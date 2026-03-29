Landesliga 1 live: Nächste Runde im Keller-Drama - die Ticker Landesliga 1: ASV Einigkeit Süchteln schlägt DJK Gnadental und rückt näher an SC Kapellen-Erft und DV Solingen heran. Am Samstag steigt mit dem Derby zwischen TSV Solingen und DV Solingen der nächste Schlager in der Klingenstadt. von André Nückel · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Kapellen-Erft kann auf drei Punkte davonziehen. – Foto: Claudia Pillekamp

Spieltag 25 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der ASV Einigkeit Süchteln bleibt auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe, nachdem die Mannschaft ihr Heimspiel gegen die DJK Gnadental knapp für sich entscheiden konnte. Durch den Erfolg verkürzt Süchteln den Abstand nach oben und setzt die direkten Konkurrenten weiter unter Druck, während Gnadental im Tabellenmittelfeld verbleibt. Im Solinger Derby gab es ein Remis. >>> Wann es zur Oberliga-Relegation kommt

Der ASV Einigkeit Süchteln gewann sein Heimspiel gegen die DJK Gnadental mit 2:1 und kommt damit auf 44 Punkte, wodurch der Abstand zu Rang zwei weiter verkürzt wird. In einer zunächst torlosen ersten Hälfte brachte Leo Heinrich Rennett die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (38.). Nach dem Seitenwechsel reagierte Gnadental schnell und kam durch Marco Lüttgen zum Ausgleich (48.), wodurch die Partie wieder offen war. Das sollte aber nicht lange der Fall sein, denn Lars Prigge erzielte in der 65. Minute den erneuten Führungstreffer für Süchteln erzielte. Diesen Vorsprung brachte die Mannschaft schließlich über die Zeit und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Rennen um die mögliche Relegation zur Oberliga, während Gnadental mit 29 Zählern im Tabellenmittelfeld verbleibt. Das Bild trügt allerdings: Gnadental steckt im Abstiegskampf und könnte in der Gesamtrechnung fallen.

Im letzten Solinger Landesliga-Derby der Saison teilten sich TSV und DV die beim 1:1 die Punkte. Jasper Teske glich für die Gastgeber mit Pausenpfiff das 0:1 von Mehmet Zeki Tunc aus. Die Hausherren können mit diesem Punkt deutlich besser leben als DV Solignen, der Tabellendritte hat bei einem Kapellener Erfolg gegen TuRU Düsseldorf drei Punkte Rückstand auf Rang zwei.