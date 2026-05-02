Landesliga Hansa: Bramfelder SV gewinnt Derby & springt an die Spitze

Derbysieger BSV. – Foto: Robert Kruber

Der Bramfelder SV hat das Derby beim HSV Barmbek-Uhlenhorst klar gewonnen und setzt Concordia Hamburg im Aufstiegsrennen der Landesliga Hansa unter Druck.

Nach einer knappen halben Stunde brachte Edward Pfister die Gäste in Führung. Der Treffer zum 1:0 in der 26. Minute gab Bramfeld die gewünschte Richtung, ehe die Mannschaft von Trainer Carsten Henning kurz vor der Pause nachlegte. Leon Alexander Zschätzsch erhöhte in der 39. Minute auf 2:0, nur eine Minute später traf Eduard Thomas Gidion bereits zum Endstand. Mit diesem Doppelschlag unmittelbar vor der Halbzeit war das Derby früh klar zugunsten der Gäste gestellt.

Der Bramfelder SV hat im Aufstiegsrennen der Landesliga Hansa ein starkes Zeichen gesetzt und das Derby beim HSV Barmbek-Uhlenhorst mit 3:0 gewonnen. Vor guter Kulisse stellte der BSV die Weichen bereits im ersten Durchgang auf Sieg und übernimmt damit zumindest über Nacht die Tabellenführung.

Druck auf Concordia steigt

Nach dem Seitenwechsel fielen keine weiteren Treffer mehr, sodass Bramfeld den klaren Auswärtssieg über die Zeit brachte. Für den BSV war es ein Erfolg mit großer tabellarischer Bedeutung: Mit nun 58 Punkten zieht Bramfeld vorerst an Concordia Hamburg vorbei und springt auf Rang eins.

Allerdings hat Concordia zwei Spiele weniger absolviert und ist am Sonntag beim Sport-Club Eilbek im Einsatz. Der Tabellenführer über Nacht hat den Druck damit aber spürbar erhöht. Auch der SV Altengamme bleibt mit 55 Punkten in Reichweite, sodass der Kampf um die Spitze in der Landesliga Hansa weiter eng bleibt.

BU bleibt im Tabellenmittelfeld

Für Barmbek-Uhlenhorst bedeutet die Derby-Niederlage einen Rückschlag. Die Mannschaft von Michael Koss bleibt mit 41 Punkten im Tabellenmittelfeld, während Bramfeld den nächsten Schritt im Aufstiegsrennen macht.

Der Sieg zeigt: Der BSV ist im Saisonendspurt bereit, die Chance auf den Sprung nach oben konsequent zu nutzen. Jetzt richtet sich der Blick auf Sonntag - und darauf, ob Concordia die passende Antwort gibt.

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