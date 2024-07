Kracher-Auftakt in Siegen - Dortmunder starten mit Derby

Im derzeit sich noch im Umbau befindlichen Lohrheidestadion startet die SG Wattenscheid 09 zuhause gegen Victoria Clarholz die Saison. Mit dem SV Schermbeck und der SpVgg Erkenschwick treffen zwei Top-Mannschaften der Vorsaison aufeinander. Last but not least erwartet die SpVgg Vreden die letztjährige Überraschungsmannschaft 1. FC Gievenbeck.

Eine Woche länger verweilt die SG Finnentrop/Bamenohl in der Sommerpause, da die Sauerländer am 1. Spieltag spielfrei haben.

Für die Sportfreunde Siegen geht es auch am 2. Spieltag mit einem brisanten Auswärtsspiel bei RW Ahlen weiter. Der VfL Bochum II wird voraussichtlich am 20. Oktober (11. Spieltag) zum ersten Mal in das Ruhrstadion der Profis ausweichen müssen, wenn der SV Lippstadt 08 zu Gast ist.

Der von der SG Wattenscheid 09 angepeilte Plan, dass alle "Risiko-Heimspiele" in der Rückrunde in einem dann fast fertigen Lohrheidestadion stattfinden, hat offenbar nicht geklappt. Der Staffelleiter hat die Heimspiele gegen die Sportfreunde Siegen (15. September), VfL Bochum II (23. November) und RW Ahlen (1. Dezember) in der Hinrunde angesetzt. Ob für die Partien ggf. das Heimrecht getauscht wird, war am Abend bei Wattenscheids Sportlichen Leiter Richard Weber noch nicht zu erfahren.

Der SC Verl II hat am 19. Spieltag spielfrei und darf sich eine Woche früher in die Winterpause verabschieden. Dafür muss der Aufsteiger aber auch am letzten Spieltag pausieren, wenn es womöglich um den Klassenerhalt gehen könnte.