 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Hasso erlöst Bavenstedt – knapper Sieg trotz großer Personalsorgen

Ein Tor gegen Ende entscheidet ein zähes Spiel zugunsten des SV 1946 Bavenstedt beim VfR Germania Ochtersum. - Weiterer Spieler verletzt.

von SN · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Patrice König

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Landesliga Hannover
Bavenstedt
G. Ochtersum
Rudi Hasso
Rudi Hasso
Michael Jarzombek

Am 24. Spieltag der Landesliga Hannover hat der SV 1946 Bavenstedt beim VfR Germania Ochtersum mit 1:0 gewonnen. Trotz personeller Probleme gelang damit der erste Sieg nach der Winterpause, zugleich entschied Bavenstedt auch das Rückspiel gegen den Tabellenletzten für sich.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
VfR Germania Ochtersum
VfR Germania OchtersumG. Ochtersum
SV 1946 Bavenstedt
SV 1946 BavenstedtBavenstedt
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Abpfiff
Die Gäste starteten druckvoll in die Partie und erspielten sich früh mehrere klare Chancen. „Wir sind mehr als gut ins Spiel gekommen“, sagte Trainer Michael Jarzombek. Max Wasl, Aaron Wedekind und Rudi Hasso vergaben jedoch aussichtsreiche Möglichkeiten.

Im weiteren Verlauf verlor Bavenstedt den Zugriff auf das Spiel. Weitere Chancen blieben ungenutzt, darunter eine Gelegenheit von Max Wasl, der den Ball knapp neben das Tor setzte.

Mit zunehmender Spielzeit wurden die Gastgeber gefährlicher und setzten die Defensive unter Druck. „Wir können uns bei unserem Keeper Lukas Broihan bedanken gestern der alles gehalten, was aufs Tor kam“, erklärte Jarzombek. Besonders vor der Pause und nach der Führung musste Bavenstedt mehrere brenzlige Situationen überstehen.

Die Entscheidung fiel in der 76. Minute. Nach einer Flanke von Cedrick Jahnel an die Latte brachte Max Wasl den Abpraller zurück vor das Tor. Rudi Hasso reagierte am schnellsten und traf zum entscheidenden 1:0.

Jarzombek ordnete die Leistung kritisch ein. „Wir waren nicht in Normalform und nicht annähernd in unseren gewohnten Abläufen und Prinzipien im Spiel. Deshalb sind wir am Ende froh über die drei Punkte“, betonte er.

Die personelle Lage bleibt angespannt. Mit der Verletzung von Luca Zschoche reduzierte sich der ohnehin kleine Kader weiter, sodass derzeit nur noch zwölf gesunde Feldspieler zur Verfügung stehen.

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