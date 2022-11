KOL: TVL macht Trainer Göbel sprachlos Grund ist das 4:1 über Groß-Rohrheim +++ Azzurri/Olympia reichen Rote Laterne weiter

Eintracht Wald-Michelbach II – SG Odin Wald-Michelbach 1:3 (0:2). Zweitbeste Heimmannschaft gegen beste Auswärtself – die Derbykonstellation versprach Spannung, und die Frage nach dem Sieger wurde auch erst in der 90. Minute beantwortet. Da schloss Jannik Oberle einen Konter mit dem dritten Treffer des Spitzenreiters ab. Der spielte zu diesem Zeitpunkt in doppelter Überzahl, weil zwei Eintrachtler, die eigentlich in der Verbandsliga am Ball sind, zuschauten: Etienne Imsirovic brummte eine Zeitstrafe ab, und Vassilis Chatzigiannakis hatte schon längst geduscht. Er geriet nach 22 Minuten mit Peter Gölz aneinander, stieß ihn um – glatt Rot. Auch wenn die Gastgeber Chancen hatten – so scheiterten Maas und Veigel freistehend am starken Torwart Helfrich – gewann die SG Odin verdient. Oberle verzeichnete noch einen Lattentreffer (49.).

Tore: 0:1, 0:2 David Schmitt (26., 37), 1:2 Imsirovic (73.), 1:3 Oberle (90.). – Schiedsrichter: Terlinden (Groß-Zimmern). – Zuschauer: 300. – Bes. Vorkomnisse: Rot für Chatzigiannakis (Eintracht, 22.) wegen Tätlichkeit, Zeitstrafe für Imsirovic (Eintracht, 84.) wegen Foulspiels. – Beste Spieler: Imsirovic/Schmitt, Oberle.

TV Lampertheim – Alemannia Groß-Rohrheim 4:1 (0:1). Der TVL feierte dank einer tollen zweiten Halbzeit einen verdienten Heimsieg über den Favoriten. „Wir sind nach einem Fehler bei einem Rückpass kurz vor der Pause in Rückstand geraten. Dann haben wir uns in der Pause etwas Neues einfallen lassen. Und so, wie meine Mannschaft zurückgekommen ist, das hat mich sprachlos gemacht“, lobte TVL-Trainer Karl-Heinz Göbel und betonte: „Ohne viele Stammspieler so eine zweite Hälfte rauszuhauen war grandios.“ Tatsächlich sahen die Zuschauer in Durchgang zwei Einbahnstraßenfußball.

Tore: 0:1 Geymeyer (44.), 1:1 Wegerle (54.) 2:1 Bähr (62.), 3:1 Kutschera (66.), 4:1 Bähr (90. + 4). – Schiedsrichter: Volk (Reichenbach). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Wegerle/Geymeyer.

KSG Mitlechtern – VfL Birkenau 1:1 (0:0). Im ersten Durchgang hatte die KSG mehr vom Spiel und eine klare Torchance durch Pascal Eisele, der aber an VfL-Keeper Nico Kahlenberg scheiterte. Im zweiten Durchgang wurde die Partie besser. Mitlechtern drängte auf das 1:0. Doch das fiel auf der anderen Seite durch André Halblaubs satten Schuss. Die KSG antwortete schnell. Julian Schneider köpfte nach einem Freistoß zum 1:1 ein. „In der Schlussphase haben wir noch zahlreiche gute Chancen vergeben“, sagte KSG-Pressewart Achim Tremper.

Tore: 0:1 Halblaub (69.), 1:1 Julian Schneider (75.). – Schiedsrichter: Wüst (Griesheim). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Eckert, Hohrein, Julian Schneider/Halblaub.

SG Unter-Abtsteinach – SV Fürth 5:1 (2:0). Die Partie ging gut los für die Platzherren. Schon nach zehn Minuten verwandelte Mats Gärtner einen Foulelfmeter zum 1:0. Und zehn Minuten vor der Pause traf der gleiche Spieler noch einmal vom Punkt. „Das war das beste Saisonspiel meiner Mannschaft, aus einem überragenden Team hat dabei Ramzy Yahaya herausgeragt. Er war fast an jedem Treffer beteiligt“, sagt SG-Coach Marcus Lauer.

Tore: 1:0, 2:0 Gärtner (10., 35., jeweils Foulelfmeter), 3:0 Sengül (50.), 4:0 Yahaya (64.), 5:0 Sengül (72.), 5:1 Ramadani (80.). – Schiedsrichter: Hildenbeutel (Steinbach). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Yahaya/Ramadani.