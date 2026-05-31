Landesliga live: So läuft der Sonntag

Spieltag 33 in der Landesliga Niederrhein: Während in der Gruppe 1 noch ein Absteiger gesucht wird, sind in der Gruppe 2 noch zwei Plätze offen. Zudem kann der SV Scherpenberg beim VfB Bottrop die Tabellenführung übernehmen.
34. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:15 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03
34. Spieltag
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop
Sa., 06.06.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Budberg - Viktoria Goch
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - PSV Wesel
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck
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