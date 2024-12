Küppers-Expertentipp: Wer punktet im Mittelrheinliga-Spitzenspiel?

Jochen Küppers ist in seiner elften Saison bei Union Schafhausen und führte den Klub aus dem Kreis Heinsberg von der Kreisliga A in die Mittelrheinliga. Der 50-jährige ist als Trainer und sportlicher Leiter in Personalunion maßgeblich am Erfolg des Klubs aus dem Kreis Heinsberg beteiligt. Bereits in der Sommerpause hatte Küppers angekündigt, das Traineramt nach der laufenden Saison abzugeben und wird künftig den Fokus auf seine Funktion in der sportlichen Leitung legen.

FC Hennef 05 - FC Teutonia Weiden

Teutonia Weiden wird sich die Chance auf Platz zwei nicht nehmen lassen und wird auswärts gewinnen.

⚽ mein Tipp: 1:3