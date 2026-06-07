Landesliga 2 live: Budberg liegt früh 0:2 hinten - Scherpenberg 1:1 Im Fernduell spielen der SV Scherpenberg und der SV Budberg um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. von Marcel Eichholz · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser

Der SV Scherpenberg hat die Oberliga Niederrhein fest im Blick. – Foto: Markus Becker