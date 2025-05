Oberliga-Angreifer wechselt in die Landesklasse: "Macht einfach Sinn"

Wie schon Kevin Hildach wechselt auch Nick Schmidt im Sommer nach Osterwieck. Mit neun Treffern ist der Angreifer in der aktuellen Spielzeit der beste Torschütze des FC Einheit Wernigerode in der Oberliga Süd. Aus seinen langen Jahren am Mannsberg, seinem kurzen Intermezzo beim VfB Germania Halberstadt und seiner Zeit beim SV Westerhausen bringt der 33-Jährige zudem sehr reichlich Erfahrung aus den höchsten Spielklassen des Bundeslandes mit. Zum Spielerprofil:

"Nach mehreren Jahren in der Verbands- und Oberliga möchte ich fortan mehr Zeit für meine Familie haben. Ich bin allerdings weiterhin motiviert, weshalb mir der geringere zeitliche Aufwand in der Landesklasse natürlich entgegen kommt", erklärt Schmidt zu seinem Wechsel. "Osterwieck hat bereits eine talentierte Mannschaft. Dazu kommen die bereits getätigten Neuzugänge, allen voran mein aktueller Mitspieler und Freund Kevin. In Summe macht der Wechsel einfach Sinn und ich freue mich auf die neue Herausforderung", so Schmidt.

Eintracht-Abteilungsleiter Bastian Hahmann gibt zu: "Als wir das erste Mal über Nick gesprochen haben, war das tatsächlich noch etwas illusorisch." Dann allerdings hätte sich "ähnlich wie bei Kevin herauskristallisiert, dass wir Nick einen Plan aufzeigen können, der berufliches, privates und den Fußball unter einen Hut bringt", so Hahmann. Der Mehrwert des fünften vorgestellten Neuzugang sei jedenfalls unbestritten: "Nicks Qualitäten und Statistiken sprechen für sich und unsere Mannschaft kann seine Erfahrung auf jeden Fall gebrauchen."