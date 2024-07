Landesliga 2: Das ist der komplette Spielplan 2024/25

1. Spieltag

So., 18.08.24 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 18.08.24 15:00 Uhr FC Kray - SV Budberg

So., 18.08.24 15:00 Uhr VfB Speldorf - SG Essen-Schönebeck

So., 18.08.24 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Scherpenberg

So., 18.08.24 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 18.08.24 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Adler Union Frintrop

So., 18.08.24 15:15 Uhr SpVgg Steele - PSV Wesel

So., 18.08.24 15:15 Uhr VfB Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt

So., 18.08.24 15:30 Uhr GSV Moers - 1. FC Lintfort



2. Spieltag

So., 25.08.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FC Kray

So., 25.08.24 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SpVgg Steele

So., 25.08.24 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Speldorf

So., 25.08.24 15:00 Uhr SV Budberg - ESC Rellinghausen

So., 25.08.24 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Hamborn 07

So., 25.08.24 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Blau-Weiß Dingden

So., 25.08.24 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Bottrop

So., 25.08.24 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - GSV Moers

So., 25.08.24 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - DJK Blau-Weiß Mintard



3. Spieltag

Sa., 31.08.24 17:00 Uhr GSV Moers - SV Budberg

Sa., 31.08.24 17:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort

So., 01.09.24 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck

So., 01.09.24 15:00 Uhr FC Kray - PSV Wesel

So., 01.09.24 15:00 Uhr VfB Speldorf - SV Scherpenberg

So., 01.09.24 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - DJK Adler Union Frintrop

So., 01.09.24 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07

So., 01.09.24 15:15 Uhr SpVgg Steele - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 01.09.24 15:15 Uhr VfB Bottrop - FC Blau-Gelb Überruhr



4. Spieltag

So., 08.09.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - GSV Moers

So., 08.09.24 15:00 Uhr SV Scherpenberg - FC Kray

So., 08.09.24 15:00 Uhr PSV Wesel - ESC Rellinghausen

So., 08.09.24 15:00 Uhr SV Budberg - VfB Bottrop

So., 08.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Blau-Weiß Dingden

So., 08.09.24 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SpVgg Steele

So., 08.09.24 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfB Speldorf

So., 08.09.24 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 08.09.24 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - DJK Arminia Klosterhardt



5. Spieltag

So., 15.09.24 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg

So., 15.09.24 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 15.09.24 15:00 Uhr VfB Speldorf - DJK Adler Union Frintrop

So., 15.09.24 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SV Blau-Weiß Dingden

So., 15.09.24 15:15 Uhr SpVgg Steele - Sportfreunde Hamborn 07

So., 15.09.24 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 15.09.24 15:15 Uhr VfB Bottrop - SG Essen-Schönebeck

So., 15.09.24 15:30 Uhr GSV Moers - PSV Wesel

So., 15.09.24 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SV Budberg



6. Spieltag

So., 22.09.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - DJK Arminia Klosterhardt

So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Scherpenberg - GSV Moers

So., 22.09.24 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Bottrop

So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Budberg - 1. FC Lintfort

So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SpVgg Steele

So., 22.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf

So., 22.09.24 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Kray

So., 22.09.24 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - ESC Rellinghausen

So., 22.09.24 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - DJK Blau-Weiß Mintard



7. Spieltag

So., 29.09.24 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - DJK Adler Union Frintrop

So., 29.09.24 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07

So., 29.09.24 15:00 Uhr VfB Speldorf - SV Blau-Weiß Dingden

So., 29.09.24 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SpVgg Steele

So., 29.09.24 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - SG Essen-Schönebeck

So., 29.09.24 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg

So., 29.09.24 15:30 Uhr GSV Moers - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 29.09.24 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SV Budberg

So., 29.09.24 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - PSV Wesel



8. Spieltag

Do., 03.10.24 18:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Steele

Do., 03.10.24 19:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers

Do., 03.10.24 19:30 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde 97/30 Lowick

Do., 03.10.24 19:30 Uhr PSV Wesel - DJK Adler Union Frintrop

Do., 03.10.24 19:30 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07

Do., 03.10.24 19:30 Uhr SV Budberg - SV Blau-Weiß Dingden

Do., 03.10.24 19:30 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf

Do., 03.10.24 19:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - FC Kray

Do., 03.10.24 19:30 Uhr VfB Bottrop - ESC Rellinghausen



9. Spieltag

So., 06.10.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 06.10.24 15:00 Uhr SV Scherpenberg - DJK Arminia Klosterhardt

So., 06.10.24 15:00 Uhr PSV Wesel - 1. FC Lintfort

So., 06.10.24 15:00 Uhr SV Budberg - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 06.10.24 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - FC Kray

So., 06.10.24 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - ESC Rellinghausen

So., 06.10.24 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - GSV Moers

So., 06.10.24 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfB Bottrop

So., 06.10.24 15:15 Uhr SpVgg Steele - VfB Speldorf



10. Spieltag

So., 13.10.24 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Blau-Weiß Dingden

So., 13.10.24 15:00 Uhr FC Kray - SpVgg Steele

So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Budberg - SG Essen-Schönebeck

So., 13.10.24 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf

So., 13.10.24 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg

So., 13.10.24 15:15 Uhr VfB Bottrop - DJK Adler Union Frintrop

So., 13.10.24 15:30 Uhr GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07

So., 13.10.24 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - PSV Wesel

So., 13.10.24 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde 97/30 Lowick



11. Spieltag

So., 20.10.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 20.10.24 15:00 Uhr SV Scherpenberg - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 20.10.24 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Budberg

So., 20.10.24 15:00 Uhr VfB Speldorf - FC Kray

So., 20.10.24 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - GSV Moers

So., 20.10.24 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Bottrop

So., 20.10.24 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK Arminia Klosterhardt

So., 20.10.24 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - 1. FC Lintfort

So., 20.10.24 15:15 Uhr SpVgg Steele - ESC Rellinghausen



12. Spieltag

So., 27.10.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel

So., 27.10.24 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Speldorf

So., 27.10.24 15:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg

So., 27.10.24 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - FC Kray

So., 27.10.24 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - DJK Adler Union Frintrop

So., 27.10.24 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Blau-Weiß Dingden

So., 27.10.24 15:30 Uhr GSV Moers - SpVgg Steele

So., 27.10.24 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 27.10.24 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Hamborn 07



13. Spieltag

So., 03.11.24 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck

So., 03.11.24 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 03.11.24 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen

So., 03.11.24 15:00 Uhr VfB Speldorf - GSV Moers

So., 03.11.24 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - DJK Arminia Klosterhardt

So., 03.11.24 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - 1. FC Lintfort

So., 03.11.24 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 03.11.24 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Budberg

So., 03.11.24 15:15 Uhr SpVgg Steele - VfB Bottrop



14. Spieltag

So., 10.11.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 10.11.24 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Scherpenberg

So., 10.11.24 15:00 Uhr SV Budberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 10.11.24 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen

So., 10.11.24 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - SV Blau-Weiß Dingden

So., 10.11.24 15:15 Uhr VfB Bottrop - VfB Speldorf

So., 10.11.24 15:30 Uhr GSV Moers - FC Kray

So., 10.11.24 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Sportfreunde Hamborn 07

So., 10.11.24 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SpVgg Steele



15. Spieltag

So., 17.11.24 15:00 Uhr SV Scherpenberg - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 17.11.24 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - GSV Moers

So., 17.11.24 15:00 Uhr FC Kray - VfB Bottrop

So., 17.11.24 15:00 Uhr VfB Speldorf - DJK Arminia Klosterhardt

So., 17.11.24 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 17.11.24 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg

So., 17.11.24 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SG Essen-Schönebeck

So., 17.11.24 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - PSV Wesel

So., 17.11.24 15:15 Uhr SpVgg Steele - 1. FC Lintfort



16. Spieltag

So., 01.12.24 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - DJK Arminia Klosterhardt

So., 01.12.24 15:00 Uhr FC Kray - 1. FC Lintfort

So., 01.12.24 15:00 Uhr VfB Speldorf - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 01.12.24 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SG Essen-Schönebeck

So., 01.12.24 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel

So., 01.12.24 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Scherpenberg

So., 01.12.24 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 01.12.24 15:15 Uhr SpVgg Steele - SV Budberg

So., 01.12.24 15:30 Uhr GSV Moers - VfB Bottrop



17. Spieltag

So., 08.12.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SpVgg Steele

So., 08.12.24 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07

So., 08.12.24 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Blau-Weiß Dingden

So., 08.12.24 15:00 Uhr SV Budberg - VfB Speldorf

So., 08.12.24 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort

So., 08.12.24 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Adler Union Frintrop

So., 08.12.24 15:15 Uhr VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 08.12.24 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - FC Kray

So., 08.12.24 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - GSV Moers



18. Spieltag

So., 15.12.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf

So., 15.12.24 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 15.12.24 15:00 Uhr SV Budberg - FC Kray

So., 15.12.24 15:00 Uhr PSV Wesel - SpVgg Steele

So., 15.12.24 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SV Blau-Weiß Dingden

So., 15.12.24 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - GSV Moers

So., 15.12.24 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Sportfreunde Hamborn 07

So., 15.12.24 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - ESC Rellinghausen

So., 15.12.24 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - VfB Bottrop



19. Spieltag

So., 09.02.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 09.02.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - PSV Wesel

So., 09.02.25 15:00 Uhr FC Kray - SG Essen-Schönebeck

So., 09.02.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Budberg

So., 09.02.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Adler Union Frintrop

So., 09.02.25 15:15 Uhr SpVgg Steele - SV Scherpenberg

So., 09.02.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - 1. FC Lintfort

So., 09.02.25 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Arminia Klosterhardt

So., 09.02.25 15:30 Uhr GSV Moers - FC Blau-Gelb Überruhr



20. Spieltag

So., 16.02.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen

So., 16.02.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 16.02.25 15:00 Uhr SV Budberg - GSV Moers

So., 16.02.25 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Kray

So., 16.02.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - VfB Speldorf

So., 16.02.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden

So., 16.02.25 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SpVgg Steele

So., 16.02.25 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - DJK Arminia Klosterhardt

So., 16.02.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - VfB Bottrop



21. Spieltag

So., 23.02.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 23.02.25 15:00 Uhr FC Kray - SV Scherpenberg

So., 23.02.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - PSV Wesel

So., 23.02.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Hamborn 07

So., 23.02.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Budberg

So., 23.02.25 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort

So., 23.02.25 15:15 Uhr SpVgg Steele - DJK Adler Union Frintrop

So., 23.02.25 15:30 Uhr GSV Moers - SG Essen-Schönebeck

So., 23.02.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - FC Blau-Gelb Überruhr



22. Spieltag

So., 09.03.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Bottrop

So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 09.03.25 15:00 Uhr PSV Wesel - GSV Moers

So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - ESC Rellinghausen

So., 09.03.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Speldorf

So., 09.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SpVgg Steele

So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Budberg - DJK Arminia Klosterhardt

So., 09.03.25 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - FC Kray

So., 09.03.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - 1. FC Lintfort



23. Spieltag

So., 16.03.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 16.03.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 07

So., 16.03.25 15:00 Uhr FC Kray - DJK Adler Union Frintrop

So., 16.03.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - PSV Wesel

So., 16.03.25 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - SV Budberg

So., 16.03.25 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 16.03.25 15:15 Uhr SpVgg Steele - SV Blau-Weiß Dingden

So., 16.03.25 15:30 Uhr GSV Moers - SV Scherpenberg

So., 16.03.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SG Essen-Schönebeck



24. Spieltag

So., 23.03.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort

So., 23.03.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - ESC Rellinghausen

So., 23.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB Speldorf

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Budberg - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 23.03.25 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Arminia Klosterhardt

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - VfB Bottrop

So., 23.03.25 15:15 Uhr SpVgg Steele - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 23.03.25 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - GSV Moers



25. Spieltag

So., 30.03.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - SpVgg Steele

So., 30.03.25 15:00 Uhr FC Kray - SV Blau-Weiß Dingden

So., 30.03.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07

So., 30.03.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 30.03.25 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - PSV Wesel

So., 30.03.25 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg

So., 30.03.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SV Scherpenberg

So., 30.03.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SG Essen-Schönebeck

So., 30.03.25 15:30 Uhr GSV Moers - DJK Adler Union Frintrop



26. Spieltag

So., 06.04.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Budberg

So., 06.04.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 06.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - GSV Moers

So., 06.04.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - ESC Rellinghausen

So., 06.04.25 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 06.04.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort

So., 06.04.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Bottrop

So., 06.04.25 15:15 Uhr SpVgg Steele - FC Kray

So., 06.04.25 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Arminia Klosterhardt



27. Spieltag

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Budberg - PSV Wesel

So., 13.04.25 15:00 Uhr FC Kray - VfB Speldorf

So., 13.04.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SpVgg Steele

So., 13.04.25 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 13.04.25 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck

So., 13.04.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07

So., 13.04.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SV Scherpenberg

So., 13.04.25 15:30 Uhr GSV Moers - SV Blau-Weiß Dingden

So., 13.04.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - DJK Adler Union Frintrop



28. Spieltag

Mi., 16.04.25 19:00 Uhr FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SpVgg Steele - GSV Moers

Do., 17.04.25 19:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen

Do., 17.04.25 19:30 Uhr PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Scherpenberg - SV Budberg

Do., 17.04.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - FC Blau-Gelb Überruhr

Do., 17.04.25 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Lintfort

Do., 17.04.25 19:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Arminia Klosterhardt

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB Bottrop



29. Spieltag

So., 27.04.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Scherpenberg

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Budberg - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 27.04.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - FC Kray

So., 27.04.25 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel

So., 27.04.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - SpVgg Steele

So., 27.04.25 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07

So., 27.04.25 15:30 Uhr GSV Moers - VfB Speldorf

So., 27.04.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SV Blau-Weiß Dingden

So., 27.04.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - DJK Adler Union Frintrop



30. Spieltag

So., 04.05.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 04.05.25 15:00 Uhr FC Kray - GSV Moers

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - PSV Wesel

So., 04.05.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Budberg

So., 04.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Lintfort

So., 04.05.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - VfB Bottrop

So., 04.05.25 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SG Essen-Schönebeck

So., 04.05.25 15:15 Uhr SpVgg Steele - DJK Arminia Klosterhardt



31. Spieltag

So., 11.05.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 11.05.25 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Budberg - Sportfreunde Hamborn 07

So., 11.05.25 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg

So., 11.05.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - FC Kray

So., 11.05.25 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - SpVgg Steele

So., 11.05.25 15:30 Uhr GSV Moers - ESC Rellinghausen

So., 11.05.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - VfB Speldorf

So., 11.05.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SV Blau-Weiß Dingden



32. Spieltag

So., 18.05.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - PSV Wesel

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SG Essen-Schönebeck

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Budberg

So., 18.05.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - 1. FC Lintfort

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Kray - DJK Arminia Klosterhardt

So., 18.05.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Bottrop

So., 18.05.25 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Scherpenberg

So., 18.05.25 15:15 Uhr SpVgg Steele - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 18.05.25 15:30 Uhr GSV Moers - DJK Blau-Weiß Mintard



33. Spieltag

So., 25.05.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Blau-Weiß Dingden

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Budberg - SpVgg Steele

So., 25.05.25 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Hamborn 07

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 25.05.25 15:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 25.05.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - GSV Moers

So., 25.05.25 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - FC Kray

So., 25.05.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - ESC Rellinghausen

So., 25.05.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - VfB Speldorf



34. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - PSV Wesel

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Kray - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 01.06.25 15:15 Uhr SpVgg Steele - SG Essen-Schönebeck

So., 01.06.25 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen

So., 01.06.25 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop

So., 01.06.25 15:30 Uhr GSV Moers - DJK Arminia Klosterhardt