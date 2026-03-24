Landesliga Hannover: Sechs Spieler prägen mit ihren Toren den Spieltag Diese Spieler rücken am 24. Spieltag mit der Anzahl ihrer erzielten Tore oder der Wichtigkeit ihrer Tore in den Mittelpunkt. von SN · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Ibrahim Houban vom SV Newroz Hildesheim erzielte in der Schlussphase gegen Iraklis Hellas Hannover den Ausgleich. – Foto: Slavik Siabandov

Am 24. Spieltag der Landesliga Lüneburg haben sich vor allem sechs Spieler hervorgetan. Xelat Atalan, Ibrahim Houban, Dag Rüdiger, Abel Tedros, Rudi Hasso und Kebba Manneh prägten mit ihrer Anzahl oder Wichtigkeit ihrer Treffern die Spiele ihrer Mannschaften entscheidend.

Atalan trifft doppelt – Wunstorf mit klarem Heimsieg



Der 1. FC Wunstorf setzt sich mit 4:0 gegen Schwalbe Tündern durch und sorgt früh für klare Verhältnisse. Xelat Atalan bringt sein Team in Führung und trifft später erneut zum Endstand. Dazwischen erhöhen Jos Homeier und Luis Prior Bautista noch vor der Pause.

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Der 1. FC Wunstorf setzt sich mit 4:0 gegen Schwalbe Tündern durch und sorgt früh für klare Verhältnisse. Xelat Atalan bringt sein Team in Führung und trifft später erneut zum Endstand. Dazwischen erhöhen Jos Homeier und Luis Prior Bautista noch vor der Pause.--> Artikel: „Matchplan nahezu perfekt umgesetzt“ – Wunstorf siegt erneut

Houban trifft spät – Punktteilung in Hildesheim



Der SV Newroz Hildesheim und Iraklis Hellas Hannover trennen sich 2:2. Keanu Brandt bringt Newroz früh in Führung, Metehan Kayhan gleicht aus. Alexandros Bouzi dreht die Partie noch vor der Pause, ehe Ibrahim Houban in der Schlussphase zum Ausgleich trifft.





Rüdiger rettet Punkt in der Nachspielzeit



Zwischen Arminia Hannover und dem TSV Mühlenfeld endet die Partie 2:2. Aron Gebreslasie bringt Arminia per Foulelfmeter in Führung, Tim Müller gleicht ebenfalls per Strafstoß aus. Patrick Mesenbring bringt die Gäste spät nach vorne, doch in der Nachspielzeit trifft Dag Rüdiger zum Ausgleich.



Zwischen Arminia Hannover und dem TSV Mühlenfeld endet die Partie 2:2. Aron Gebreslasie bringt Arminia per Foulelfmeter in Führung, Tim Müller gleicht ebenfalls per Strafstoß aus. Patrick Mesenbring bringt die Gäste spät nach vorne, doch in der Nachspielzeit trifft Dag Rüdiger zum Ausgleich. Tedros entscheidet knappe Partie



Der OSV Hannover gewinnt mit 1:0 gegen den TSV Godshorn. Abel Tedros erzielt den einzigen Treffer der Begegnung und sorgt damit für den Heimsieg. Der OSV Hannover gewinnt mit 1:0 gegen den TSV Godshorn. Abel Tedros erzielt den einzigen Treffer der Begegnung und sorgt damit für den Heimsieg.

Hasso sichert Auswärtssieg



Der SV 1946 Bavenstedt gewinnt mit 1:0 bei Germania Ochtersum. Rudi Hasso erzielt den entscheidenden Treffer in der zweiten Halbzeit.

--> Artikel: Der SV 1946 Bavenstedt gewinnt mit 1:0 bei Germania Ochtersum. Rudi Hasso erzielt den entscheidenden Treffer in der zweiten Halbzeit.--> Artikel: Hasso erlöst Bavenstedt – knapper Sieg trotz großer Personalsorgen

Manneh dreht das Spiel für Ramlingen