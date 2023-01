Kreiling mit der Hinrunde zufrieden Nach der verkorksten letzten Spielzeit hat Andreas Kreiling die SG Voltlage in die Erfolgsspur zurückgeholt.

"Wenn die beiden letzten Spiele nicht gewesen wären hätte ich von einem perfekten Spieljahr gesprochen" so gab es in den Spielen gegen Rulle und Bohmte zwei Niederlagen, die den guten Gesamteindruck etwas schmälern, in der Gesamtbetrachtung der Leistungen aber ein überwiegend positives Fazit gezogen werden kann.

Kreiling hat in der bisherigen Spielzeit sicherlich mehr erreicht als das nach dem schlechten Abschneiden der Vorsaison zu erwarten war. 30 Punkte nach 17 Spielen und Platz sechs können sich absolut sehen lassen. Siege gegen Bramsche, Alfhausen udn Neuenkirchen haben gezeigt wozu die Mannschaft in der Lage ist. "Wir werden alles daran setzen, um auch in den nächsten Spielen erfolgreich zu sein und die Qualifikation für die neue Liga zu schaffen" Kreiling, der auch in der kommenden Spielzeit die Geschicke der Voltlager lenken wird und dabei weiterhin auf Co-Trainer Lukas Hölscher und Torwarttrainer Olaf Eggert setzten kann, wird sein Team ab dem 21.1.2023 auf das erste Punktspiel gegen Berge am 5.3.2023 vorbereiten. Vorher stehen noch Testspiele gegen Grafeld, Ankum II, Hesepe und Türkgücü Osnabrück an. Dabei kann Kreiling auf den gesamten Kader zurückgreifen, zum Trainingsauftakt haben sich alle Spieler gesund zurückgemeldet.