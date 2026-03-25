Relegation zur Oberliga Niederrhein möglich - das muss passieren Es ist durchaus möglich, dass die Vizemeister der Landesliga in die Oberliga Niederrhein aufsteigen dürfen. Der direkte Aufstieg ist fast ausgeschlossen, es bliebe wenn nur der Weg über die Relegation. von André Nückel · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Budberg und der SV Scherpenberg kämpfen noch um den Aufstieg. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

In den vergangenen Jahren hat FuPa Niederrhein häufiger über die Möglichkeit berichtet, dass es eine Relegation zur Oberliga Niederrhein geben könnte. Einmal stieg der SV Biemenhorst automatisch auf, weil die Reserve des VfB 03 Hilden nicht in die Oberliga klettern durfte. Vergangene Saison jubelten die Holzheimer SG und die DJK Adler Union Frintrop als Vizemeister über den direkten Klassensprung. Und 2026? Die Relegation der Zweiten ist möglich - ein Aufstieg von vier Mannschaften in die Oberliga dagegen so gut wie ausgeschlossen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Die Meister der beiden Landesliga-Gruppen steigen in jeglicher Konstellation direkt in die Oberliga auf, bis zu vier Aufsteiger sind theoretisch möglich - theoretisch! Der Fall, der vier Aufsteiger berücksichtigt, sieht vor, dass nur eine Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West aufsteigt und keine vom Niederrhein im Gegenzug in die Oberliga absteigt. Da die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV in akuter Abstiegsnot stecken und Abstiegsplätze belegen, ist ein Klassenerhalt beider Klubs unrealistisch. Auch ist es im Rahmen des Möglichen, dass es zum Zwangsabstieg der U23 von Fortuna Düsseldorf kommt, sollte Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga absteigen.

Nur drei Möglichkeiten für mehr als zwei Landesliga-Aufsteiger Im Auf- und Abstiegsplan des Fußballverbands Niederrhein (FVN) gibt es insgesamt nur drei Fälle, die den Aufstieg von mehr als zwei Landesliga-Klubs in die Oberliga berücksichtigen: 0 Absteiger aus der Regionalliga vom Niederrhein, 1 Aufsteiger in die Regionalliga => 3 Absteiger in die Landesliga, 4 Aufsteiger aus der Landesliga => Staffelstärke Oberliga 2026/27: 18 Teams => FAST AUSGESCHLOSSEN!

0 Absteiger aus der Regionalliga vom Niederrhein, 0 Aufsteiger in die Regionalliga => 3 Absteiger in die Landesliga, 3 Aufsteiger aus der Landesliga => Staffelstärke Oberliga 2026/27: 18 Teams => AUSGESCHLOSSEN, da Ratingen 04/19, VfB 03 Hilden und KFC Uerdingen in die Regionalliga wollen und Lizenzanträge stellen. Dass alle drei Vereine keine Lizenz erhalten, wird nicht passieren.

1 Absteiger aus der Regionalliga vom Niederrhein, 1 Aufsteiger in die Regionalliga => 3 Absteiger in die Landesliga, 3 Aufsteiger aus der Landesliga => Staffelstärke Oberliga 2026/27: 18 Teams => MÖGLICH Viele Landesliga-Klubs kämpfen in den Gruppen 1 und 2 noch um die Vizemeisterschaft und hoffen auf den Aufstieg. Die Relegation ist möglich, dafür braucht es aber Schützenhilfe: Der Wuppertaler SV oder die SSVg Velbert müssen den Klassenerhalt in der Regionalliga West schaffen (beide eher unwahrscheinlich) und Fortuna Düsseldorf muss den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schaffen.