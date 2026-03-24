 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Landesliga Hannover: Sechs Spieler prägen mit ihren Toren den Spieltag

Diese Spieler rücken am 24. Spieltag mit der Anzahl ihrer erzielten Tore oder der Wichtigkeit ihrer Tore in den Mittelpunkt.

von SN · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Ibrahim Houban vom SV Newroz Hildesheim erzielte in der Schlussphase gegen Iraklis Hellas Hannover den Ausgleich.
Ibrahim Houban vom SV Newroz Hildesheim erzielte in der Schlussphase gegen Iraklis Hellas Hannover den Ausgleich. – Foto: Slavik Siabandov

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Landesliga Hannover
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FC Wunstorf

Am 24. Spieltag der Landesliga Lüneburg haben sich vor allem sechs Spieler hervorgetan. Xelat Atalan, Ibrahim Houban, Dag Rüdiger, Abel Tedros, Rudi Hasso und Kebba Manneh prägten mit ihrer Anzahl oder Wichtigkeit ihrer Treffern die Spiele ihrer Mannschaften entscheidend.

Atalan trifft doppelt – Wunstorf mit klarem Heimsieg

Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr
1. FC Wunstorf
1. FC WunstorfFC Wunstorf
HSC BW Schwalbe Tündern
HSC BW Schwalbe TündernBW Tündern
4
0
Abpfiff
+Video

Der 1. FC Wunstorf setzt sich mit 4:0 gegen Schwalbe Tündern durch und sorgt früh für klare Verhältnisse. Xelat Atalan bringt sein Team in Führung und trifft später erneut zum Endstand. Dazwischen erhöhen Jos Homeier und Luis Prior Bautista noch vor der Pause.
--> Artikel: „Matchplan nahezu perfekt umgesetzt“ – Wunstorf siegt erneut

Houban trifft spät – Punktteilung in Hildesheim

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
SV Newroz Hildesheim
SV Newroz HildesheimSV Newroz H
SV Iraklis Hellas Hannover
SV Iraklis Hellas HannoverIraklis Hell
2
2
Abpfiff

Der SV Newroz Hildesheim und Iraklis Hellas Hannover trennen sich 2:2. Keanu Brandt bringt Newroz früh in Führung, Metehan Kayhan gleicht aus. Alexandros Bouzi dreht die Partie noch vor der Pause, ehe Ibrahim Houban in der Schlussphase zum Ausgleich trifft.

Rüdiger rettet Punkt in der Nachspielzeit

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Arminia Hannover
SV Arminia HannoverSV Arminia H
TSV Mühlenfeld
TSV MühlenfeldMühlenfeld
2
2
Abpfiff

Zwischen Arminia Hannover und dem TSV Mühlenfeld endet die Partie 2:2. Aron Gebreslasie bringt Arminia per Foulelfmeter in Führung, Tim Müller gleicht ebenfalls per Strafstoß aus. Patrick Mesenbring bringt die Gäste spät nach vorne, doch in der Nachspielzeit trifft Dag Rüdiger zum Ausgleich.

Tedros entscheidet knappe Partie

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
OSV Hannover
OSV HannoverOSV Hannover
TSV Godshorn
TSV GodshornTSV Godshorn
1
0
Abpfiff

Der OSV Hannover gewinnt mit 1:0 gegen den TSV Godshorn. Abel Tedros erzielt den einzigen Treffer der Begegnung und sorgt damit für den Heimsieg.


Hasso sichert Auswärtssieg

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
VfR Germania Ochtersum
VfR Germania OchtersumG. Ochtersum
SV 1946 Bavenstedt
SV 1946 BavenstedtBavenstedt
0
1
Abpfiff

Der SV 1946 Bavenstedt gewinnt mit 1:0 bei Germania Ochtersum. Rudi Hasso erzielt den entscheidenden Treffer in der zweiten Halbzeit.
--> Artikel: Hasso erlöst Bavenstedt – knapper Sieg trotz großer Personalsorgen


Manneh dreht das Spiel für Ramlingen

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Barsinghausen
TSV BarsinghausenBarsinghause
SV Ramlingen-Ehlershausen
SV Ramlingen-EhlershausenSV Ramlingen-Ehlershausen
1
2
Abpfiff

Der SV Ramlingen-Ehlershausen gewinnt mit 2:1 beim TSV Barsinghausen. Justus Störmer bringt die Gastgeber zunächst in Führung, Felix Krüger gleicht aus. Kebba Manneh erzielt anschließend den Treffer zum Auswärtssieg.

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