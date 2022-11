Kopfball in der ersten Minute entscheidet Spiel!

Das Spiel begann für die Gäste optimal. Bereits in der 1. Minute verwandelte Malek Owaeld eine Flanke per Kopfball zum 0:1. Der SVH II zeigte sich keineswegs geschockt, tat sich jedoch in den ersten 20 Minuten sehr schwer mit dem Spielaufbau. Beide Mannschaften gelang in der Folgezeit der 1. Halbzeit nicht den Ball vielversprechend in den 16 Meter-Raum zu bringen. So blieben Torchancen sehr begrenzt, wobei der SVH II mit einem Kopfball von Gerd Peiffer (Nr. 5) noch die beste Gelegenheit besaß. In der 2. Halbzeit versuchte der SVH II mit Bällen über die Flügel zum Torerfolg zu gelangen. Trotz Feldüberlegenheit der Heimmannschaft verhinderten aber die vielen Fehlpässe das Herausspielen von klaren Torchancen. So blieb es am Ende beim 0:1 für den Gast aus Obernzenn/Unteraltenbernheim II.