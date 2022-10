Küsten mit Kantersieg - Scharnebeck beendet die Mini-Krise Bezirksliga Lüneburg 1: Bardowick steht einsam an der Spitze

Die SV Scharnebeck hat ihre Mini-Krise in der Bezirksliga Lüneburg 1 überwunden. In Torlaune präsentierte sich weiterhin die Torfabrik vom SV Küsten. An der Spitze bleibt der TSV Bardowick jedoch weiterhin einsam enteilt.