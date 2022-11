Kreisliga B RTK: SG Orlen II zu Gast bei Hünstetten im Spitzenspiel Topspiel zwischen der SG Hünstetten und der SG Orlen II im Rennen um den Aufstieg +++ Nur vier Punkte Unterschied zwischen Platz eins und fünf in der Kreisliga B

Rheingau Taunus. Ein spannendes Rennen im Kampf um die Aufstiegsplätze. An der Tabellenspitze der Kreisliga B RTK geht es rund. Zwischen Platz eins und fünf sind es nur vier Punkte Unterschied. Am Sonntag (15 Uhr) findet nun das Spitzenspiel statt. Der Tabellenerste SG Orlen II wird von Verfolger SG Hünstetten empfangen.

Die Spielgemeinschaft aus Hünstetten empfängt im Topspiel der B-Liga die Spielgemeinschaft aus Orlen. Erster gegen Zweiter heißt es am Wochenende. Die Gäste aus Orlen sind mit einem Sieg unter der Woche auf Tabellenplatz eins geklettert und verdrängten Hünstetten vom Platz an der Sonne. Die beiden Teams kämpfen jedoch nicht als einzige um den Aufstieg in dieser "noch jungen Saison", wie Jerome Triquart, Orlens Trainer, sie nennt. Hünstettens Trainer Daniel Mach sagt: "Wir bereiten uns mit Vorfreude auf das Spitzenspiel vor". Trotz all der Euphorie wissen beide Teams um die Wichtigkeit dieser Partie und sind fokussiert auf den kommenden Sonntag.

Personelle Sorgen

Aktuell haben sehr viele Teams mit personellen Problemen und Ausfällen zu kämpfen, egal in welcher Liga. So auch die SG Hünstetten, welcher am Sonntag vier wichtige Spieler fehlen werden. Dazu gehören die Verteidiger Lars Scheerer (Verletzung am Kreuzband) und Paul Flohr (Knöchelverletzung), Mittelfeldspieler Patrick Seel (Entzündung am Schienbein) und Stürmer Simon Albrecht (krank). Mach sagt: "Mit Ausfällen hat, glaube ich, jede Mannschaft zu kämpfen". Den Gästen aus Orlen wird Verteidiger Marlon Döhring (angeschlagen) fehlen. "Es gibt ein paar Verletzte, dennoch bin ich guter Dinge, dass der Kader der vergangenen Woche auch am Sonntag auflaufen wird", hofft Triquart.