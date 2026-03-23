„Matchplan nahezu perfekt umgesetzt“ – Wunstorf siegt erneut

– Foto: Gianluca Lönneker

Am 24. Spieltag der Landesliga Hannover hat der 1. FC Wunstorf den HSC BW Schwalbe Tündern mit 4:0 besiegt. Nach dem 3:0 im Hinspiel gewann das Team von Trainer Naim Gasmi auch das Rückspiel deutlich, bleibt auf Tabellenplatz drei und setzt seine Erfolgsserie fort, während Tündern weiterhin auf Rang 16 steht.

Die Gastgeber übernahmen sofort die Kontrolle, ließen den Ball sicher laufen und setzten die Vorgaben konsequent um. „Die Jungs haben in den ersten 45 Minuten unseren Matchplan nahezu perfekt umgesetzt“, betonte der Trainer.

Wunstorf ging mit klarer Herangehensweise in die Partie. „Wir wussten vor dem Spiel, dass mit Tündern eine Mannschaft zu uns kommt, die in den letzten Wochen gute Ergebnisse erzielt hat. Spätestens aus dem Hinspiel war uns klar, wie leidenschaftlich sie auftreten und dass sie offensiv immer für ein Tor gut sind. Deshalb war für uns entscheidend, von Beginn an mit vollem Fokus ins Spiel zu gehen und genau das hat meine Mannschaft auch gut umgesetzt“, erklärte Gasmi.

In der 26. Minute brachte Xelat Atalan den 1. FC Wunstorf in Führung. Es folgte eine druckvolle Phase, in der die Partie vorentschieden wurde. Jos Homeier erhöhte nach Vorarbeit von Tugrancan Singin auf 2:0, kurz darauf traf Luis Prior Bautista erneut nach Beteiligung von Singin zum 3:0. „Das war eine Phase, in der Mann als Trainer gerne zugeschaut hat. Gute passfolgen, gute Zielstrebigkeit und effizient“, sagte Gasmi.

Auch defensiv präsentierte sich Wunstorf stabil. „Besonders zufrieden war ich auch mit unserer Defensive. Kris Müller und Enes Demirsoy haben hinten kaum etwas zugelassen“, hob der Trainer hervor.

Nach dem Seitenwechsel verlor Wunstorf etwas an Zielstrebigkeit und ließ dem Gegner mehr Spielanteile, blieb jedoch defensiv sicher. Der Schlusspunkt fiel in der 69. Minute nach einem Konter im Anschluss an eine gegnerische Ecke. Luis Prior Bautista leitete die Szene ein, Xelat Atalan startete ab der Mittellinie und traf zum 4:0-Endstand.

Gasmi zog ein positives Fazit. „Am Ende steht ein souveräner und verdienter Heimsieg, auf dem wir definitiv aufbauen können“, resümierte er. Jetzt gilt der Fokus dem nächsten Einsatz im Bezirkspokal, am Mittwoch steht das verschobene Viertelfinale gegen den Bezirksligisten FC Pyrmont Hagen an, Anpfiff ist um 19:00 Uhr.