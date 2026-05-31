Landesliga live: So läuft der Sonntag

Scherpenbergs große Chance. – Foto: Marcel Eichholz

Spieltag 33 in der Landesliga Niederrhein: Während in der Gruppe 1 noch ein Absteiger gesucht wird, sind in der Gruppe 2 noch zwei Plätze offen. Zudem kann der SV Scherpenberg beim VfB Bottrop die Tabellenführung übernehmen.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

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Die Vereinsverwaltung findest du hier.

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Heute, 15:00 Uhr VSF Amern VSF Amern TSV Solingen TSV Solingen 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:00 live PUSH

Heute, 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf TuRU 80 DJK Gnadental Gnadental 15:30 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid Victoria Mennrath Mennrath 15:00 PUSH

Heute, 15:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal SG Unterrath SG Unterrath 15:30 live PUSH

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Das ist der nächste Spieltag





34. Spieltag

Mi., 03.06.26 19:15 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II

So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern

So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal

So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

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Heute, 15:00 Uhr PSV Wesel PSV Wesel FC Kray FC Kray 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr ESC Rellinghausen ESC Rellingh Mülheimer FC 97 Mülheimer FC 15:00 PUSH

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Das ist der nächste Spieltag

34. Spieltag

Fr., 05.06.26 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop

Sa., 06.06.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Budberg - Viktoria Goch

So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - PSV Wesel

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck

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