Lam: Urgestein "Funz" Aschenbrenner springt in die Bresche Der langjährige Coach der Osserbuam feiert sein Comeback und soll den Landesligisten zum Klassenerhalt führen

Franz "Funz" Aschenbrenner stand schon zwischen 2005 und 2015 an der Seitenlinie der SpVgg Lam und führte das Team 2013 in die Landesliga. Nun soll der erfahrene Übungsleiter mithelfen, dass die Osserbuam auch kommende Saison in der dritthöchsten Amateurklasse um Punkte und Tore kämpfen dürfen. Nach dem sich der eigentliche Chefanweiser Christoph Seiderer weiter im Krankenstand befindet und Intermistrainer Günther Himpsl sein Engagement mit Beginn der Winterpause vereinbarungsgemäß wieder beendet hat, mussten die Verantwortlichen das Tabellenzwölften der Landesliga Mitte die vakante Übungsleiter-Position neu besetzen.

"Wir waren mit Funz bereits unmittelbar nach der Erkrankung von Christoph Seiderer in Kontakt. Wegen einer Rücken-Operation konnte er uns aber im Herbst nicht helfen. Mittlerweile ist er aber wieder fit und ist für uns eine Top-Lösung. Er kennt Verein und Mannschaft, braucht daher keinerlei Anlaufzeit. Das war für uns ein extrem wichtiges Kriterium. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner menschlichen und akribischen Art genau der richtige Mann für unsere Mannschaft ist", lässt Lams Sportlicher Leiter Michael Vogl wissen.







Das Team um Spielführer Maximilan Weber hat zwar nur einen Zähler Vorsprung zur Relegationszone, aber noch zwei Nachholpartien in der Hinterhand. "Die Situation ist nicht zu unterschätzen und durchaus anspruchsvoll. Die Mannschaft ist aber definitiv landesliga-tauglich und ich bin überzeugt, dass wir die Liga halten werden", sagt Aschenbrenner, für den es eine Ehrensache war, in die Bresche zu springen: "Lam ist mein Heimatverein und die Verbundenheit ist groß. Zudem ist die Landesliga eine sehr attraktive Klasse, in der man als Trainer sehr gerne arbeitet. Es hat mich auch wieder richtig gejuckt, dementsprechend bin ich motiviert und freue mich auf eine interessante Aufgabe."







Das Engagement mit dem 54-Jährigen, der von Co-Trainer Thomas Altmann tatkräftig unterstützt werden wird, ist vorerst bis zum Saisonende vereinbart. Im Kader der "Osserbuam" wird es in der Winterpause keine großartigen Veränderungen geben. Maximilian Wellisch, der im vergangenen Halbjahr überwiegend im Kreisklassen-Team der SG Lohberg / Lam II zum Einsatz kam, wird wieder voll angreifen, dafür wird Alexander Vogl verletzungsbedingt wohl in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. "Es kann sich noch auf einer Position etwas tun, das ist aber noch offen", informiert Michael Vogl. Am 20. Januar beginnen die Kicker aus dem Oberen Bayerwald mit der Frühjahrsvorbereitung.