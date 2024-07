Das ist der Spielplan der Oberliga Westfalen 2024/25

6. Spieltag

So., 15.09.24 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SpVgg Vreden

So., 15.09.24 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - Concordia Wiemelhausen

So., 15.09.24 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SV Schermbeck

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SC Verl II

So., 15.09.24 15:00 Uhr VfL Bochum II - SC Preußen Münster II

So., 15.09.24 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SpVgg Erkenschwick

So., 15.09.24 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - Eintracht Rheine

So., 15.09.24 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - Sportfreunde Siegen

So., 15.09.24 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Ennepetal

spielfrei: Westfalia Rhynern



7. Spieltag

So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Schermbeck - TuS Bövinghausen

So., 22.09.24 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Victoria Clarholz

So., 22.09.24 15:00 Uhr SpVgg Vreden - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 22.09.24 15:00 Uhr TuS Ennepetal - SG Wattenscheid 09

So., 22.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Siegen - ASC 09 Dortmund

So., 22.09.24 15:00 Uhr Westfalia Rhynern - 1. FC Gievenbeck

So., 22.09.24 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - VfL Bochum II

So., 22.09.24 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - SV Lippstadt 08

So., 22.09.24 15:00 Uhr SC Verl II - Rot Weiss Ahlen

spielfrei: FC Eintracht Rheine



8. Spieltag

So., 29.09.24 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SV Schermbeck

So., 29.09.24 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - SC Verl II

So., 29.09.24 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SC Preußen Münster II

So., 29.09.24 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SpVgg Erkenschwick

So., 29.09.24 15:00 Uhr VfL Bochum II - Westfalia Rhynern

So., 29.09.24 15:00 Uhr Eintracht Rheine - Sportfreunde Siegen

So., 29.09.24 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal

So., 29.09.24 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - SpVgg Vreden

So., 29.09.24 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Concordia Wiemelhausen

spielfrei: 1. FC Gievenbeck



9. Spieltag

So., 06.10.24 15:00 Uhr SV Schermbeck - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 06.10.24 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SG Wattenscheid 09

So., 06.10.24 15:00 Uhr SpVgg Vreden - ASC 09 Dortmund

So., 06.10.24 15:00 Uhr TuS Ennepetal - Eintracht Rheine

So., 06.10.24 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - VfL Bochum II

So., 06.10.24 15:00 Uhr Westfalia Rhynern - SV Lippstadt 08

So., 06.10.24 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - Rot Weiss Ahlen

So., 06.10.24 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - TuS Bövinghausen

So., 06.10.24 15:00 Uhr SC Verl II - Victoria Clarholz

spielfrei: Sportfreunde Siegen



10. Spieltag

So., 13.10.24 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SC Preußen Münster II

So., 13.10.24 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - SpVgg Erkenschwick

So., 13.10.24 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - Westfalia Rhynern

So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - 1. FC Gievenbeck

So., 13.10.24 15:00 Uhr Sportfreunde Siegen - TuS Ennepetal

So., 13.10.24 15:00 Uhr Eintracht Rheine - SpVgg Vreden

So., 13.10.24 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - Concordia Wiemelhausen

So., 13.10.24 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - SV Schermbeck

So., 13.10.24 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SC Verl II

spielfrei: VfL Bochum II



11. Spieltag

So., 20.10.24 15:00 Uhr SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund

So., 20.10.24 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Eintracht Rheine

So., 20.10.24 15:00 Uhr SpVgg Vreden - Sportfreunde Siegen

So., 20.10.24 15:00 Uhr VfL Bochum II - SV Lippstadt 08

So., 20.10.24 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - Rot Weiss Ahlen

So., 20.10.24 15:00 Uhr Westfalia Rhynern - TuS Bövinghausen

So., 20.10.24 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - Victoria Clarholz

So., 20.10.24 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 20.10.24 15:00 Uhr SC Verl II - SG Wattenscheid 09

spielfrei: TuS Ennepetal



12. Spieltag

So., 27.10.24 15:00 Uhr Victoria Clarholz - Westfalia Rhynern

So., 27.10.24 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - 1. FC Gievenbeck

So., 27.10.24 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - VfL Bochum II

So., 27.10.24 15:00 Uhr TuS Ennepetal - SpVgg Vreden

So., 27.10.24 15:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Concordia Wiemelhausen

So., 27.10.24 15:00 Uhr Eintracht Rheine - SV Schermbeck

So., 27.10.24 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SC Verl II

So., 27.10.24 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - SC Preußen Münster II

So., 27.10.24 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SpVgg Erkenschwick

spielfrei: SV Lippstadt 08



13. Spieltag

So., 03.11.24 14:30 Uhr SV Schermbeck - Sportfreunde Siegen

So., 03.11.24 14:30 Uhr Concordia Wiemelhausen - TuS Ennepetal

So., 03.11.24 14:30 Uhr SV Lippstadt 08 - Rot Weiss Ahlen

So., 03.11.24 14:30 Uhr VfL Bochum II - TuS Bövinghausen

So., 03.11.24 14:30 Uhr 1. FC Gievenbeck - Victoria Clarholz

So., 03.11.24 14:30 Uhr Westfalia Rhynern - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 03.11.24 14:30 Uhr SpVgg Erkenschwick - SG Wattenscheid 09

So., 03.11.24 14:30 Uhr SC Preußen Münster II - ASC 09 Dortmund

So., 03.11.24 14:30 Uhr SC Verl II - Eintracht Rheine

spielfrei: SpVgg Vreden



14. Spieltag

So., 10.11.24 14:30 Uhr Victoria Clarholz - VfL Bochum II

So., 10.11.24 14:30 Uhr TuS Bövinghausen - SV Lippstadt 08

So., 10.11.24 14:30 Uhr SpVgg Vreden - Concordia Wiemelhausen

So., 10.11.24 14:30 Uhr TuS Ennepetal - SV Schermbeck

So., 10.11.24 14:30 Uhr Sportfreunde Siegen - SC Verl II

So., 10.11.24 14:30 Uhr Eintracht Rheine - SC Preußen Münster II

So., 10.11.24 14:30 Uhr ASC 09 Dortmund - SpVgg Erkenschwick

So., 10.11.24 14:30 Uhr SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern

So., 10.11.24 14:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - 1. FC Gievenbeck

spielfrei: RW Ahlen



15. Spieltag

So., 17.11.24 15:00 Uhr SV Schermbeck - SpVgg Vreden

So., 17.11.24 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - TuS Bövinghausen

So., 17.11.24 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - Victoria Clarholz

So., 17.11.24 15:00 Uhr VfL Bochum II - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 17.11.24 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SG Wattenscheid 09

So., 17.11.24 15:00 Uhr Westfalia Rhynern - ASC 09 Dortmund

So., 17.11.24 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - Eintracht Rheine

So., 17.11.24 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - Sportfreunde Siegen

So., 17.11.24 15:00 Uhr SC Verl II - TuS Ennepetal

spielfrei: Concordia Wiemelhausen



16. Spieltag

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr Victoria Clarholz - Rot Weiss Ahlen

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr Concordia Wiemelhausen - SV Schermbeck

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SpVgg Vreden - SC Verl II

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr TuS Ennepetal - SC Preußen Münster II

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr Sportfreunde Siegen - SpVgg Erkenschwick

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr Eintracht Rheine - Westfalia Rhynern

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr ASC 09 Dortmund - 1. FC Gievenbeck

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SG Wattenscheid 09 - VfL Bochum II

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SV Lippstadt 08

spielfrei: TuS Bövinghausen



17. Spieltag

So., 15.12.24 14:30 Uhr TuS Bövinghausen - Victoria Clarholz

So., 15.12.24 14:30 Uhr Rot Weiss Ahlen - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 15.12.24 14:30 Uhr SV Lippstadt 08 - SG Wattenscheid 09

So., 15.12.24 14:30 Uhr VfL Bochum II - ASC 09 Dortmund

So., 15.12.24 14:30 Uhr 1. FC Gievenbeck - Eintracht Rheine

So., 15.12.24 14:30 Uhr Westfalia Rhynern - Sportfreunde Siegen

So., 15.12.24 14:30 Uhr SpVgg Erkenschwick - TuS Ennepetal

So., 15.12.24 14:30 Uhr SC Preußen Münster II - SpVgg Vreden

So., 15.12.24 14:30 Uhr SC Verl II - Concordia Wiemelhausen

spielfrei: SV Schermbeck



18. Spieltag

So., 01.12.24 14:30 Uhr SV Schermbeck - SC Verl II

So., 01.12.24 14:30 Uhr Concordia Wiemelhausen - SC Preußen Münster II

So., 01.12.24 14:30 Uhr SpVgg Vreden - SpVgg Erkenschwick

So., 01.12.24 14:30 Uhr TuS Ennepetal - Westfalia Rhynern

So., 01.12.24 14:30 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Gievenbeck

So., 01.12.24 14:30 Uhr Eintracht Rheine - VfL Bochum II

So., 01.12.24 14:30 Uhr ASC 09 Dortmund - SV Lippstadt 08

So., 01.12.24 14:30 Uhr SG Wattenscheid 09 - Rot Weiss Ahlen

So., 01.12.24 14:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Bövinghausen

spielfrei: Victoria Clarholz



19. Spieltag

So., 08.12.24 14:30 Uhr Victoria Clarholz - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 08.12.24 14:30 Uhr TuS Bövinghausen - SG Wattenscheid 09

So., 08.12.24 14:30 Uhr Rot Weiss Ahlen - ASC 09 Dortmund

So., 08.12.24 14:30 Uhr SV Lippstadt 08 - Eintracht Rheine

So., 08.12.24 14:30 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen

So., 08.12.24 14:30 Uhr 1. FC Gievenbeck - TuS Ennepetal

So., 08.12.24 14:30 Uhr Westfalia Rhynern - SpVgg Vreden

So., 08.12.24 14:30 Uhr SpVgg Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen

So., 08.12.24 14:30 Uhr SC Preußen Münster II - SV Schermbeck

spielfrei: SC Verl II



20. Spieltag

So., 02.03.25 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - SV Schermbeck

So., 02.03.25 15:00 Uhr Westfalia Rhynern - Concordia Wiemelhausen

So., 02.03.25 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SpVgg Vreden

So., 02.03.25 15:00 Uhr VfL Bochum II - TuS Ennepetal

So., 02.03.25 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - Sportfreunde Siegen

So., 02.03.25 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - Eintracht Rheine

So., 02.03.25 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - ASC 09 Dortmund

So., 02.03.25 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SG Wattenscheid 09

So., 02.03.25 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - SC Verl II

spielfrei: SG Finnentrop/Bamenohl



21. Spieltag

So., 02.02.25 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - Victoria Clarholz

So., 02.02.25 15:00 Uhr Eintracht Rheine - TuS Bövinghausen

So., 02.02.25 15:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Rot Weiss Ahlen

So., 02.02.25 15:00 Uhr TuS Ennepetal - SV Lippstadt 08

So., 02.02.25 15:00 Uhr SpVgg Vreden - VfL Bochum II

So., 02.02.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - 1. FC Gievenbeck

So., 02.02.25 15:00 Uhr SV Schermbeck - Westfalia Rhynern

So., 02.02.25 15:00 Uhr SC Verl II - SpVgg Erkenschwick

So., 02.02.25 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - SG Finnentrop/Bamenohl

spielfrei: SC Preußen Münster II



22. Spieltag

So., 09.02.25 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SV Schermbeck

So., 09.02.25 15:00 Uhr VfL Bochum II - Concordia Wiemelhausen

So., 09.02.25 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SpVgg Vreden

So., 09.02.25 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - TuS Ennepetal

So., 09.02.25 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - Sportfreunde Siegen

So., 09.02.25 15:00 Uhr Victoria Clarholz - Eintracht Rheine

So., 09.02.25 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - ASC 09 Dortmund

So., 09.02.25 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - SC Preußen Münster II

So., 09.02.25 15:00 Uhr Westfalia Rhynern - SC Verl II

spielfrei: SG Wattenscheid 09



23. Spieltag

So., 16.02.25 15:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Victoria Clarholz

So., 16.02.25 15:00 Uhr TuS Ennepetal - TuS Bövinghausen

So., 16.02.25 15:00 Uhr SpVgg Vreden - Rot Weiss Ahlen

So., 16.02.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SV Lippstadt 08

So., 16.02.25 15:00 Uhr SV Schermbeck - VfL Bochum II

So., 16.02.25 15:00 Uhr SC Verl II - 1. FC Gievenbeck

So., 16.02.25 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - Westfalia Rhynern

So., 16.02.25 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SG Wattenscheid 09

So., 16.02.25 15:00 Uhr Eintracht Rheine - SG Finnentrop/Bamenohl

spielfrei: SpVgg Erkenschwick



24. Spieltag

So., 23.02.25 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SV Schermbeck

So., 23.02.25 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - Concordia Wiemelhausen

So., 23.02.25 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - SpVgg Vreden

So., 23.02.25 15:00 Uhr Victoria Clarholz - TuS Ennepetal

So., 23.02.25 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Sportfreunde Siegen

So., 23.02.25 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - Eintracht Rheine

So., 23.02.25 15:00 Uhr Westfalia Rhynern - SpVgg Erkenschwick

So., 23.02.25 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SC Preußen Münster II

So., 23.02.25 15:00 Uhr VfL Bochum II - SC Verl II

spielfrei: ASC 09 Dortmund



25. Spieltag

So., 09.03.25 15:00 Uhr SpVgg Vreden - Victoria Clarholz

So., 09.03.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - TuS Bövinghausen

So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Schermbeck - Rot Weiss Ahlen

So., 09.03.25 15:00 Uhr SC Verl II - SV Lippstadt 08

So., 09.03.25 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - VfL Bochum II

So., 09.03.25 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - 1. FC Gievenbeck

So., 09.03.25 15:00 Uhr Eintracht Rheine - ASC 09 Dortmund

So., 09.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SG Wattenscheid 09

So., 09.03.25 15:00 Uhr TuS Ennepetal - SG Finnentrop/Bamenohl

spielfrei: Westfalia Rhynern



26. Spieltag

So., 16.03.25 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - SV Schermbeck

So., 16.03.25 15:00 Uhr Victoria Clarholz - Concordia Wiemelhausen

So., 16.03.25 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SpVgg Vreden

So., 16.03.25 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - TuS Ennepetal

So., 16.03.25 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - Sportfreunde Siegen

So., 16.03.25 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - Westfalia Rhynern

So., 16.03.25 15:00 Uhr VfL Bochum II - SpVgg Erkenschwick

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SC Preußen Münster II

So., 16.03.25 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SC Verl II

spielfrei: FC Eintracht Rheine



27. Spieltag

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Schermbeck - Victoria Clarholz

So., 23.03.25 15:00 Uhr SC Verl II - TuS Bövinghausen

So., 23.03.25 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - Rot Weiss Ahlen

So., 23.03.25 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - SV Lippstadt 08

So., 23.03.25 15:00 Uhr Westfalia Rhynern - VfL Bochum II

So., 23.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Eintracht Rheine

So., 23.03.25 15:00 Uhr TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund

So., 23.03.25 15:00 Uhr SpVgg Vreden - SG Wattenscheid 09

So., 23.03.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop/Bamenohl

spielfrei: 1. FC Gievenbeck



28. Spieltag

So., 30.03.25 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SV Schermbeck

So., 30.03.25 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - Concordia Wiemelhausen

So., 30.03.25 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SpVgg Vreden

So., 30.03.25 15:00 Uhr Eintracht Rheine - TuS Ennepetal

So., 30.03.25 15:00 Uhr VfL Bochum II - 1. FC Gievenbeck

So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - Westfalia Rhynern

So., 30.03.25 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SpVgg Erkenschwick

So., 30.03.25 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - SC Preußen Münster II

So., 30.03.25 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SC Verl II

spielfrei: Sportfreunde Siegen



29. Spieltag

So., 06.04.25 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz

So., 06.04.25 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - TuS Bövinghausen

So., 06.04.25 15:00 Uhr Westfalia Rhynern - Rot Weiss Ahlen

So., 06.04.25 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SV Lippstadt 08

So., 06.04.25 15:00 Uhr TuS Ennepetal - Sportfreunde Siegen

So., 06.04.25 15:00 Uhr SpVgg Vreden - Eintracht Rheine

So., 06.04.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund

So., 06.04.25 15:00 Uhr SV Schermbeck - SG Wattenscheid 09

So., 06.04.25 15:00 Uhr SC Verl II - SG Finnentrop/Bamenohl

spielfrei: VfL Bochum II



30. Spieltag

So., 13.04.25 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SV Schermbeck

So., 13.04.25 15:00 Uhr Eintracht Rheine - Concordia Wiemelhausen

So., 13.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SpVgg Vreden

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - VfL Bochum II

So., 13.04.25 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - 1. FC Gievenbeck

So., 13.04.25 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - Westfalia Rhynern

So., 13.04.25 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SpVgg Erkenschwick

So., 13.04.25 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SC Preußen Münster II

So., 13.04.25 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - SC Verl II

spielfrei: TuS Ennepetal



31. Spieltag

Do., 17.04.25 19:00 Uhr Westfalia Rhynern - Victoria Clarholz

Do., 17.04.25 19:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - TuS Bövinghausen

Do., 17.04.25 19:00 Uhr VfL Bochum II - Rot Weiss Ahlen

Do., 17.04.25 19:00 Uhr SpVgg Vreden - TuS Ennepetal

Do., 17.04.25 19:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Sportfreunde Siegen

Do., 17.04.25 19:00 Uhr SV Schermbeck - Eintracht Rheine

Do., 17.04.25 19:00 Uhr SC Verl II - ASC 09 Dortmund

Do., 17.04.25 19:00 Uhr SC Preußen Münster II - SG Wattenscheid 09

Do., 17.04.25 19:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - SG Finnentrop/Bamenohl

spielfrei: SV Lippstadt 08



32. Spieltag

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SV Schermbeck

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr TuS Ennepetal - Concordia Wiemelhausen

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SV Lippstadt 08

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - VfL Bochum II

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr Victoria Clarholz - 1. FC Gievenbeck

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Westfalia Rhynern

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - SpVgg Erkenschwick

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SC Preußen Münster II

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr Eintracht Rheine - SC Verl II

spielfrei: SpVgg Vreden



33. Spieltag

So., 27.04.25 15:00 Uhr VfL Bochum II - Victoria Clarholz

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - TuS Bövinghausen

So., 27.04.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SpVgg Vreden

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Schermbeck - TuS Ennepetal

So., 27.04.25 15:00 Uhr SC Verl II - Sportfreunde Siegen

So., 27.04.25 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - Eintracht Rheine

So., 27.04.25 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - ASC 09 Dortmund

So., 27.04.25 15:00 Uhr Westfalia Rhynern - SG Wattenscheid 09

So., 27.04.25 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SG Finnentrop/Bamenohl

spielfrei: Rot Weiss Ahlen



34. Spieltag

So., 04.05.25 15:00 Uhr SpVgg Vreden - SV Schermbeck

So., 04.05.25 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - Rot Weiss Ahlen

So., 04.05.25 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SV Lippstadt 08

So., 04.05.25 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - VfL Bochum II

So., 04.05.25 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - 1. FC Gievenbeck

So., 04.05.25 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - Westfalia Rhynern

So., 04.05.25 15:00 Uhr Eintracht Rheine - SpVgg Erkenschwick

So., 04.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SC Preußen Münster II

So., 04.05.25 15:00 Uhr TuS Ennepetal - SC Verl II

spielfrei: Concordia Wiemelhausen



35. Spieltag

So., 11.05.25 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - Victoria Clarholz

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Schermbeck - Concordia Wiemelhausen

So., 11.05.25 15:00 Uhr SC Verl II - SpVgg Vreden

So., 11.05.25 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal

So., 11.05.25 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - Sportfreunde Siegen

So., 11.05.25 15:00 Uhr Westfalia Rhynern - Eintracht Rheine

So., 11.05.25 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - ASC 09 Dortmund

So., 11.05.25 15:00 Uhr VfL Bochum II - SG Wattenscheid 09

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SG Finnentrop/Bamenohl

spielfrei: TuS Bövinghausen



36. Spieltag

So., 18.05.25 15:00 Uhr Victoria Clarholz - TuS Bövinghausen

So., 18.05.25 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Rot Weiss Ahlen

So., 18.05.25 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - SV Lippstadt 08

So., 18.05.25 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - VfL Bochum II

So., 18.05.25 15:00 Uhr Eintracht Rheine - 1. FC Gievenbeck

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Westfalia Rhynern

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Ennepetal - SpVgg Erkenschwick

So., 18.05.25 15:00 Uhr SpVgg Vreden - SC Preußen Münster II

So., 18.05.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SC Verl II

spielfrei: SV Schermbeck



37. Spieltag

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Verl II - SV Schermbeck

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - Concordia Wiemelhausen

So., 25.05.25 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - SpVgg Vreden

So., 25.05.25 15:00 Uhr Westfalia Rhynern - TuS Ennepetal

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - Sportfreunde Siegen

So., 25.05.25 15:00 Uhr VfL Bochum II - Eintracht Rheine

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - ASC 09 Dortmund

So., 25.05.25 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SG Wattenscheid 09

So., 25.05.25 15:00 Uhr TuS Bövinghausen - SG Finnentrop/Bamenohl

spielfrei: Victoria Clarholz



38. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Victoria Clarholz

So., 01.06.25 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - TuS Bövinghausen

So., 01.06.25 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - Rot Weiss Ahlen

So., 01.06.25 15:00 Uhr Eintracht Rheine - SV Lippstadt 08

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Siegen - VfL Bochum II

So., 01.06.25 15:00 Uhr TuS Ennepetal - 1. FC Gievenbeck

So., 01.06.25 15:00 Uhr SpVgg Vreden - Westfalia Rhynern

So., 01.06.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SpVgg Erkenschwick

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Schermbeck - SC Preußen Münster II

spielfrei: SC Verl II