Kreisliga A MG-VIE: So läuft der 16. Spieltag

Die Hinrunde der Saison 2024/25 ist in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen Geschichte, und nach der Pause zu Totensonntag stehen in diesem Jahr noch zwei Spieltage auf dem Programm. Der SV Lürrip hatte als Spitzenreiter bislang keinen Punkt abgegeben, und bleibt das Team von Dario Cancian so auf Kurs, wäre der Aufstieg fraglos deutlich vor dem Saisonende besiegelt. Die nächste Aufgabe wartete bereits am Freitagabend beim Rheydter SV. Parallel kam es zum Vergleich zwischen Rot-Weiß Venn und dem SV Schelsen. Am Samstag trafen sich dann der 1. FC Viersen II und der SC Rheindahlen sowie die SpVg Odenkirchen II und der Polizei SV. Lürrips erster Verfolger Türkiyemspor, allerdings mit bereits zehn Punkten Rückstand, greift am Sonntag bei Victoria Mennrath II ein. Doch auch der Tabellenzweite könnte am Ende aufsteigen, sollte der erweiterte Aufstieg für den Kreis greifen ( hier geht es zur Auf- und Abstiegsregelung für den Kreis ).

Nach 23 Minuten brachte Ivan Jajetic den 1. FC Viersen II in Führung, doch schnell kippte das Spiel. Denn nur acht Minuten später führte der SC Rheindahlen nach Treffern von Hasan Er und Marius Esser bereits mit 2:1, zuvor hatte Enrico Zentsch beim Stand von 0:0 schon einen Elfmeter für die Rheindahlener verschossen. Dabei blieb es dann bis in die Schlussphase. Erst in der 88. Minute legte Esser das 3:1 nach, ehe auch Zentsch in der Nachspielzeit noch zum 4:1 treffen dürfte. Rheindahlen festigt den dritten Tabellenplatz, die Viersener müssen die Top-Fünf etwas ziehen lassen.

Heute, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath II Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor 15:30 PUSH

DJK Hehn - Sportfreunde Neersbroich

Heute, 15:00 Uhr DJK Hehn DJK Hehn Sportfreunde Neersbroich Neersbroich 15:00 PUSH

ASV Süchteln II - Sportfreunde Neuwerk II

Heute, 13:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln II Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II 13:00 PUSH

Blau-Weiß Wickrathhahn - SV Otzenrath

Das sind die nächsten Spieltage

17. Spieltag

Fr., 06.12.24 20:00 Uhr SC Rheindahlen - ASV Einigkeit Süchteln II

Sa., 07.12.24 18:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Rheydter SV

So., 08.12.24 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - 1. FC Viersen II

So., 08.12.24 15:00 Uhr SV Lürrip - Rot-Weiß Venn

So., 08.12.24 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - Victoria Mennrath II

So., 08.12.24 15:15 Uhr SV Schelsen - DJK Hehn

So., 08.12.24 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

So., 08.12.24 18:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - Sportfreunde Neuwerk II



18. Spieltag

Fr., 07.03.25 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Lürrip

Sa., 08.03.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - SV Schelsen

Sa., 08.03.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen II - SC Rheindahlen

So., 09.03.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Polizei SV Mönchengladbach

So., 09.03.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 09.03.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Sportfreunde Neersbroich

So., 09.03.25 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - Rheydter SV

So., 09.03.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

