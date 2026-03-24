Ibrahim Houban vom SV Newroz Hildesheim erzielte in der Schlussphase gegen Iraklis Hellas Hannover den Ausgleich. – Foto: Slavik Siabandov
Landesliga Hannover: Sechs Spieler prägen mit ihren Toren den Spieltag
Diese Spieler rücken am 24. Spieltag mit der Anzahl ihrer erzielten Tore oder der Wichtigkeit ihrer Tore in den Mittelpunkt.
von SN · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Am 24. Spieltag der Landesliga Lüneburg haben sich vor allem sechs Spieler hervorgetan. Xelat Atalan, Ibrahim Houban, Dag Rüdiger, Abel Tedros, Rudi Hasso und Kebba Manneh prägten mit ihrer Anzahl oder Wichtigkeit ihrer Treffern die Spiele ihrer Mannschaften entscheidend.
Atalan trifft doppelt – Wunstorf mit klarem Heimsieg
Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr
Der 1. FC Wunstorf setzt sich mit 4:0 gegen Schwalbe Tündern durch und sorgt früh für klare Verhältnisse. Xelat Atalan
bringt sein Team in Führung und trifft später erneut zum Endstand. Dazwischen erhöhen Jos Homeier und Luis Prior Bautista noch vor der Pause.
--> Artikel: „Matchplan nahezu perfekt umgesetzt“ – Wunstorf siegt erneut
Houban trifft spät – Punktteilung in Hildesheim Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
Der SV Newroz Hildesheim und Iraklis Hellas Hannover trennen sich 2:2. Keanu Brandt bringt Newroz früh in Führung, Metehan Kayhan gleicht aus. Alexandros Bouzi dreht die Partie noch vor der Pause, ehe Ibrahim Houban in der Schlussphase zum Ausgleich trifft.
Rüdiger rettet Punkt in der Nachspielzeit
So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Zwischen Arminia Hannover und dem TSV Mühlenfeld endet die Partie 2:2. Aron Gebreslasie bringt Arminia per Foulelfmeter in Führung, Tim Müller gleicht ebenfalls per Strafstoß aus. Patrick Mesenbring bringt die Gäste spät nach vorne, doch in der Nachspielzeit trifft Dag Rüdiger
zum Ausgleich.
Tedros entscheidet knappe Partie
So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Der OSV Hannover gewinnt mit 1:0 gegen den TSV Godshorn. Abel Tedros
erzielt den einzigen Treffer der Begegnung und sorgt damit für den Heimsieg.
Hasso sichert Auswärtssieg
So., 22.03.2026, 15:00 Uhr So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Der SV Ramlingen-Ehlershausen gewinnt mit 2:1 beim TSV Barsinghausen. Justus Störmer bringt die Gastgeber zunächst in Führung, Felix Krüger gleicht aus. Kebba Manneh
erzielt anschließend den Treffer zum Auswärtssieg.