Hasso erlöst Bavenstedt – knapper Sieg trotz großer Personalsorgen Ein Tor gegen Ende entscheidet ein zähes Spiel zugunsten des SV 1946 Bavenstedt beim VfR Germania Ochtersum. - Weiterer Spieler verletzt. von SN · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Patrice König

Am 24. Spieltag der Landesliga Hannover hat der SV 1946 Bavenstedt beim VfR Germania Ochtersum mit 1:0 gewonnen. Trotz personeller Probleme gelang damit der erste Sieg nach der Winterpause, zugleich entschied Bavenstedt auch das Rückspiel gegen den Tabellenletzten für sich.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr VfR Germania Ochtersum G. Ochtersum SV 1946 Bavenstedt Bavenstedt 0 1 Abpfiff Die Gäste starteten druckvoll in die Partie und erspielten sich früh mehrere klare Chancen. „Wir sind mehr als gut ins Spiel gekommen“, sagte Trainer Michael Jarzombek. Max Wasl, Aaron Wedekind und Rudi Hasso vergaben jedoch aussichtsreiche Möglichkeiten.

Im weiteren Verlauf verlor Bavenstedt den Zugriff auf das Spiel. Weitere Chancen blieben ungenutzt, darunter eine Gelegenheit von Max Wasl, der den Ball knapp neben das Tor setzte. Mit zunehmender Spielzeit wurden die Gastgeber gefährlicher und setzten die Defensive unter Druck. „Wir können uns bei unserem Keeper Lukas Broihan bedanken gestern der alles gehalten, was aufs Tor kam“, erklärte Jarzombek. Besonders vor der Pause und nach der Führung musste Bavenstedt mehrere brenzlige Situationen überstehen.