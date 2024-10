Kreispokal Krefeld : B-Ligisten furios, Stromausfall beim KTSV

Ex-Profi Samed Yesil sorgte letztlich für den goldenen Treffer des B-Ligisten gegen den zwei Klassen höher agierenden Kontrahenten. In einem kurzweiligen Spiel macht damit ein Strafstoß den Unterschied und bugsierte Anadolu in die nächste Runde des Kreispokals.

Erst in der Verlängerung setzte sich der SC Schiefbahn gegen den klassenhöheren Bezirksligisten VfL Tönisberg durch. Dank eines aufopferungsvollen Kampfes steht der SC Schiefbahn im Viertelfinale des Krefelder Kreispokals. Den goldenen Treffer erzielte Niko Pirgiotakis. Auch in Unterzahl steckten die Gäste daraufhin nicht auf und zwangen den SCS in die eigene Hälfte, der dank einer leidenschaftlichen Abwehrleistung den Einzug in die nächste Pokalrunde gebührend feiern durfte.

Schon in der ersten Halbzeit sorgten die Gäste für klare Verhältnisse. Marc Knops brauchte keine zwei Zeigerumdrehungen für den ersten Treffer der Partie, Lars Marcel Werth-Jelitto (43.) und erneut Knops (45.) brachten Fischeln so schon früh auf die Siegerstraße. Damit musste das Landesliga-Schlusslicht nun auch im Pokal den nächsten Rückschlag einstecken. Unterdessen darf die Elf von Ronny Kockel nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga wieder ein Erfolgserlebnis feiern. DJK Fortuna Dilkrath – VfR Krefeld-Fischeln 0:3

DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Louis Claser, Philipp Stephan Wiegers, Melih Kavak (60. Mats Zechlin), Simon Viethen, Moritz Andreas Grafen (84. Jannick Gries), Fabian Trzensisko, Erman Balikci (70. Albin Tahiri), Leon Hammerschmidt (60. Justin Samuel Pahl), Edward Lomotey, Ceyhun Doganer (127. Tacettin Muslubas) - Trainer: Fabian Wiegers

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Luca Sondermann, Ben Sundermann (63. Niklas Geraets), Marc Jean Lacroix, Patrick Pasthy, Marc Knops, Lars Marcel Werth-Jelitto, Jannick Geraets (63. Carlo Honoré Heinrich), Andoni Sanchez Valverde Erice (46. Jasin Saiti), Eron Saraci, Mats Platen (63. Hrustan Kadric) - Trainer: Ronny Kockel

Schiedsrichter: Fynn Gottschalk - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Marc Knops (2.), 2:0 Lars Marcel Werth-Jelitto (43.), 3:0 Marc Knops (45.)

Beim KTSV machte das Flutlicht nicht mehr mit

Beim Stand von 1:0 für Bockum fiel plötzlich das Flutlicht an der Anlage des KTSV aus. Die Partie musste daraufhin abgebrochen werden. Über den Ausgang dürfte nun ein Sportgericht entscheiden. Die Umstände dürften an die diesjährige Partie zwischen dem Rhetder SV und dem SV Otzenrath aus dem Mönchengladbacher Kreispokal erinnern, wo ebenfalls spät Abends das Flutlicht wegbrach. Die Partie wurde in der Folge am grünen Tisch zugunsten der Gäste gewertet. Ein ähnliches Resultat wäre auch in Krefeld denkbar.

(Abgebrochen) KTSV Preussen Krefeld – TSV Krefeld-Bockum 0:1

KTSV Preussen Krefeld: Lucas Do Bonfim, Jan Platen, Carlos Andreas, Caner Cetinkaya, Luis Hagel, Stefan Ulbrich, Bilal Balci, Roberto Caraman, Leon Olles, Tobias Ludwig (73. Roni Akin), Jannis Metzer - Trainer: Marvin Kütter - Trainer: Tim Rother

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Richard Esters, Janik Ott, Jerry Thomann, Alhassane Souare, Jan Stappmann, Christian Tönnißen, Wale Afees Arogundade, Philipp Alker, Till Kersten - Trainer: Tino Reucher

Schiedsrichter: Ossi Bebber (Krefeld)

Tore: 0:1 Dimic Race (70.)

Leutherheide bringt Willich lange ins Schwitzen

Neben Anadolu Türkspor durfte auch der BSV Leutherheide die längste Zeit an einer großen Überraschung schnuppern. Zunächst stellte Patrick Jansen kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit auf pari, ehe kurz darauf noch innerhalb der Nachspielzeit Ndrin Maloku den favorisierten Bezirksligisten in letzter Instanz zum Sieg schoss. Als daraufhin auch noch Willichs Safer Erdogan für einen vermeintlichen Ellbogenschlag des Platzes verwiesen wurde, durfte der B-Ligist noch einmal Morgenluft schnuppern, doch musste sich letztlich mit der knappen Niederlage begnügen. BSV Leutherheide – DJK VfL Willich 2:3

BSV Leutherheide: Marcel Hebben, Berat Deniz, Stephen Osei Boahen, Tim Chmielewski (75. Ben Julius Borger), Nico Mürmanns, Jannik Borger, Moritz Leutgeb, Lorenz Terporten, Johannes Hermann Beeker, Patrick Jansen, Alexander Schrörs - Trainer: Tobias Wüst - Trainer: Stefan Hillebrandt

DJK VfL Willich: Jeremy Roger Molina, Nico In Het Panhuis (46. Benny Wirth), Gian-Luca Mermann, Yannik Toholt, Nils Reiher, Hussein Nadir (66. Marvin Burgartz), Ebenezer Effah-Amoako (46. Ndrin Maloku), Marcel Oosterlaar, Jonas Christopher Doerkes, Safer Erdogan, Lucas Tanzhaus - Trainer: Dennis Krause

Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Alexander Schrörs (21.), 1:1 Marcel Oosterlaar (31.), 1:2 Ndrin Maloku (72.), 2:2 Patrick Jansen (90.), 2:3 Ndrin Maloku (90.+2)

Rot: Safer Erdogan (90./DJK VfL Willich/Ellbogenschlag) Am Donnerstag geht es weiter

Nur kurz konnte der SuS an der großen Überraschung schnuppern. Nach der zwischenzeitlichen Führung durch Simeon Rudolf Spitzer drehte der Grefrath die Partie noch in der ersten Hälfte durch Christopher Claeren und Sven Keller. In der zweiten Hälfte spielte der SSV seinen Favoritenrolle noch effektiver aus und schraubte das Ergebnis letztlich standesgemäß in die Höhe. SuS Krefeld – SSV Grefrath 1910/24 1:5

SuS Krefeld: Tobias Eckartz, Dennis Maciuga, Maurice Lutterbeck (46. Berk Celik) (75. Mohamed Amin El Kaddouri), Pawel Brakk, Said Agcellerie (88. Niklas Haeberlin), Marvin Hirschberger, Simeon Rudolf Spitzer, Luke Winkler, Markus Galenko (85. Christian Hackfurt), Justin Sela Aydin, Valon Xhaferi - Trainer: Karl-Heinz Winkler

SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Tim Röttges, Christopher Claeren, Soner Köse (65. Luis Neber), Semih Sever (85. Timo Claßen), Lorik Rashkaj, Jan Nils Klinkenberg, Lukas Tölle, Lukas Hanssen (70. Niklas Schmitz), Sven Keller (70. Fynn Glutting), Vensan Klicic - Trainer: Tobias Reichardt - Trainer: Michael Holthausen

Schiedsrichter: Hans-Josef Jüngermann (Krefeld) - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Simeon Rudolf Spitzer (8.), 1:1 Christopher Claeren (33.), 1:2 Sven Keller (36.), 1:3 Lukas Hanssen (59.), 1:4 Christopher Claeren (74.), 1:5 Niklas Schmitz (80.)

Den knapp 400 Zuschauern bot der SuS Schaag ein angemessenes Spektakel im Highlight-Spiel gegen TuRa Brüggen. Zwar schien die Partie zunächst durch einen Doppelschlag von Luca Drießen ihren erwarteten Verlauf zu nehmen, doch der SuS wollte an diesem Abend noch lange nicht aufstecken und ging mit drei unbeantworteten Treffer mit einer knappen Führung in die Kabinen. Weiterhin hellwach legte Schaag auch in der zweiten Hälfte durch Dmytro Dobrianskyi noch einmal nach. Die Hausherren gerieten durch den Anschlusstreffer von Markus Müller noch einmal in Schwitzen, Lennart McMorrows Antwort machte schlussendlich den Deckel auf der nächsten großen Überraschung des Achtelfinals. SuS Schaag – TuRa Brüggen 5:3

SuS Schaag: Nikolai Höfer, Marco Rixen, Ahmed Mohamed (90. Joshua Schwirk), Mike Hauer (75. Jan Kleefeld), Luca Weidenfeld, Dominik Schmitz, Dennis Ambaum, Yannik Beskes (71. Nils Fey), Dmytro Dobrianskyi, Timo Winkels (61. Lennart McMorrow), Fynn Steuten (82. Robin Adrians) - Trainer: Ralf Schrynemackers - Trainer: Artur Grzesiak - Trainer: Marco Janissen

TuRa Brüggen: Luis Wolfgang Torben Heimes, Oliver Kai Tophoven, Meshach Djabare (79. Markus Müller), Ivo Jennißen, Philipp Cox, Kacper Ciupa (82. Jan Grylak), Fabian Wick (69. Marvin Löw), Tim Caspers (69. Nedim Akkus), Daniel Kawohl (59. Nils Bonsels), Erik Pöhler, Luca Drießen - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Daniel Jennen (Brüggen) - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Luca Drießen (15.), 0:2 Luca Drießen (21.), 1:2 Dennis Ambaum (27.), 2:2 Dmytro Dobrianskyi (43.), 3:2 Fynn Steuten (45.+2), 4:2 Dmytro Dobrianskyi (67.), 4:3 Markus Müller (90.), 5:3 Lennart McMorrow (90.+3) Boisheim und Marathon runden das Achtelfinale ab

Di., 29.10.2024, 20:00 Uhr TSV Boisheim Boisheim CSV Marathon Krefeld CSV Marathon 20:00 PUSH

