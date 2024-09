Kreisliga A MG: Türkiyemspor, Neersbroich & Schelsen als Lürrip-Jäger

Gleich auf drei Plätzen wurde in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen bereits am Freitag gespielt, sechs Mannschaften können also das Wochenende genießen. Dazu gehört auch der SV Lürrip, der als einziges Team mit den vollen neun Punkten in das Spiel gegen den 1. FC Viersen II ging. Auch der Zweite Türkiyemspor war nach seinem Kantersieg wieder in Einsatz, bei der DJK Hehn, während der Rheydter Spielverein das bisher unbesiegte Blau-Weiß Wickrathhahn empfing. Am Sonntag waren dann etwa die Sportfreunde Neersbroich bei der SpVg Odenkirchen II gefordert, und Victoria Mennrath II, bisher zweimal siegreich, hatte es mit dem Polizei SV zu tun. Auf zwei Siege kam auch der SV Schelsen, der dann zum ASV Süchteln II musste.

Der SV Lürrip hat auch nach vier Spielen der Kreisliga A weiterhin eine weiße Weste. In der Partie gegen den 1. FC Viersen II sah es nach dem 1:0 von Tobi Busch in der 2. Minute so aus, als wolle der Aufstiegs-Favorit schnell für klare Verhältnisse sorgen. Allerdings kassierten die Lürriper durch Johovahni Massamba in der 8. Minute zunächst den fast ebenso schnellen Ausgleich. Entscheidend war dann wohl ein Doppelschlag zehn Minuten vor der Pause. Erst unterlief Viersen ein Eigentor zum 2:1, dann legte Torjäger Simon Leuchtenberg das 3:1 nach. Allerdings kassierte der Lürriper Torgarant nach knapp einer Stunde eine schnelle Ampelkarte und wird Lürrip am kommenden Sonntag gegen Süchteln II fehlen. Den Schlusspunkt setzte Michael Bohnen mit dem 4:1 in der Nachspielzeit.

SV Lürrip – 1. FC Viersen II 4:1

SV Lürrip: Tim Bekkers, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Ammar Khalaf, Kevin Schmitz (64. Mirko Subasic), Yilmaz Topcu (70. Emre Türkmen), Silvio Cancian (58. Michael Bohnen), Simon Leuchtenberg, Tiago Simoes Correia, Saher Kalaf (80. Sven Hackler), Tobias Busch (62. Nikola Kalchev) - Trainer: Marc Rüttgers - Trainer: Dario Cancian

1. FC Viersen II: Patrick Wirth, Shogo Taniguchi, Moussa Coulibaly, Noah Berko, Hyungkyoon Kim, Mustafa Sala, Timo Weber, Cristiano Luis Dos Santos Miguel (42. Lukas Höckels), Leart Bytyqi (33. Rick Voß) (62. Ayhan Cem Yilmaz), Johovahni Massamba (77. Mohamed Hamo), Laurin Juno Alexis Barry (65. Nathan Dibazingila) - Trainer: Carlos Miguel

Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Tobias Busch (2.), 1:1 Johovahni Massamba (8.), 2:1 Hyungkyoon Kim (35. Eigentor), 3:1 Simon Leuchtenberg (36.), 4:1 Michael Bohnen (90.+5)

Gelb-Rot: Simon Leuchtenberg (58./SV Lürrip/) DJK Hehn führt und verliert gegen Türkiyemspor

Auch im zweiten Spiel am Freitagabend fiel bereits in der 2. Minute ein Tor, zur Führung für die DJK Hehn durch Bremar Kalaf gegen Türkiyemspor. Doch der Tabellenzweite schlug zurück. Thomas Tümmers glich noch vor der Pause aus, Ilias Kayhani traf kurz nach dem Wechsel zum 2:1 für die Gäste. Als Sercan Salgin nach gut eine Stunde einen Foulelfmeter zum 3:1 verwandelte, war der dritte Sieg des Bezirksliga-Absteigers in trockenen Tüchern, der damit Verfolger der Lürriper bleibt. DJK Hehn – Türkiyemspor Mönchengladbach 1:3

DJK Hehn: Marcel Meisen, Janusz Kersting, Hendrik Schotten, Christopher Wilting, Mustafa Saleh (46. Sebastian Kroll), Nico Klerx (46. Jonas Nösen), Fabian Hentrup, Felix Peter Olbrich, Patrick Theveßen, Bremar Kalaf, Leon Klerx - Trainer: Torsten Müller

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Muhammed Kaplan, Samed Kaplan, Ilias Kayhani (72. Claudius-Mates Bernotas), Kemal Canbolat, Sercan Salgin, Akin Uslucan, Kubilay Erol (67. Ilker Özkan), Taylan Özdemir (79. Timur Mustafa Arslan), Thomas Tümmers, Jade Liam Diane - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Gianluca Nurra

Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Bremar Kalaf (2.), 1:1 Thomas Tümmers (39.), 1:2 Ilias Kayhani (49.), 1:3 Sercan Salgin (62. Foulelfmeter) Rheydter SV reicht ein Tor gegen Wickrathhahn zum Sieg

Der Rheydter SV hat am Freitagabend Blau-Weiß Wickrathhahn nach einem Sieg und zwei Remis die erste Niederlage der Saison 2024/25 beigebracht, womit nur noch die Lürriper unbesiegt sind. Lange sah es allerdings auch hier nach einer Punkteteilung aus, ehe Magnus Lambertz dann in der 73. Minute doch noch für die Gastgeber traf, die damit nun je zweimal gewonnen und verloren haben und an Wickrathhahn vorbeizogen. Rheydter SV – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 1:0

Rheydter SV: Stevica Blazeski, Ousmane Sylla, Ilkin Aliyev (90. Mathis Beyer), Florian Torrens, Joel Foerster (90. Nicolas Kuschmierz), Marcin Radomski, Bethesda Moke, Hans Christian Geiser, John-Luca Weiss (46. Pascal Faets), Kouassi Elisee Kouadio (79. Justin Neunkirchen), Simon Phlipsen (62. Magnus Lambertz) - Trainer: Arian Gerguri

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Joel Renner, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany (89. Markus Bork), Christoph Wolters, Pasqual König, Matthias Türnau, Luca Schmidt (76. Sven Kansy), Marius Bauer (76. Tim Krüll), Fabio Esposito, Christian Engels, Oussama Mansour (67. Kaan Altun) - Trainer: Mark Endemann

Schiedsrichter: Dogan Karakas (Mönchengladbach) - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Magnus Lambertz (73.) Am Sonntag traten an: Rot-Weiß Venn gibt 2:0 gegen SV Otzenrath aus der Hand

Rot-Weiß Venn bleibt das bisherige Spekatekel-Team der laufenden Saison, diesmal wieder nicht in die erhoffte Richtung. Denn nach elf Minuten führten die Bongarz-Schützlinge durch Fabio Nüchel und Oualid Ouahabi mit 2:0, von da an lief es suboptimal. Schon zur Pause glichen Laurens Padberg und Martin Naubert das Geschehen aus, nach dem Wechsel legte Aufsteiger SV Otzenrath durch einen Doppelpack von Jan-Hendrik Schmitz und Nils Schnitzler zum 5:2 für die Gäste nach. Da konnte Patrick Reneerkens für die Venner nur noch Kosmetik zum 3:5 betreiben Rot-Weiß Venn – SV 1909 Otzenrath 3:5

Rot-Weiß Venn: Nihad Ossi, Tobias Fooßen-Jansen, Philipp Sklebeny, Castro Boloko (70. Afshin Afrouz), Kai Stange, Marco Stenzel (59. Tim Kerfers), Timo Wirtz, Fabio Leonardo Nüchel, Oualid Ouahabi, Patrick Reneerkens - Trainer: Mischa Bongarz

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Simon Schrey (74. Thomas Balven), Martin Naubert, Dominik Strauch, Hakan Karamermer, Andre Jakuszeit, Jonas Klann, Merlin Padberg (82. Nils Ceglarek), Laurens Padberg, Jan-Hendrik Schmitz, Raul Jimenez Ubeda (66. Nils Schnitzler) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Fabio Leonardo Nüchel (10.), 2:0 Oualid Ouahabi (11.), 2:1 Laurens Padberg (25.), 2:2 Martin Naubert (36.), 2:3 Jan-Hendrik Schmitz (52.), 2:4 Jan-Hendrik Schmitz (64.), 2:5 Nils Schnitzler (68.), 3:5 Patrick Reneerkens (84.) ASV Süchteln II unterliegt starkem SV Schelsen

Durch den dritten Sieg im vierten Spiel ist der SV Schelsen bis auf den vierten Tabellenplatz nach vorne gerückt, liegt als eines von drei Teams drei Zähler hinter Spitzenreiter SV Lürrip. Bei der Gästeführung durch Marius Sentis aus der 22. Minute blieb es dabei lange, erst in der 78. Minute sorgte ein Eigentor für das 2:0 der Schelsener. Ein Foulefmeter von Karsten Robertz brachte die Süchtelner zwar acht Minuten vor dem Ende noch einmal heran, doch mit dem 3:1 von Schelsens Rico Bihn war die Partie in der 88. Minute entschieden. ASV Einigkeit Süchteln II – SV Schelsen 1:3

ASV Einigkeit Süchteln II: Fabian Kuhn, Noel Ehlen, Fynn Brocker, Yassine Janah, Tom Plauk, Tom Beckers, Alexander Schneider, Steffen Robertz, Karsten Robertz, Matthias Bertges, Jan Drechsler - Trainer: Marvin Hermes

SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Sebastian Ionut Ilie, Marius Sentis (90. Luis Enrique Thomas), Marvin Polle, Jonas Bihn, Vasilios Anthitsis (90. Frederik Forsting), Jonah Alexander Lange (55. Oliver Schilaski), Altan Oktay Akkas (46. Serge Koassi Dongo), Gian-Luca Jordans (69. Nils Muders) - Trainer: Michael Prigge - Trainer: Christian Niebel

Schiedsrichter: Darius Lukossek - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Marius Sentis (22.), 0:2 Fynn Brocker (78. Eigentor), 1:2 Karsten Robertz (82. Foulelfmeter), 1:3 Jonas Bihn (88.) Victoria Mennrath II holt Rückstand gegen Polizei SV auf und verliert

Mit dem Erfolg bei Victoria Mennrath II, das als Aufsteiger zwei der bisherigen drei Spieler gewonnen hatte, rettete der Polizei SV am Sonntag seinen Saisonstart. Justin Kuhlen sorgte zunächst zweimal für die Gästeführung, die erste glich Benjamin Angelo Schulz noch aus. Nach knapp einer Stunde brachte Elah Al Maghamseh den PSV dann 3:1 in Führung, doch die Mennrather glichen durch einen Doppelschlag von Timo Eßer und Jan Tuma das Spiel aus. Entscheidend war dann das 4:3 von Marvin Küsters für die Polizeiler in der 89. Minute. Victoria Mennrath II – Polizei SV Mönchengladbach 3:4

Victoria Mennrath II: Daniel Ferreira Fernandes (77. Malte Pesch), Philipp Delbos, Timo Eßer, Noa Heinen, Yannik Labinski, Yannick Durst, Tim Dückers (60. Bastian Kaiser), Benjamin Angelo Schulz (77. Dustin Herberg), Ben Baulig (53. Jan Tuma), Tom Peters, Simon Durst - Trainer: Sascha Schiffer

Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Abdulrahman Hanifa, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Hüseyin Bayboga, Deniz Timur Demiray, Adel Hanifa, Deniz Can Salk (46. Oday Kayrouz), Elah Al Maghamseh (82. Faisal Mirzada), Justin Kuhlen (9. Christian Schombert), Jason Krüer (82. Tahsin Kalaf) - Trainer: Erhan Kuralay

Schiedsrichter: Lasaros Savvidis (Viersen) - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Justin Kuhlen (15.), 1:1 Benjamin Angelo Schulz (33.), 1:2 Justin Kuhlen (55.), 1:3 Elah Al Maghamseh (58.), 2:3 Timo Eßer (61.), 3:3 Jan Tuma (74.), 3:4 Marvin Küsters (89.) SC Rheindahlen nimmt bei Neuwerk II die Punkte mit

Eine Stunde lang fielen am Gathersweg gar keine Tore, dann sorgte Lucas Scelza für die Rheindahlener Führung. Diese hatte dann aber nur zehn Minuten Bestand, Moritz Schiele sorgte für den Ausgleich der Sportfreunde Neuwerk II. Sechs Minuten vor dem Ende war es aber erneut Scelza, der das Siegtor für den SC Rheindahlen auf sein Kobto brachte. Der SCR ha damit nun sieben Zähler, die Neuwerker bleiben bei vier. Sportfreunde Neuwerk II – SC Rheindahlen 1:2

Sportfreunde Neuwerk II: Johannes Aldenhoff, Maurice Meulenberg, Maximilian Haupts, Fabio Joel Peters (80. Christian Schloot), Janik Richter, Fabian Fircho, Moritz Schiele, Christian van Vlodrop (74. Nikita Klochko), Kevin Stiegen, Tim Güth, Christopher Hermes (46. Christian Schiffers) - Trainer: Holger Rütten

SC Rheindahlen: Danny Gosemärker, Kay Hübner, Dario Bihn, Hasan Er, Alan Lipemba M'Bulayi, Murat Tam, Manuel Gottuso (65. Ousmane Thiao), Lucas Scelza, Marcel Herud (65. Marius Esser), Enrico Zentsch (90. Yasin Karabunar), Hassan El Hage (80. Miracle Mangaya Mongengo) - Trainer: Michael von Amelen

Schiedsrichter: Kevin Jansen (Viersen) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Lucas Scelza (61.), 1:1 Moritz Schiele (71.), 1:2 Lucas Scelza (84.) SpVg Odenkirchen II unterliegt Sportfreunden Neersbroich

Auch die Sportfreunde Neersbroich haben wir Türkiyemspor und der SV Schelsen nach vier Spielen nun neun Zähler gesammelt. Ein Doppelpack von Tim und Sebastian Heymanns vor der Pause lenkte das Spiel bereits vor der Pause in die Richtung der Gäste. Die hätten nach 71 Minuten auf 3:0 stellen können, doch Tim Heymanns scheiterte vom Elfmeterpunkt. Stattdessen sorgte Thomas Fialkowski sechs Minuten vor dem Ende für den Anschluss der SpVg Odenkirchen II, die aber dennoch keine Zähler daheim halten konnte. SpVg Odenkirchen II – Sportfreunde Neersbroich 1:2

SpVg Odenkirchen II: Marc Trexler, Luca-Torben Aldenhoven (45. Daniel Halm), Sandi Qais Khider, Dominik Zander, Alexander Barth (74. Kelvin Tibu Sarfo), Patrick Beckers (79. Luis Virkus), Kevin Volkholz (58. Tobias Rüttgers), Michael Nelißen, Sinan-Arda Cetin (83. Sinan Satilmis), Thomas Fialkowski, Lutz Soggeberg - Trainer: Markus Anders

Sportfreunde Neersbroich: Maximilian Nowas, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Alexander Lodes, Felix Klomp, Malte Wagner, Sebastian Heymanns, Heiko Bodewein (68. Leon Garche), Marco Glogau, Tim Heymanns (82. Julian Heymanns), Ben Caspar Neuenhofer (82. Claudius Schippers) - Trainer: Oliver Glogau

Schiedsrichter: Kevin Unger (Mönchengladbach) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Tim Heymanns (10.), 0:2 Sebastian Heymanns (38.), 1:2 Thomas Fialkowski (84.)

Gelb-Rot: Felix Klomp (90./Sportfreunde Neersbroich/Unsportliches Verhalten)

Besondere Vorkommnisse: Tim Heymanns (Sportfreunde Neersbroich) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marc Trexler (71.).

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

Fr., 13.09.24 20:00 Uhr Victoria Mennrath II - Rheydter SV

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Lürrip - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 15.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Sportfreunde Neuwerk II

So., 15.09.24 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - Rot-Weiß Venn

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - DJK Hehn

So., 15.09.24 15:15 Uhr SV Schelsen - SpVg Odenkirchen II

So., 15.09.24 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SC Rheindahlen

So., 15.09.24 15:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen II



6. Spieltag

Mi., 18.09.24 20:00 Uhr DJK Hehn - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Do., 19.09.24 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - SV Lürrip

Fr., 20.09.24 20:00 Uhr Rheydter SV - Polizei SV Mönchengladbach

Sa., 21.09.24 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - SV 1909 Otzenrath

So., 22.09.24 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - SV Schelsen

So., 22.09.24 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 22.09.24 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - Victoria Mennrath II

So., 22.09.24 15:00 Uhr SC Rheindahlen - Sportfreunde Neersbroich

