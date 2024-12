Kreisliga A Oberhausen/Bottrop: So läuft der 16. Spieltag live

Nach zuletzt vier Niederlagen gegen hochkomplizierte Kontrahenten rehabilitierte sich der SV Adler im Lokalderby. Tobias Hauner brachte die Gäste schon früh in Front (3.). Mitte des zweiten Durchgangs sorgten Justin Montberg (59.) und erneut Hauner (67.) für die vermeintliche Vorentscheidung, doch die Hausherren hatten noch nicht aufgesteckt und kamen in der Schlussphase gar bis auf einen Treffer heran. Letztlich brachte der SV Adler den Vorsprung über die Zeit, wodurch man auch in der Tabelle am Kontrahenten vorbeizieht.

BV Osterfeld 1919 – SV Adler Osterfeld 2:4

BV Osterfeld 1919: Daniel Rudnizki, Savas Aksoy, Tolga Aydemir, Hilmi Kücüker (74. Semih Dzaferi), Hakan Gülec, Abdül Samet Kilic, Halil-Ibrahim Cobanoglu (46. Kerem Sengül), Nabil Hamkar (60. Sien Greven), Aiman Rump (69. Saner Kilic), Mümin Aktürk, Bulut Aksoy - Trainer: Alperen Bozkurt Sipahi - Trainer: Haluk Türkeri

SV Adler Osterfeld: Arnes Brkic, Manuel Werner, Andre Pangerl (88. Pierre Prokein), Mehriz Fezzani, Luca Joel Frank, Berke Bayram, Hasan Can Agbulut, Justin Montberg (74. Abdul Baset Ahmad), Mikail Ocak, Boris Vasic, Tobias Hauner - Trainer: Christoph Tapinos

Schiedsrichter: Gregor Osolinski - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Tobias Hauner (3.), 0:2 Justin Montberg (59.), 0:3 Tobias Hauner (67.), 1:3 Bulut Aksoy (83.), 2:3 Sien Greven (86.), 2:4 Abdul Baset Ahmad (89.)