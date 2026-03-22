 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Landesliga im Überblick: Ticker und Ergebnisse - live!

Landesliga: Topspiele zwischen DV Solingen und SC Kapellen-Erft, SV Budberg gegen SV Scherpenberg, FC Remscheid trifft auf 1. Spvg Solingen-Wald 03, VfB Speldorf empfängt ESC Rellinghausen.

von André Nückel · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

In der Landesliga Niederrhein steht der 24. Spieltag an – und der bringt in beiden Gruppen mehrere spannende Begegnungen mit sich. Vor allem einige direkte Duelle von Teams aus dem oberen Tabellendrittel könnten die Tabellenkonstellation weiter durcheinanderwirbeln

Derby in Mennrath, Remscheid gegen Spitzenreiter

Der Spieltag beginnt bereits am Freitagabend mit zwei Partien. Victoria Mennrath empfängt ASV Einigkeit Süchteln, das zuletzt beim spektakulären 6:3 gegen Unterrath seine Offensivstärke unter Beweis stellte. Parallel trifft TuRU Düsseldorf auf SC Velbert, das nach der deutlichen 3:6-Niederlage gegen DV Solingen auf eine Reaktion hofft.

Am Sonntag richtet sich der Blick besonders nach Solingen. Dort kommt es zum Duell zwischen DV Solingen und SC Kapellen-Erft, zwei Teams, die zuletzt mit torreichen Auftritten auf sich aufmerksam gemacht haben. Solingen gewann in Velbert mit 6:3, Kapellen setzte sich mit 5:3 beim TSV Solingen durch – Offensivfußball scheint also garantiert.

Ebenfalls interessant ist das Aufeinandertreffen zwischen FC Remscheid und 1. Spvg Solingen-Wald 03. Remscheid reist nach dem knappen 1:0-Erfolg bei VfB 03 Hilden II mit Rückenwind an, während Wald 03 zuletzt mit einem 1:0 gegen TuRU Düsseldorf nachlegte. Weitere wichtige Punkte werden im Tabellenmittelfeld verteilt: VSF Amern empfängt 1. FC Wülfrath, SG Unterrath trifft auf SSV Bergisch Born, DJK Gnadental bekommt es mit FC Kosova Düsseldorf zu tun. Den Spieltag beschließt das Duell zwischen SC Union Nettetal und VfB 03 Hilden II.

Topspiel unter Flutlicht

Auch in Gruppe 2 stehen mehrere interessante Begegnungen auf dem Programm. Am Freitagabend trifft SV Budberg auf SV Scherpenberg, zwei Teams, die zuletzt wichtige Punkte gesammelt haben und im oberen Tabellenbereich mitmischen wollen.

Am Sonntag könnte besonders die Partie zwischen VfB Speldorf und ESC Rellinghausen für Aufmerksamkeit sorgen. Speldorf überzeugte zuletzt mit einem klaren 5:0-Erfolg beim PSV Wesel, während Rellinghausen mit einem 3:1 beim 1. FC Lintfort ebenfalls Selbstvertrauen tankte.

Ebenfalls spannend dürfte das Duell zwischen Sportfreunde Niederwenigern und Mülheimer FC 97 werden. Niederwenigern kam zuletzt zu einem 1:1 bei SC Werden-Heidhausen, während Mülheim mit einem 3:1 gegen Sportfreunde Hamborn 07 aufhorchen ließ. Weitere Partien sind das Heimspiel von SG Essen-Schönebeck gegen PSV Wesel, Sportfreunde Hamborn 07 gegen FC Kray, SC Werden-Heidhausen gegen 1. FC Lintfort sowie das Duell zwischen DJK Blau-Weiß Mintard und VfB Bottrop.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
0
0

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
0
0

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
0
0

Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
0
2

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
3
0

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Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DJK Gnadental
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV Solingen - DV Solingen
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - VSF Amern
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Unterrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Union Nettetal
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf
So., 29.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
6
1
Abpfiff
+Video

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
0
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
1
2

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
FC Kray
FC KrayFC Kray
0
2

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
3
1

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
2
1

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
1
1

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
1
0

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Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch

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