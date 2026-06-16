Landesliga-Erfahrung für Bezirksliga-Meister: FCW holt neuen Stürmer "Zusätzliche Qualität für den Angriff" vor Testspielauftakt gegen Stadeln von Boris Manz · Heute, 13:47 Uhr · 0 Leser

Starke Quote in der Landesliga Nordost: Benjamin Kinkingninhoun verstärkt den FC Wendelstein. – Foto: Wolfgang Zink

Transfer Nummer vier beim FC Wendelstein: Der Meister der Bezirksliga Mittelfranken Süd holt Benjamin Kinkingninhoun von Germania Nürnberg. Der Stürmer beeindruckte vor zwei Jahren in der Landesliga Nordost mit einer starken Torquote.

Benjamin Kinkingninhoun ist zurück in der Landesliga Nordost und heuert beim FC Wendelstein an. Der Stürmer wechselt von Germania Nürnberg zu den „Schießhausboys“ und ist bereits der vierte Neuzugang des Landesliga-Aufsteigers. Sechs Tore in zwölf Landesliga-Spielen: Wendelstein holt Stürmer von Germania Nürnberg Vor seiner Zeit bei Germania spielte der 26-Jährige unter anderem für den Post SV Nürnberg und den TSV Buch. In der Saison 2024/25 sammelte Kinkingninhoun sowohl in der Kreisliga als auch in der Landesliga-Mannschaft Spielpraxis. Seine Quote in der Landesliga liest sich durchaus beeindruckend: In zwölf Einsätzen knipste „King“ sechsmal.

"Benjamin ist ein Spieler, der mit seiner Präsenz in der Offensive, seiner Dynamik und seiner Erfahrung unserem Angriff zusätzliche Qualität geben soll. Mit seiner Art Fußball zu spielen wird er unserem Team neue Impulse im Offensivspiel verleihen", schreibt der Verein auf Instagram zum Transfer. "Lieber Benjamin, wir freuen uns, dass du ab sofort Teil unserer Mannschaft bist und wünschen dir einen erfolgreichen Start, viele schöne Momente und eine verletzungsfreie Zeit bei uns!" Landesligist fordert Bayernligst: Wendeslteins erster Härtetest am Freitag Neben Kinkingninhoun hat der FC Wendelstein bereits drei weitere Transfers offiziell gemeldet: Stipe Juric (SV Unterreichenbach), Tim Winkler (SV Raitersaich) und Tim Lierheimer (SpVgg Ansbach) verstärken den Kader für die anstehende Landesliga-Saison.