Kreis AM/WEN holt die am "Schnee-Sonntag" ausgefallenen Matches nach

Bevor der Spielkreis Amberg/Weiden in die Zielgerade zum Saisonende einbiegt, nützt er diese Woche, um noch fällige Nachholspiele abzuwickeln.

Kreisliga Nord: Der Meister steht fest, zu beantworten sind nun noch die Fragen, wer am Ende der "Vize" sein darf und wer den zweiten Direktabstiegs- bzw. den Abstiegsrelegationsplatz belegen wird. Am Maifeiertag holt die Liga nun zwei Partien nach, die eine Rolle dabei spielen. Der SV Kohlberg (3./43) möchte durch einen Heimsieg gegen den TSV Erbendorf (4./39) wieder vorbei am ASV Haidenaab (2./44) ziehen und Platz 2 wieder in Beschlag nehmen. Für die Steinwaldelf zählt allerdings auch nur ein Sieg, um die eigenen, kleiner gewordenen Chancen auf den Relegationsplatz wieder zu befeuern.

In Kulmain, wo der Gastgeber (7./35) auf die DJK Weiden (10./28) trifft geht es vor allem für die Gäste um sehr viel, da ihr Vorsprung auf den Schleudersitzinhaber TSV Reuth nur zwei Punkte beträgt. Am Freitag dann empfängt der FC Tremmersdorf (5./37), dessen Chancen auf Platz 2 nur noch theoretisch bestehen, den frischgebackenen Meister aus Schnaittenbach (1./54). Dieser möchte der Stimmung bei seiner nach der Partie stattfindenden offiziellen Meisterschaftsfeier durch ein Erfolgserlebnis noch einen zusätzlichen "Drive" verleihen. Für den Gastgeber ist es auf der anderen Seite eine Herausforderung, dem Bezirksligaaufsteiger bestmöglich Paroli zu bieten.