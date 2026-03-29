Landesliga 1 live: Nächste Runde im Keller-Drama - die Ticker

Spieltag 25 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der ASV Einigkeit Süchteln bleibt auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe, nachdem die Mannschaft ihr Heimspiel gegen die DJK Gnadental knapp für sich entscheiden konnte. Durch den Erfolg verkürzt Süchteln den Abstand nach oben und setzt die direkten Konkurrenten weiter unter Druck, während Gnadental im Tabellenmittelfeld verbleibt. Im Solinger Derby gab es ein Remis.
Der ASV Einigkeit Süchteln gewann sein Heimspiel gegen die DJK Gnadental mit 2:1 und kommt damit auf 44 Punkte, wodurch der Abstand zu Rang zwei weiter verkürzt wird. In einer zunächst torlosen ersten Hälfte brachte Leo Heinrich Rennett die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (38.). Nach dem Seitenwechsel reagierte Gnadental schnell und kam durch Marco Lüttgen zum Ausgleich (48.), wodurch die Partie wieder offen war. Das sollte aber nicht lange der Fall sein, denn Lars Prigge erzielte in der 65. Minute den erneuten Führungstreffer für Süchteln erzielte. Diesen Vorsprung brachte die Mannschaft schließlich über die Zeit und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Rennen um die mögliche Relegation zur Oberliga, während Gnadental mit 29 Zählern im Tabellenmittelfeld verbleibt. Das Bild trügt allerdings: Gnadental steckt im Abstiegskampf und könnte in der Gesamtrechnung fallen.
26. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Wülfrath
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - SSV Bergisch Born
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Velbert
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VSF Amern - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II
27. Spieltag
So., 12.04.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Victoria Mennrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - VSF Amern
So., 12.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DJK Gnadental
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Union Nettetal
So., 12.04.26 15:30 Uhr DV Solingen - FC Remscheid
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SG Unterrath