Künftiger Oberligist verpflichtet 134-fachen Drittliga-Spieler

Dafür bedürfte es eine eigene Leistungsexplosion in den letzten drei Spielen und "kuriose" Dinge wie der Klassenerhalt des MSV Duisburg in der 3. Liga oder der Abstieg des FC Schalke 04 in die 3. Liga. Realistisch gesehen sind die Wersekicker abgestiegen, planen aber bereits, für die kommende Saison eine schlagkräftige und wettbewerbsfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen, um in der Oberliga Westfalen wahrscheinlich direkt wieder angreifen zu können.

Der erste Neuzugang hat es auf jeden Fall in sich. Es ist niemand Geringeres als der 29-jährige Fabian Holthaus von RW Oberhausen, der auf eine langjährige Karriere in der 3. Liga zurückblicken kann und an der Seite von Joshua Kimmich im Jahre 2014 U19-Europameister geworden ist. Bei Rot Weiss Ahlen hat der gebürtige Hammer einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterschrieben.