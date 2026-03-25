Relegation zur Oberliga Niederrhein möglich - das muss passieren

In den vergangenen Jahren hat FuPa Niederrhein häufiger über die Möglichkeit berichtet, dass es eine Relegation zur Oberliga Niederrhein geben könnte. Einmal stieg der SV Biemenhorst automatisch auf, weil die Reserve des VfB 03 Hilden nicht in die Oberliga klettern durfte. Vergangene Saison jubelten die Holzheimer SG und die DJK Adler Union Frintrop als Vizemeister über den direkten Klassensprung. Und 2026? Die Relegation der Zweiten ist möglich - ein Aufstieg von vier Mannschaften in die Oberliga dagegen so gut wie ausgeschlossen.
Die Meister der beiden Landesliga-Gruppen steigen in jeglicher Konstellation direkt in die Oberliga auf, bis zu vier Aufsteiger sind theoretisch möglich - theoretisch! Der Fall, der vier Aufsteiger berücksichtigt, sieht vor, dass nur eine Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West aufsteigt und keine vom Niederrhein im Gegenzug in die Oberliga absteigt.
Da die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV in akuter Abstiegsnot stecken und Abstiegsplätze belegen, ist ein Klassenerhalt beider Klubs unrealistisch. Auch ist es im Rahmen des Möglichen, dass es zum Zwangsabstieg der U23 von Fortuna Düsseldorf kommt, sollte Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga absteigen.
Im Auf- und Abstiegsplan des Fußballverbands Niederrhein (FVN) gibt es insgesamt nur drei Fälle, die den Aufstieg von mehr als zwei Landesliga-Klubs in die Oberliga berücksichtigen:
Viele Landesliga-Klubs kämpfen in den Gruppen 1 und 2 noch um die Vizemeisterschaft und hoffen auf den Aufstieg. Die Relegation ist möglich, dafür braucht es aber Schützenhilfe: Der Wuppertaler SV oder die SSVg Velbert müssen den Klassenerhalt in der Regionalliga West schaffen (beide eher unwahrscheinlich) und Fortuna Düsseldorf muss den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schaffen.
Der FVN hat vor der Saison die Losung für die mögliche Relegationsspiele vorgenommen. Die Paarung würden in dieser Reihenfolge stattfinden:
Sollten Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Teilnehmer an den Relegation nötig sein, haben diese natürlich Vorrang und die Relegation um den dritten Aufsteiger in die Oberliga würde entsprechend nach hinten verschoben.
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