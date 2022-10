Kreisklasse kompakt: Gröbenzell kickt Konkurrenten aus dem Rennen - Puchheim hat ein Endspiel Emmering und Puchheim haben Endspiele

VfL Egenburg - SC Gröbenzell 0:3 (0:1) – Durch eine mehr als stabile Vorstellung kickte sich der SC Gröbenzell in die sichere Zone der Meisterrunde. Die Gäste waren in vielen Phasen der Partie um grundsätzlich den einen entscheidenden Schritt schneller. Das nutzten Philip Schmid in der 42. und Michael Miklautsch in der 54. Minute zum vorentscheidenden 2:0. Beim VfL ging dann gar nichts mehr zusammen, und Lukas Schuhmann machte in der 73. Minute den Sack zu.

SC Olching II - SV Haspelmoor 5:2 (3:2) – Im elften Versuch hat es für die zweite Mannschaft des SC Olching endlich mit dem ersten Saisonsieg geklappt. Dabei halfen den Amperstädtern vor allem zwei Spieler, die vor Saisonbeginn ausdrücklich für das Landesligateam geholt wurden. Lukas Frickenstein und Gottfried Agbavon hatten die Gastgeber nach knapp 25 Minuten mit 2:0 in Führung gebracht. Allerdings wusste der SV Haspelmoor zu antworten. Innerhalb von fünf Minuten stellten Marco Kistler und Michael Zauser den Ausgleich her. Kurz vor dem Seitenwechsel konnte Marinus Renner den aus Olchinger Sicht psychologisch wichtigen 3:2-Führungstreffer erzielen. Die drei Punkte für den SCO standen jedoch bis zehn Minuten vor dem Schluss auf dem Prüfstand. Erst dann brachte Agbavon den Sieg der Gastgeber mit zwei weiteren Treffern in trockene Tücher. Die Olchinger haben nun am letzten Spieltag die Möglichkeit, am SV Haspelmoor vorbeizuziehen und die rote Laterne doch noch abzugeben.

Landkreis – Nach dem TSV Moorenweis hat sich auch der SC Gröbenzell für die Meisterrunde qualifiziert. Weil der FC Emmering am nächsten Wochenende spielfrei ist, kann der SCG nur mehr auf Platz drei abrutschen. Der FCE muss auf einen Ausrutscher des TSV Türkenfeld hoffen. In der Gruppe 2 hat der FC Puchheim ebenfalls ein Endspiel.

Kreisklasse 2

TSV Oberalting - FC Puchheim 0:0 – Einen allenfalls durchschnittlichen Monat konnte der FC Puchheim mit einem überschaubaren Ergebnis abschließen. Nach vier Niederlagen und nur einem Sieg konnte man das torlose Unentschieden in Oberalting fast schon als Erfolg verbuchen. Um in die Meisterrunde zu kommen, ist man allerdings am kommenden Wochenende noch einmal auf ein passendes Ergebnis angewiesen – nämlich auf einen Allinger Sieg gegen Oberalting. Zudem muss der FCP auch noch das eigene Heimspiel gegen den Gautinger SC zwingend gewinnen.

SC Unterpfaffenhofen II - TSV Pentenried 1:1 (0:1) – Raus aus den Rennen um die Meisterrunde ist die zweite Mannschaft des SC Unterpfaffenhofen. Nach dem Unentschieden gegen den Vorletzten aus Pentenried gibt es nun auch rechnerisch keine Möglichkeit mehr zur Teilnahme an der Toprunde. Am Pentenrieder Führungstreffer von Björn Papelitzky in der 18. Minute hatte die Truppe von Trainer Claus Lehenmeier lange zu knabbern. Erst nach einer Stunde konnte Tobias Harmatiuc eine Lücke und eine Antwort finden. So richtig wurde aber Unterpfaffenhofens Zweitgarnitur auch im Anschluss an den Ausgleich ihrer leichten Favoritenrolle nicht gerecht. Jedenfalls blieben die eifrigen Bemühungen um den Siegtreffer erfolglos.

TSV Gilching II - TSV Alling 7:0 (5:0) – Auch noch Platz zwei sichern war das Ziel der Allinger – nachdem die Ergebnisse vom Freitag und Samstag für den TSV das Erreichen der Meisterrunde bereits festgemacht hatten. „Das war vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler im Hinterkopf“, meinte Co-Trainer Thomas Grosskopf. So habe vielleicht das eine oder andere Prozent an Einsatzwillen gefehlt. Hinzu kam, dass den Allingern vier Stammspieler verletzungsbedingt fehlten und im Laufe der Partei drei weitere Kräfte ausfielen. „Das war zu viel auf einmal“, stellte Grosskopf fest. Vor allem gegen die starken Gilchinger, denen man in der Vorrunde noch ein torloses Unentschieden abgerungen hatte. Nun aber lagen die Gastgeber durch Treffer von Maximilian Michl und Nico Stotz bereits nach acht Minuten auf Kurs. Nochmals Michl mit zwei Toren und einem von Stotz hatten die Partei bereits zur in der ersten Halbzeit entschieden. Lukas Hornung und Fabian Braun schraubten dann das Ergebnis für die Gilchinger nach oben. „Wir hatten schon auch unsere guten Phasen“, stellte Grosskopf trotz der Packung fest. Allerdings habe man allein schon bei drei Standards nicht schnell genug reagiert, so Grosskopf.