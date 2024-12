Kreisliga A Moers: VfB Homberg gewinnt Topspiel, das folgt am Sonntag

Der SV Budberg II spielt in der Moerser Kreisliga A die Rolle, die die Erstvertretung auch in der Landesliga besetzt: Sie grüßt von der Tabellenspitze. Die Herbstmeisterschaft ist allerdings noch nicht im trockenen Tüchern, da wäre am Freitagabend zum Spieltags-Auftakt des 16. Durchganges ein Sieg gegen den VfB Homberg II schon hilfreich gewesen. Doch die Partie war ein echtes Topspiel, war der Gast doch mit nur vier Punkten Rückstand Dritter. Profitieren könnte vom Ausgang dieses Spiels auf jeden Fall der Zweite ESV Hohenbudberg, der bei drei Punkten Rückstand auf die Spitze am Sonntag beim Siebten SV Schafheim auch keine ganz leichte Aufgabe hat. Zu einem echten Kellerduell treffen sich derweil der OSC Rheinhausen und der SV Orsoy, eine Restchance auf den Ligaverbleib hat wohl, wenn überhaupt, nur der Sieger dieser Partie.

So läuft der 16. Spieltag der Kreisliga A Moers

VfB Homberg II gewinnt Topspiel beim SV Budberg II

Bereits am Freitagabend hat der VfB Homberg II das Topspiel der Moerser Kreisliga A mit 2:1 für sich entschieden und ist damit bis auf einen Zähler an den Spitzenreiter SV Budberg II herangerückt. Dabei erwischten die Homberger die Gastgeber bereits in der 3. Spielminute eiskalt, als Ender Türkmen für das Team von Marco Schmitz zur Führung traf. So ging die Begegnung dann auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Florian Czarnetzki auf 2:0 für Homberg (57.), erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Yannik Kehrmann der Anschlusstreffer - letztlich zu spät, um im Topspiel noch etwas auszurichten. SV Budberg II – VfB Homberg II 1:2

SV Budberg II: Marius Ebener, Lennart Vehreschild, Janosch Severith (59. Henrik Skodacek), Kai-Niklas Jahn, Moritz Janßen, Jonathan Paul (71. Arne Twardzik), Felix Engeln, Janus Gogoll, Yannik Kehrmann, Kevin Carrion Torrejon, Benedikt Franke - Trainer: Felix van Briel - Trainer: Thomas Kehrmann - Trainer: Ulf Deutz

VfB Homberg II: Frederic Michel, Ender Türkmen, Alperen Ercan, Finn Lempert, Dennis Golomb, Marcel Papenhagen, Illia Venhelaites (65. Florian Gashi), Florian Czarnecki, Karim Moustafa, Mykyta Yurchenko (73. David Bothe), Etienne Kallies (80. Joshua Arnold Peter Dowedeit) - Trainer: Tobias Schiek - Trainer: Marco Schmitz

Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Ender Türkmen (3.), 0:2 Florian Czarnecki (57.), 1:2 Yannik Kehrmann (90.+3) Am Sonntag spielen:

C. Rheinberg - Büdericher SV

Lüttingen - SV Menzelen

FC Neuk.-Vlu II - TV Asberg

Rumelner TV - SV Hochheide

VfL R´hausen - FC Alpen

SV Millingen - FC Meerfeld

OSC R'hausen - SV Orsoy

Rheurdt-Sch. - FC Rumeln

Schwafheim - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

17. Spieltag

So., 08.12.24 14:15 Uhr SV Orsoy - SV Millingen

So., 08.12.24 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg

So., 08.12.24 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 08.12.24 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Budberg II

So., 08.12.24 15:00 Uhr VfB Homberg II - Rumelner TV

So., 08.12.24 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - VfL Rheinhausen

So., 08.12.24 15:30 Uhr SV Menzelen - TV Asberg

So., 08.12.24 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim

So., 08.12.24 15:30 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - OSC Rheinhausen

So., 08.12.24 15:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II



18. Spieltag

Do., 12.12.24 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - VfB Homberg II

Do., 12.12.24 20:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld

Fr., 13.12.24 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV

Fr., 13.12.24 20:00 Uhr SV Menzelen - Concordia Rheinberg

Sa., 14.12.24 14:00 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Sa., 14.12.24 14:30 Uhr SV Millingen - FC Rumeln-Kaldenhausen

Sa., 14.12.24 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - SV Orsoy

Sa., 14.12.24 16:00 Uhr TV Asberg - SV Haesen-Hochheide

So., 15.12.24 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - ESV Hohenbudberg

So., 15.12.24 15:30 Uhr SV Schwafheim - SSV Lüttingen

