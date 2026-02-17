Wintertransfers Kreisliga A Kleve-Geldern - alle Zugänge und Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kleve-Geldern - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Kleve II
Trainer: Christian Klunder
Zugänge: Fynn Classen (VfB Rheingold Emmerich), Jason Olschewski (RSV Praest), Raven Olschewski (RSV Praest), Erik Zillig (TuS Kranenburg), Milan Yilmaz Taylan (VfB Rheingold Emmerich), Aly Oumar Cherif (SV Hönnepel-Niedermörmter), Kajan Mahendran (SG Keeken / Schanz), Simon Berressen (SG Keeken / Schanz), Daniel Graffmann (Uedemer SV), Jude Thaddeus Fosi Zoum (SG Mehr/Niel / Wyler), Marek van Teffelen (SV Griethausen), Dominik Ljubicic (SGE Bedburg-Hau III), Bahri Kera (SV Rindern II), Ismael Sanogo (1. FC Kleve), Oliver Tillmanns (1. FC Kleve), Leon Doll (1. FC Kleve), Banstan A. S. Almohammed (SV Asperden), Piotr Andrzej Lewandowski (BV DJK Kellen II), Iljan Güden (BV DJK Kellen), Christian Klunder (SGE Bedburg-Hau III), Patrick van Hest (SG Kessel / Ho-Ha), Michael Loefs (SGE Bedburg-Hau III), Justin Spier (), Kosovar Demiri (SGE Bedburg-Hau), Fabian Cox (SV Hönnepel-Niedermörmter), Timon Janssen (SGE Bedburg-Hau)
Abgänge: Thomas Karcz (SV Schottheide-Frasselt), Fabian van Beusekom (SV Schottheide-Frasselt), Oliver Burke (SV Schottheide-Frasselt), Abdul Fatawu Tchamousou (VfB Rheingold Emmerich), David Spisak (VfB Rheingold Emmerich), Patrick van Hest (SSV Reichswalde), Kajan Mahendran (SG Keeken / Schanz), Fynn Classen ()
Alemannia Pfalzdorf II
Trainer: Christian Offermanns
Zugänge: Christian Offermanns (SV Nütterden), Mirco Menck (Alemannia Pfalzdorf), Nelio Pliestermann (Alemannia Pfalzdorf), Mathias Rensing (Alemannia Pfalzdorf), Tom Willemsen (Alemannia Pfalzdorf)
Abgänge: Cedric Kamps (Alemannia Pfalzdorf)
BV Sturm Wissel
Trainer: Robin Deckers
Zugänge: Aaron Kreiß (SGE Bedburg-Hau), Philip Steiner (SGE Bedburg-Hau III), Jonas Rambach (DJK Grün-Weiß Appeldorn), Philippe Jockweg (Uedemer SV), Finn Graßhoff (JSG Appeldorn/VyMa/Wissel/Kalkar), Pavle Delic (JSG Appeldorn/VyMa/Wissel/Kalkar), Andreas Meißner (Reaktiviert), Peter van Haaren (SGE Bedburg-Hau III), Sukri Kocak (Viktoria Goch III), Maurice van de Sandt (SGE Bedburg-Hau)
Abgänge: Stefan Stang (Pausiert), Milan Stang (Pausiert), Milan Stang (SG Keeken / Schanz)
FC Aldekerk
Trainer: Marc Kersjes
Zugänge: Maximilian Pakulat (JSG Aldekerk/Nieukerk), Daniel Petkens (JSG Aldekerk/Nieukerk), Robin Ciupka (JSG Aldekerk/Nieukerk)
Abgänge: Ali Irgat (SV Straelen), Jakob Franke (Karriereende), Kevin Mertens (Pausiert), Jonathan Herting-Lopez (VSF Amern), Lennart Wallrodt (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II), Paul Joel Schramm (VSV Wenden)
Grün-Weiß Vernum
Trainer: Sascha Heigl
Zugänge: Adrian Peters (Grün-Weiß Vernum II), Max Scholler (Arminia Kapellen/Hamb), Nils Naujoks (Grün-Weiß Vernum III)
Abgänge: Tobias Schmitz (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Martin Dönnebrink (Grün-Weiß Vernum III), Stefan Himmels (Grün-Weiß Vernum III), Tobias Thomas (Grün-Weiß Vernum III), Marian-Luca Schmidt (SV Sevelen), Simon Eckl (TSV Wachtendonk-Wankum)
SGE Bedburg-Hau II
Trainer: Rene van Elten
Zugänge: Domenic Drews (SG Keeken / Schanz), Eric Voskamp (SV Nütterden), Moritz Stockfleit (SSV Louisendorf), Arne Michael Schmatz (SV Rindern II), Martin Rydzek (SGE Bedburg-Hau III), Niclas Gorißen (SGE Bedburg-Hau II)
Abgänge: Niclas Gorißen (Karriereende), Christoph Gorißen (SGE Bedburg-Hau), Luis Schumacher (SV Bedburg-Hau Herren (3.) 25/26), Adriano Pannwitz (SV Bedburg-Hau Herren (3.) 25/26), Lars Nakotte (Karriereende), Niclas Gorißen (SGE Bedburg-Hau II), Jan Schoofs (SV Bedburg-Hau III)
Siegfried Materborn
Trainer: Sebastian Eul
Zugänge: Falko Hammer (Viktoria Goch), Jan Carlos Ruiz Quiterio (SV Hönnepel-Niedermörmter), Luca Erkens (1. FC Kleve), Hannes Michajlezko (1. FC Kleve), Nils Rütjes (RSV Praest), Kian Marc Lachmann (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Robert Salma (BV DJK Kellen II), Andy Kaus (SV Rindern)
Abgänge: Marius Dauben (SV Schottheide-Frasselt), Jannis Heilen (SG Keeken / Schanz), Julian Peters (SV Schottheide-Frasselt), Mirko Verheyen (Siegfried Materborn II), Carsten Michels (Siegfried Materborn II), Bastian Schumacher (Siegfried Materborn II), Roman Lamers (Siegfried Materborn II), Jan Ole van den Heuvel (SSV Reichswalde)
SV Issum
Trainer: Thorsten Fronhoffs
Zugänge: Tim Michels (JSG Sevelen/Issum), Luca Rending (vereinslos), Luca Rothardt (JSG Sevelen/Issum), Luis Rothardt (JSG Sevelen/Issum), Ardian Saris (JSG Sevelen/Issum), Tim Bessler (TuS Xanten), Raphael Kostros (), Reneé Schapdick (Rot-Weiß Geldern)
Abgänge: Andreas Bongartz (Karriereende), Matthias Hormann (SV Issum II), Martin Hirsch Weiser (TuS Borth), David Pütz (Karriereende), Luca Becker (SV Issum II), Luca Rending (Karriereende), Kai Tünnißen (Pausiert)
SV Nütterden
Trainer: Stefan Stang
Zugänge: Markus Hierling (DJK Twisteden), Martin Thyssen (Reaktiviert), Marcel Reintjes (SV Rindern), Omuwire Henry Arighwrode (Rheinwacht Erfgen), Allan Omoit (Vereinslos), Jonard Bwambale (vereinslos), Stefan Stang (Pausiert), Sébastien Lestang (Reaktiviert), Michael Jansen (SV Nütterden II), Sebastian Krzysztof Dreszler (BV DJK Kellen II), Hendrik Dercks (SV Schottheide-Frasselt), Nils Graf (eigene Jugend), Benjamin Spökel (eigene Jugend), Karim Abo Ghanem (eigene Jugend)
Abgänge: Christian Offermanns (Alemannia Pfalzdorf II), Marc-Kevin Zinn (Unbekannt), Sven Jaroniak (SSV Reichswalde), Eric Voskamp (SGE Bedburg-Hau II), Michael Umbach (Karriereende), Youri Been (TuS Kranenburg), Frederik Janssen (unbekannt), Frederik Janssen (TuS Kranenburg), Dirk Arns (Karriereende), Stephan Ruffen (Karriereende), Joachim Böhmer (Karriereende), Lasse Kramps (SV Bedburg-Hau III)
SV Sevelen
Trainer: Fabian-Andreas Maas
Zugänge: Julian Leurs (JSG Sevelen/Issum), Timo Boy (JSG Sevelen/Issum), Marian-Luca Schmidt (Grün-Weiß Vernum), Tim Michels (JSG Sevelen/Issum), Lars Adams (JSG Sevelen/Issum)
Abgänge: Andre Leenen (Karriereende), Jonas Tersteegen (Karriereende), Michael Sibben (Karriereende), Martin Sibben (Karriereende), Simon Kuba Bledzki (Karriereende), Tim Dyckmanns (hört auf)
SV Veert
Trainer: Timo Pastoors
Zugänge: Andre van Well (TSV Wachtendonk-Wankum), Serkan Külcür (Arminia Kapellen/Hamb), Niklas Hoffmann (TSV Wachtendonk-Wankum), Christian Jürgens (Kevelaerer SV), Holger Jansen (SV Straelen), Oliver Kurzacz (TSV Weeze II), Leon Heyn (Union Wetten), Skerdilaid Haxhimusa (TSV Nieukerk), Tim Verhoeven (SV Blau-Weiß Aasee II)
Abgänge: Nico van Bergen (SV Straelen), Felix Murmann (SV Veert II), Nils van Treeck (Karriereende), Justus Bünnings (Pausiert), Andre Honnen (SV Veert II), Philipp-Ousman Jatta (Umzug), Alexandru Chivu (Rot-Weiß Geldern), Alexander Schwenner (SV Veert II), Simon van Stephoudt (SV Veert II), Lennard Hetjens (SV Veert II), Jannik Banner (SV Veert II), Philipp-Ousman Jatta (SV Dicle Celle)
SV Walbeck
Trainer: Carlos Hurtado Martinez
Zugänge: Carlos Hurtado Martinez (TSV Wachtendonk-Wankum), Alexander Skeip (Reaktiviert), Aaron Wilmsen (SV Walbeck II)
Abgänge: Markus van Leuven (Karriereende), Edin Pepic (Sancaktar) (Pause), Andre Engels (Karriereende), Daniel Mertens (neuer Co-Trainer), Erik Beerden (SV Walbeck II), Luis Essen (SV Walbeck II), Leon Hinzert (SV Walbeck II), Dirk Hegmans (Karriereende), Leon Wilmsen (SV Walbeck II), Jan Vallen (SV Walbeck II), Justin Haack (SV Herongen)
TSV Nieukerk
Trainer: Dirk Jung
Zugänge: Lars Diepers (), Ebrahim Sarshar (), Lias Neubauer (), Jan Kohlstedt (), Tyrique McGowan (), Dominik Idel-Peters (), Roshan Olen Damocles (Union Kervenheim zg.), Dirk Jung (TSV Nieukerk II)
Abgänge: Henning Schwarz (Karriereende), Theodor Peschers (Karriereende), Skerdilaid Haxhimusa (Karriereende), Leon Holtmanns (Karriereende :-(), Skerdilaid Haxhimusa (SV Veert), Andre Dinita (Viktoria Goch II)
TSV Wachtendonk-Wankum
Trainer: Sebastian Tissen
Zugänge: Simon Eckl (Grün-Weiß Vernum)
Abgänge: Carlos Hurtado Martinez (SV Walbeck), Andre van Well (SV Veert), Niklas Hoffmann (SV Veert), Patrick Baumgart (Karriereende), Julius Pasch (Karriereende), Stephan Schwebel (Thomasstadt Kempen III), Mounir Anounou (SV Herongen)
Uedemer SV
Trainer: Peter Janßen
Zugänge: Leon Schuler (SV Vynen-Marienbaum), Henry Willems (Viktoria Goch), Christopher Paessens (Reaktiviert)
Abgänge: Daniel Graffmann (1. FC Kleve II), Attila-Joan Balint (Unbekannt), Thomas Panke (Unbekannt), Leon Knak (Viktoria Goch II), Henry van den Heuvel (Uedemer SV II), Benjamin Alic (TuS Xanten), Thomas Panke (Rheinwacht Erfgen), Attila-Joan Balint (SV Bedburg-Hau), Philippe Jockweg (BV Sturm Wissel), Joshua Naeve (Uedemer SV II)
Viktoria Winnekendonk
Trainer: Johannes Rankers
Zugänge: Michael Janßen (SV Straelen), Oliver Berns (Viktoria Winnekendonk II), Giuliano Diebels (Viktoria Winnekendonk II), Janis Luyven (Viktoria Winnekendonk II), Maxime Sakowski (Viktoria Winnekendonk II), Manfred Stammen (Viktoria Winnekendonk II), Felix Gastens (Kevelaerer SV II), Maximilian Angenlahr (Kevelaerer SV II), White Chuku Anyahiechi (SV Hönnepel-Niedermörmter), Farhad Mohammadi (SV Straelen II), Hendrik van Leuven (Viktoria Winnekendonk III), Daniel Fuchs (Kevelaerer SV IV), Mauricio Baumann (SV Straelen), Fabian Smets (Kevelaerer SV)
Abgänge: Tobias Alfredo (Union Kervenheim zg.), Sami Souissi (Union Kervenheim zg.), Dennis Belzek (Sportfreunde Broekhuysen), Philipp Joseph Brock (Sportfreunde Broekhuysen), Fabian Rasch (DJK Twisteden), Igor Puschenkow (Viktoria Goch II), Edon Kryeziu (Viktoria Winnekendonk III), Timo Derks (Pausiert), Mike Oliver Berns (Pausiert), Frederik Minor (Pausiert), Farhad Mohammadi (Unbekannt), Fahrhad Mohammadi (SV Straelen II)
