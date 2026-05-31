 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Landesliga live: So läuft der Sonntag

Landesliga Niederrhein: Während in der Gruppe 1 noch ein Absteiger gesucht wird, sind in der Gruppe 2 noch zwei Plätze offen. Zudem kann der SV Scherpenberg beim VfB Bottrop die Tabellenführung übernehmen.

von André Nückel · Heute, 09:22 Uhr · 0 Leser
Scherpenbergs große Chance.
Scherpenbergs große Chance. – Foto: Marcel Eichholz

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SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Spieltag 33 in der Landesliga Niederrhein: Während in der Gruppe 1 noch ein Absteiger gesucht wird, sind in der Gruppe 2 noch zwei Plätze offen. Zudem kann der SV Scherpenberg beim VfB Bottrop die Tabellenführung übernehmen.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:00

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
13:00

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30

Heute, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live

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Das ist der nächste Spieltag



34. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:15 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 29.05.2026, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
2
3
Abpfiff

Fr., 29.05.2026, 19:45 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
1
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
0
7
+Video

Gestern, 16:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
2
2
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
2
2

Heute, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
15:00

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
11:00

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Das ist der nächste Spieltag

34. Spieltag
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop
Sa., 06.06.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Budberg - Viktoria Goch
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - PSV Wesel
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck

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