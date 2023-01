Bad Kreuznachs Fußballkreischef Thomas Dubravsky ist bereits voll im neuen Jahr angekommen. Archivfoto: Mario Luge

Kreispokalfinale findet in Schmittweiler statt Rahmenterminplan für das Fußballjahr 2023 steht ebenfalls

Bad Kreuznach . So viele Anrufe hat Thomas Dubravsky in 2023 schon entgegengenommen, dass der Vorsitzende des Fußballkreises Bad Kreuznach hin und wieder vergisst, dass das Jahr 2023 erst ein paar Tage alt ist. „Teilweise um die 20 Anrufe pro Tag, da vergisst man schon mal, ein gutes Neues zu wünschen“, erklärt Dubravsky, der somit nicht nur schnell im Berufsalltag, sondern auch in seiner Rolle als Verbandsfunktionär angekommen ist, mit einem Augenzwinkern.

Auch terminlich ist der Hochstätter voll auf der Höhe, hat das Kalenderjahr mit seinen Kollegen aus dem Kreisausschuss bereits grob durchgetaktet. Im Pokal etwa folgen an Ostermontag die Halbfinalpartien zwischen dem VfL Rüdesheim und dem FC Bad Sobernheim sowie dem TSV Hargesheim und Vorjahressieger SG Soonwald. „Das Finale wird dann am 17. Mai, dem Mittwoch vor Vatertag, in Schmittweiler gespielt“, verrät Dubravsky. Entscheidungen fallen wieder Anfang Juni