esser (DJK Fortuna Dilkrath), Johannes Wilms (), Jonas Theuerzeit (), Johannes Leske (), Melano Thier (), Demirhan Kumlu (), Jonas Theuerzeit (Holzheimer SG), Stefan Zabel (Pausiert), Toshiyuki Kubota (Pausiert)



DJK Gnadental

Trainer: Sebastian Michalsky

Zugänge: Nico Kaufmann (Zur neuen Saison), Marco Lüttgen (VfL Jüchen-Garzweiler), Milos Jesic (TSV Krefeld-Bockum), Micael Nack (1. FC Viersen), Tolga Erginer (SG Unterrath), Youssef El Boudihi (1. FC Monheim), Shalom Uyiosa Osarenren (FSV Duisburg)

Abgänge: Jan Rakow (TSV Bayer Dormagen), Micael Nack (Unbekannt )



DV Solingen

Trainer: Engin Kizilarslan

Zugänge: Sercan Er (Sportfreunde Baumberg), Ali-Can Ilbay (Ratingen 04/19), Nahum Belay Ghebressulasie (SC Velbert), Oluremi Martins Williams (SG Unterrath), Eray Yigiter (SC Velbert), Birol Can Adibelli (Ratingen 04/19), Riyan Khan (SC Velbert), Florian Ricken (SV Rot-Weiß Wülfrath)

Abgänge: Yoshiki Urata (TSV Eller 04), Ali Ahmad (), Rasim Syuleyman (TSV Eller 04), Gustavo Henrique De Souza Alves Melchior (Rückkehr Heimat), Yuji Adachi (Unbekannt), Min-kyu Kim (Unbekannt), Nusret Yagmur (DV Solingen II), Ahmad Ali (SG Unterrath), Blerton Muharremi (FC Kosova Düsseldorf), Mohamed Barkammich (Unbekannt), Zakaria Abdoun (Unbekannt)



FC Kosova Düsseldorf

Trainer:

Zugänge: Enea Koliçi (KF Ballkani), Roman William Callan (Unío Esportiva Rubí), Blerton Muharremi (ab Juli 2025), Raffael Sommer (Ab Juli 2025)

Abgänge: Liridon Salihu (TuRU Düsseldorf), Daniel Pfaffenroth (SC Union Nettetal), Omar Boudoudou (SC Union Nettetal), Maximilian Stellmach (TuRU Düsseldorf), Shunsuke Takahashi (MSV Düsseldorf), Qlirim Koshtanjeva (Unbekannt), Resul Ahmeti (Unbekannt), Enis Vila (Unbekannt ), Leonard Lekaj (SC Kapellen-Erft), Oscar James Callan (Holzheimer SG)



FC Remscheid

Trainer: Ferdi Gülenc

Zugänge: Ramzi Ben Hamada (Cronenberger SC)

Abgänge: Phil Knop (Westfalia Herne), Mike Kupfer (VfB Schwelm)



SC Kapellen-Erft

Trainer: Lennart Ingmann

Zugänge: Leo Stegner (1. FC Mönchengladbach), Bryan Schomann (SVG Neuss-Weissenberg), Justin Schiffer (Holzheimer SG), Alexander Fuchs (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Janis Waffenschmidt (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Marvin Mund (DJK Sparta Bilk), Marvin Mund (Sparta Bilk), Leonard Lekaj (FC Kosova Düsseldorf), Thomas Welzer (TuS Hackenbroich), Illich Mendoza (TuRU Düsseldorf)

Abgänge: Robert Wilschrey (Holzheimer SG), Celal-Can Yücel (SV Uedesheim), Samuel Campillo (SV Uedesheim), Giosué Joel Mangano (SC Union Nettetal), Bilal Ebanhesaten (SV Uedesheim), Ebenezer Amoah (Unbekannt), David Erberich (Sportfreunde Vorst), Julián Garcia Ramon (Unbekannt), Luca Knuth (TSV Bayer Dormagen), Sven Raddatz Ü40 (SC Kapellen-Erft Ü40), Stefan Schiffer (VfL Jüchen-Garzweiler)



SC Union Nettetal

Trainer: Kemal Kuc

Zugänge: Giosué Joel Mangano (SC Kapellen-Erft), Nick-Odin Münster (FC Wegberg-Beeck), Leon Chuontu Tumbarinu (SG Unterrath), Mats Platen (VfR Krefeld-Fischeln), Eron Saraci (), Tomi Alexandrov (), Maurits Kerkman (), Moritz Kosfeld (SV Sonsbeck), Daniel Pfaffenroth (FC Kosova Düsseldorf), Omar Boudoudou (FC Kosova Düsseldorf), Maurits Kerkman (FC Wegberg-Beeck), Eron Saraci (VfR Krefeld-Fischeln)

Abgänge: Vedad Music (SV Scherpenberg), Luca Dorsch (VSF Amern), Peer Winkens (FC Wegberg-Beeck), Maximilian Köhler (FC Büderich), Malik Timmerberg (SpVg Schonnebeck), Miguel Jason Franz Bügler (VfL Jüchen-Garzweiler), Samuel Laurin Darius Derkum (1. FC Kleve), Drilon Istrefi (MSV Düsseldorf), Leonit Popova (ASV Einigkeit Süchteln), Elvedin Kaltak (ASV Einigkeit Süchteln), Justin Coenen (ASV Einigkeit Süchteln)



SC Velbert

Trainer: Christian Britscho

Zugänge: Tobias Doil (ESC Rellinghausen), Prosper Malua-Kikangila (Cronenberger SC), Phil Pape (Sportfreunde Niederwenigern), Yannick Ruhs (Sportfreunde Niederwenigern), Moritz Overfeld (Wuppertaler SV), Alper Islam (FC Blau-Gelb Überruhr), Marc Aaron Kleiner (SC Velbert II), Tjorben Mithrandir Schlieper (SC Velbert II), Tom Luis Schumacher (SC Velbert), John-Max Kowalski (FSV Vohwinkel Wuppertal), Linus Kaminski (SSVg Heiligenhaus), Sandro Dückers (TSG Sprockhövel), Christian Britscho (Wuppertaler SV), Mariano-Valerio Manno (Wuppertaler SV)

Abgänge: Haakon Johannes Pomorin (1. FC Bocholt), Ibrahim Demir (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Haakon Johannes Pomorin (1. FC Bocholt), Nahum Belay Ghebressulasie (DV Solingen), Gjilf Shabani (FSV Vohwinkel Wuppertal), Jacob Sami Jawad (1. FC Wülfrath), Eray Yigiter (DV Solingen), Riyan Khan (DV Solingen)



SG Unterrath

Trainer: Deniz Aktag

Zugänge: Shunya Hashimoto (SC Düsseldorf-West), Ayyoub Ichoutene (TuRU Düsseldorf), Max Kohmann (Ratingen 04/19 II), Antonio Munoz-Bonilla (FC Büderich), Ali Can Aktag (Ratingen 04/19 II), Dustin Hörz (Ratingen 04/19 II), Shkelqim Hyseni (SC Unterbach), Mohamed Achouird Fatni (VfL Benrath), Yusuf Sahin (TSV Meerbusch II), Mikura Suzuki (TuRU Düsseldorf), Yuzuki Fujimoto (), Brian Prince Oldenburg (FC Olympia Kirrlach), Ibrahim Jaha (VfB 03 Hilden II), Suleiman Coly (Eigene Jugend ), Ahmad Ali (DV Solingen), Nicholas Farin Horn (Eigene Jugend ), Elias Dian (1. FC Monheim)

Abgänge: Oliver Tomasz Dessau (FC Büderich), Jamil Jamal Al Hussein (FC Büderich), Dennis Wegner (Karriereende), Oluremi Martins Williams (DV Solingen), Tolga Erginer (DJK Gnadental)



SSV Bergisch Born

Trainer: Tim Janowski

Zugänge: Maikel Klein (Cronenberger SC), Nicolas Edelmann (TSV Union Wuppertal), Muhammet-Fathi Ödemis (Cronenberger SC), Levin Ilias Ceylan (TSV Union Wuppertal), Tarik Makkaoui (Cronenberger SC), Semi Ergin (Cronenberger SC), Julian Bernhard (SSV Bergisch Born), Maximilian Felix Kytzia (SSV Bergisch Born), Ahmed Öztürk (ASV Mettmann), Gael Ntolo (Wuppertaler SV)

Abgänge: Jannic Jens Kilter (SV 09/35 Wermelskirchen), Yannik Noah Wylezol (SV 09/35 Wermelskirchen), Kevin Jason Kilter (Pausiert wegen Studium), Tobias Schäfer (Karriereende), Linus Rämsch (SSV Bergisch Born II), Jannik Hoffmeister (SSV Bergisch Born II), Aleksandar Stanojevic (FK Jugoslavija Wuppertal), Alexander Eicker (Karrierepause), Tristan Maresch (ASV Mettmann)



TSV Solingen

Trainer: Nils Esslinger

Zugänge: Mario Ramku (SW Wattenscheid 08), Severin Krayer (), Daniel Meijning (), Tim Schwarz (), Luca Novodomsky ()

Abgänge: Robin Schulze (SV Bergisch Gladbach 09), Elias Dittmann (), Agostino Barretta (BV Gräfrath), Tobias Haitz (SV St. Jöris), Elias Dittmann (TuSpo Richrath)



TuRU Düsseldorf

Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Zugänge: Joshua Sumbunu (1. FC Monheim), Nico Wehner (VSF Amern), Liridon Salihu (FC Kosova Düsseldorf), Maximilian Stellmach (FC Kosova Düsseldorf), Frederik Brünen (Sportfreunde Baumberg)

Abgänge: Ayyoub Ichoutene (SG Unterrath), Mikura Suzuki (SG Unterrath), Mikura Suzuki (), Mikura Suzuki (), Ryujirou Konishi (), Shunya Kuroda (), Ryujirou Konishi (), Shunya Kuroda (), Florian Josip Berisic (), Ioannis Latrovalis (), Ioannis Latrovalis (TSV Eller 04), Florian Josip Berisic (SV Sonsbeck), Alexander Beloshapkin (VfB Bottrop), Florian Bondorf (SV Wersten 04), Shunya Kuroda (FC Waldbrunn), Heesang Yang (TVD Velbert), Illich Mendoza (SC Kapellen-Erft)



TVD Velbert

Trainer: Cihan Yildirim, Ilic Kandov

Zugänge: Marlon Braun (DJK Blau-Weiß Mintard), Fabian Müske (), Fabian Müske (DJK Blau-Weiß Mintard), Samson Ayodele (), Quassim El Harrouyi (), Maxford- Akuamoah Sampong (Sportfreunde Baumberg), Yamato Aoki (Deutz 05), Jürgen Simon Sai (MSV Düsseldorf), Nathanael-Victor Ndoyi (Ratingen 04/19), Heesang Yang (TuRU Düsseldorf), Joel Siragusano (TVD Velbert II), Anastasios Pescelidis (VfB 03 Hilden), Henry Page (VfB 03 Hilden II), Amin Sayah (Sportfreunde Baumberg), Jan Engelhardt (TVD Velbert), Kayumi Harada (1.Station in Deutschland ), Nabil Sahbi (FSV Duisburg)

Abgänge: Baran Seker (SSVg Velbert), Joel Agbo (1. FC Kleve), Marvin Brüggehoff (SSVg Velbert), Taira Kayama (FC Büderich), Phil Britscho (SpVgg Erkenschwick), Labinot Kryeziu (VfB Bottrop), Leif Sören Linnig (DJK Adler Union Frintrop), Kerem-Murat Cigerli (KFC Uerdingen), Ebrahim Omayrat (1. FC Monheim), Kaan Terzi (SV Scherpenberg), Arda Terzi (SV Scherpenberg), Stefan Okkert (1. FC Wülfrath), Keita Taguchi (SSV Jeddeloh)



VfB 03 Hilden II

Trainer: Philipp Schütz

Zugänge: Jaro Vogtmüller (Rhenania Hochdahl), Abdelilah Zarok (Rhenania Hochdahl)

Abgänge: Jan Niklas Tkacik (SC Unterbach), Moritz Holz (DJK Sparta Bilk), Till Arne Consilius (SC Unterbach), Ibrahim Jaha (SG Unterrath), Robin Weyrather (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Sergio Percoco (Karriereende), Timo Kunzl (SP.-VG. Hilden 05/06), Kai Stanzick (SP.-VG. Hilden 05/06), Daniel Ivezic (1. FC Wülfrath), Chrisowalandis Papadopoulos (Rhenania Hochdahl), David Szewczyk (Rhenania Hochdahl)



Victoria Mennrath

Trainer: Marc Trostel

Zugänge: Samuelson Forestal (Red Stars Mönchengladbach IV), Marc Trostel (), Wadim Kuliew (Red Stars Mönchengladbach IV), Moussa Coulibaly (1. FC Viersen), Marko Mitrasinovic (TuS Wickrath), Erjon Duriqi (1. FC Mönchengladbach), Kerem Yücel (1. FC Mönchengladbach), Hans Christian Geiser (Rheydter SV)

Abgänge: Trichany Wazulua (1. FC Mönchengladbach), Fabian Aron Szordykowski (TSV Kaldenkirchen), Trichany Wazulua (SV Helpenstein)



VSF Amern

Trainer: Willi Kehrberg, Dennis Homann

Zugänge: Luca Dorsch (SC Union Nettetal), Louis Uhling (FC Wegberg-Beeck), Micael Nack (1. FC Viersen)

Abgänge: Nico Wehner (TuRU Düsseldorf)