Landesklasse-Vertreter landet Coup: "Wir können stolz darauf sein"

Am Nachmittag des Karfreitags hat der FC Einheit Wernigerode den Abschied verkündet. Nach fünf Jahren im Verein und 67 Scorerpunkten in knapp 100 Spielen wird Kevin Hildach den Oberligisten im Sommer verlassen - ganz zur Freude eines Landesklasse-Vertreters, der nur wenig später die Verpflichtung des 28-Jährigen bekanntgegeben hat.

"Rückkehr ins Wohnzimmer perfekt", titelte der SV Eintracht Osterwieck zum Wechsel des Offensivspielers in den Ratsgarten. Nach fünf Jahren in Hasserode läuft Hildach künftig wieder für seinen Ausbildungsverein auf. "Wir können stolz darauf sein, dass Kevin sich im besten Fußballalter für seinen Heimatverein entschieden hat. Ich sehe dies auch als Indiz dafür, dass wir in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet haben", erklärte Abteilungsleiter Bastian Hahmann zur Verpflichtung. Zum Spielerprofil:

Für Hildach, der seinen Abschied aus Wernigerode mit arbeitsbedingten Verpflichtungen begründete, biete die Rückkehr "eine passende Möglichkeit, um berufliches und privates unter einen Hut bringen zu können", sagte der 28-Jährige. "Aufgrund von beruflichen Verpflichtungen wird mein Fokus in den kommenden Jahren nicht mehr nur noch auf dem Fußball liegen können. Der Kontakt nach Osterwieck ist verständlicherweise nie abgerissen. Ich arbeite in Osterwieck und kenne Mannschaft und Verein in- und auswendig", so Hildach, der ab Sommer wieder für den SV Eintracht auf Torejagd gehen wird.