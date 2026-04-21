Topspiel-Wahnsinn: Sechs Tore, vier rote Karten & ein Last-Minute-Sieg Kreisliga A Kleve-Geldern: Ein Spiel mit Wendungen, Platzverweisen und einer Entscheidung tief in der Nachspielzeit: Viktoria Winnekendonk gewinnt beim Spitzenreiter Siegfried Materborn und rückt bis auf drei Punkte heran - inklusive gewonnenem direkten Vergleich. von André Nückel · Gestern, 22:23 Uhr · 0 Leser

Die Viktoria darf jubeln. – Foto: Susanne Schmidt

Das Eröffnungsspiel des 25. Spieltags der Kreisliga A Kleve-Geldern hat den Erwartungen standgehalten, denn Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk lieferten vor allem für den neutralen Zuschauer ein Spektakel: Die Gäste gewinnen tief in der Nachspielzeit mit 4:2 (0:1), spielen dabei aber lange in Unterzahl, ehe auch Materborn zwei Platzverweise kassiert. Die Auswirkungen auf die Liga.

Dieses vorgezogene Topspiel entwickelte sich früh zu einer Partie mit klar erkennbarem Spannungsbogen, die im weiteren Verlauf immer mehr an Intensität gewann. Die Führung für die Gäste fiel nach einem Eckball (25.), ehe Lukas Gervens, ebenfalls nach einer Ecke, zum 1:1 ausglich (53.). Kurz darauf brachte Jonathan Klingbeil den Tabellenführer nach vorn (60.), wodurch Materborn das Spiel zunächst gedreht hatte.

Materborn kann Überzahl nicht zur Entscheidung nutzen Doch die Partie blieb geprägt von Standardsituationen: Lion Janssen traf in der 74. Minute per direktem Freistoß zum 2:2, nachdem zuvor bereits das 2:1 für Materborn ebenfalls aus einer ruhenden Situation entstanden war. Während sich der Schlagabtausch zunehmend zuspitzte, häuften sich auch die Platzverweise: Bereits vor der Pause hatte Luca Janssen Gelb-Rot gesehen (40.), später folgte die Rote Karte für Fabian Smets (75.), sodass Winnekendonk über weite Strecken in Unterzahl agieren musste. Materborn konnte die personelle Überlegenheit jedoch nicht entscheidend nutzen. Stattdessen änderte sich die Konstellation in der Schlussphase erneut: Lars Buunk sah Gelb-Rot (80.), wenig später folgte auch Silas Evers mit Gelb-Rot (90.), nachdem er in der Nachspielzeit den Strafstoß verursachte. Zu diesem Zeitpunkt standen sich zeitweise nur noch neun gegen elf Spieler gegenüber.

Doppelschlag in der 96. und 100. Minute In der 90.+6 Minute erhielt Winnekendonk schließlich den entscheidenden Elfmeter. Lion Janssen trat an und verwandelte zum 3:2, obwohl Torhüter Julian Bauer den Ball noch berührte. Die Partie war damit jedoch noch nicht beendet, denn in einer langen Nachspielzeit, die sich bis in die 100. Minute zog, setzte Winnekendonk mit dem Treffer zum 4:2 den Schlusspunkt. Durch diesen Auswärtssieg rückt die Viktoria auf 58 Punkte heran und verkürzt den Rückstand auf Tabellenführer Siegfried Materborn auf drei Zähler. Gleichzeitig dreht das Team auch den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit entscheidend ist. Materborn bleibt zwar vorne, verpasst es jedoch, sich entscheidend abzusetzen - und muss nach diesem Spieltag wieder stärker nach hinten schauen. So geht es am Wochenende weiter