Allgemeines

Landesliga: ESC Rellinghausen winkt Platz eins, TuRU unter Druck

Landesliga Niederrhein: Der ESC Rellinghausen kann in der Gruppe 2 vorlegen und schon am Freitag die Tabellenführung übernehmen. In der Gruppe 1 kämpft TuRU Düsseldorf um den Klassenerhalt.

von André Nückel · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
Rellinghausen hat die Oberliga im Blick.
Rellinghausen hat die Oberliga im Blick. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Spieltag 22 in der Landesliga Niederrhein: Der ESC Rellinghausen legt mit seinem Heimspiel in der Gruppe 2 vor und kann Tabellenführer werden. In der Gruppe 1 braucht TuRU Düsseldorf einen Heimsieg gegen Schlusslicht VfB Hilden II, um eventuell den Keller zu verlassen.

So läuft das Wochenende:

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Union Nettetal
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - DV Solingen
So., 15.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VSF Amern
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TuRU Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Victoria Mennrath
So., 15.03.26 16:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SG Unterrath


Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Viktoria Goch
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Hamborn 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Speldorf
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Kray - SV Budberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfB Bottrop - SG Essen-Schönebeck
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Niederwenigern

