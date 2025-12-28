– Foto: Verein

Landesklasse-Spitzenreiter legt mit Oberliga-Erfahrung nach Landesklasse 3 +++ Niclas Eheleben schließt sich dem SV Eintracht Osterwieck an Verlinkte Inhalte Landesklasse 3 Osterwieck Niclas Eheleben

Der SV Eintracht Osterwieck ist in der laufenden Saison bereits das Maß aller Dinge in der Landesklasse 3. Mit zwölf Siegen aus 13 Partien thronen die Osterwiecker an der Spitze - bereits sechs Punkte vor dem ersten Verfolger SV Plötzkau. Für die zweite Saisonhälfte hat sich der Tabellenführer noch einmal verstärkt.

Mit Niclas Eheleben schließt sich ein weiterer ehemaliger Oberliga-Spieler dem SV Eintracht an. Der 26-Jährige stand für den FC Einheit Wernigerode und den SV Westerhausen schon in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse auf dem Platz. Aus diesen Tagen kennt er bereits Akteure wie Kevin Hildach oder Nick Schmidt, mit deren Verpflichtungen der Landesklasse-Vertreter im Frühjahr für Aufsehen gesorgt und sich kräftig verstärkt hatte. Zum Spielerprofil: >> Niclas Eheleben

"Ich war bis vor kurzem noch im Ausland und habe daher lange nicht mehr auf dem Platz gestanden. Daher freue ich mich einfach, wieder gegen den Ball zu treten", sagt Eheleben zu seinem Wechsel nach Osterwieck. "Ich habe mein neues Team in der Hinrunde verfolgt und kenne viele Spieler auch. Die Truppe hat ordentlich Potenzial. Ich freue mich auf die kommenden Monate", ergänzt der Außenbahnspieler. Eheleben wird beim Landesklasse-Spitzenreiter eine gesonderte Rolle einnehmen. "Niclas ist über Kevin Hildach an uns herangetreten. Er hat seinen Lebensmittelpunkt nicht mehr im Harz, wird aber die nächsten Monate hier vor Ort sein", erklärt Abteilungsleiter Bastian Hahmann das Zustandekommen des Transfers. "Wir hatten in der Hinrunde immer wieder viele Ausfälle aufgrund von Verletzungen und freuen uns daher, dass Niclas unsere Mannschaft verstärken wird", so der 36-Jährige weiter.