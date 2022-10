Landesliga: Aufsteiger-Treffen, Kellerduelle, Spitzenspiele und Derbys Landesliga +++ Die Paarungen des bevorstehenden Wochenendes auf einen Blick

Am neunten Landesliga-Spieltag kommt es in allen drei Staffeln zu Aufsteiger-Duellen. Im Norden empfängt die SG Güsen/Parey den SV Eintracht Salzwedel zum Kellerduell, in der Mitte Germania Wernigerode den SV Allemannia Jessen und im Süden der 1. FC Zeitz den SSV Landsberg. Außerdem bietet das Wochenende verheißungsvolle Spitzenspiele wie bei den Begegnungen zwischen dem SV 09 Staßfurt und Grün-Weiß Ilsenburg (Mitte) oder Im Kreis-Derby zwischen dem SV Kelbra und dem SV Eintracht Lüttchendorf (Süd). Unter ganz anderen Voraussetzungen steht hingegen das Derby zwischen der SG Trebitz und dem FC Grün-Weiß Piesteritz - Vorletzter gegen Letzter heißt es in der Mitte-Staffel. Alle Ansetzungen des Wochenendes: