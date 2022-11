Kreisoberliga: Topspiel zwischen dem SV Niederseelbach und SG RaMa Spitzenreiter empfängt den Dritten im Spitzenspiel +++ Setzt sich der SVN noch weiter von seinen Verfolgern ab?

Rheingau Taunus. Am Wochenende empfängt die SV Niederseelbach die SG Rauenthal/Martinsthal im Topspiel der Kreisoberliga. Es heißt also erster gegen Dritter. Die Spielvereinigung will ihren Abstand zu RaMa auf sieben Punkte vergrößern, während die Spielgemeinschaft bis auf einen Punkt an den Erstplatzierten Niederseelbach heranrücken möchte.