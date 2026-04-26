Kreisliga A Kleve-Geldern live: sieben Spiele am Sonntag im Ticker

Nütterden im Einsatz. – Foto: Sylwia Kopeć

Schon am Dienstag trugen Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk ein denkwürdiges Topspiel aus - mehr dazu an dieser Stelle .

Spieltag 25 steht in der Kreisliga A Kleve-Geldern an. Nach einem Schmankerl am Dienstag duellieren sich die restlichen Klubs am Sonntag, unter anderem gastiert der SV Sevelen beim Uedemer SV. Der SV Issum und der SV. Nütterden hoffen indes weiter auf den Klassenerhalt, brauchen dafür aber Siege.

Spieltext TSV WaWa - Pfalzdorf II

Spieltext SV Walbeck - 1. FC Kleve II

Spieltext SV Veert - SGE B.-Hau II

Heute, 15:15 Uhr Uedemer SV Uedemer SV SV Sevelen Sevelen 15:15 PUSH

Spieltext Uedemer SV - Sevelen

Spieltext SV Issum - Vernum

Siegfried Materborn – Viktoria Winnekendonk 2:4

Siegfried Materborn: Julian Bauer, Dennis Thyssen, Lars Buunk, Falko Hammer (79. Ibrahima Diogo Barry), Kian Marc Lachmann (46. Jonathan Klingbeil), Julian Tenhaft, Justus Horstmann, Hannes Michajlezko, Nils Rütjes, Silas Evers, Lukas Gervens - Co-Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul

Viktoria Winnekendonk: Tim Verfürth, Jan Roosen (77. Patrick Liszewski), Klaas Gerlitzki, Samuel Bröcheler, White Chuku Anyahiechi, Fabian Smets, Luca Hamaekers (94. Daniel Fuchs), Lion Janssen, Janis Luyven, Luca Janssen, Oliver Berns (79. Luis Helisch) - Trainer: Johannes Rankers - Co-Trainer: Niels Honnen - Co-Trainer: Michael Janßen

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Jan Roosen (25.), 1:1 Lukas Gervens (53.), 2:1 Jonathan Klingbeil (60.), 2:2 Lion Janssen (74.), 2:3 Lion Janssen (90.+6 Foulelfmeter), 2:4 Samuel Bröcheler (90.+10)

Gelb-Rot: Luca Janssen (40./Viktoria Winnekendonk/Anschließendes Meckern nach der Gelb.)

Rot: Fabian Smets (75./Viktoria Winnekendonk/Gestrecktes Bein)

Gelb-Rot: Lars Buunk (80./Siegfried Materborn/Foul im Aufbauspiel.)

Gelb-Rot: Silas Evers (90./Siegfried Materborn/Elfmeter Wido.)

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Mi., 29.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - SV Veert

Do., 30.04.26 20:15 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Walbeck

Sa., 02.05.26 17:00 Uhr SV Nütterden - Alemannia Pfalzdorf II

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Nieukerk

So., 03.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 03.05.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - BV Sturm Wissel

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Issum

So., 03.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Uedemer SV



27. Spieltag

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - FC Aldekerk

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Sevelen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Grün-Weiß Vernum

So., 10.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - 1. FC Kleve II

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Veert - Viktoria Winnekendonk

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Issum - SGE Bedburg-Hau II

So., 10.05.26 15:45 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Nütterden

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