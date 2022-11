KOL: TSV holt Dreier im Kellerduell Wiemer, Pfaff und Bunzel treffen für Goddelau gegen Türk Gücü +++ Spielertrainer Penz sieht „verdiente Niederlage“

GODDELAU. Der Aufsteiger aus der A-Liga empfängt den Absteiger aus der Gruppenliga – das war das Derby und Kellerduell am 13. Spieltag der Kreisoberliga zwischen dem TSV Goddelau und Türk Gücü Rüsselsheim. Nach zwölf Spieltagen belegten die Kontrahenten die beiden letzten Plätze in der Tabelle. Damit war klar: Ein Sieg musste für beide Mannschaften am Sonntagnachmittag her. Eine spannende Partie sahen die Zuschauer daher auch, am Ende war der Vorletzte Goddelau mit 3:0 (0:0) erfolgreich und konnte sich über drei Punkte für den Klassenerhalt freuen.

Beide Mannschaften spielten von Beginn an nach vorne. Dabei hatte der Aufsteiger zunächst mehr vom Spiel und die deutlich besseren Chancen. Die Spieler wirkten auf beiden Seiten nervös, wohl wissend, was für beide Mannschaften auf dem Spiel stand. Kaum anders ließ es sich erklären, dass vor allem Goddelau munter nach vorne spielte und sich immer wieder Chancen erarbeitete, diese aber durch überhastete Abschlüsse oder ein letztes unnötiges Passspiel im Strafraum teilweise kläglich vergab. Auf der anderen Seite wirkte auch der Absteiger aus der Gruppenliga gehemmt und weitgehend ideenlos. Nur zweimal tauchten die Rüsselsheimer in der ersten Hälfte gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. So stand es dann zur Halbzeit auch 0:0.

Nach der Pause spielten die Goddelauer weiter nach vorne, und dies sollte sich früh auszahlen. Keine fünf Minuten war die Partie wieder im Gange, da gab es einen Freistoß nahe der Strafraumgrenze. Hoch kam der Ball in den Strafraum und genau auf den Kopf von Moritz Wiemer, der diesen unhaltbar für Türk Gücü-Schlussmann Fabian Krausse in die Maschen setzte.

Groß waren der Jubel und die Erleichterung über diesen Treffer bei der Mannschaft und den Anhängern des TSV. Wie befreit spielte Goddelau nun auf, aber auch für die Gäste war der Gegentreffer ein Weckruf. Immer öfter kam Rüsselsheim nun über die Mittellinie, doch die gut positionierte Goddelauer Abwehr verhinderte in den meisten Fällen das Eindringen in den Strafraum. Ein Goddelauer Konter war schließlich von Erfolg gekrönt: Moritz Wiemer lief in den Strafraum, legte ab auf einen Mitspieler, den Schuss konnte Fabian Krausse nur abklatschen lassen – direkt vor die Füße von Simon Pfaff. Dieser schoss zunächst den heranfliegenden Krausse an, ehe der Abpraller doch noch den Weg zum vorentscheidenden 2:0 ins Tor fand. Ein Distanzschuss über den weit herausgeeilten Rüsselsheimer Schlussmann von Jannek Bunzel brachte 15 Minuten vor dem Ende die endgültige Entscheidung – ein verdienter Goddelauer Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

TSV-Trainer Kevin Halla war nach dem Erfolg erleichtert: „Das war heute gut. Wir waren in der ersten Halbzeit vor dem Tor nicht konsequent genug. Das frühe Tor im zweiten Durchgang hat uns sehr geholfen und Sicherheit gegeben. Leider treffen wir manchmal noch vor dem Tor die falsche Entscheidung, sonst hätten wir zur Halbzeit schon mit zwei Treffern vorne gelegen.“ Kurz angebunden war sein Gegenüber, Spielertrainer Pierre Penz. „Eine verdiente Niederlage“, lautete sein einziger Kommentar.

TSV Goddelau: Tonguc – Hofferbert, Singh, Menger, Wiemer, E. Klink, Stolz (76. Sturm), Bunzel (82. Hirsch), F. Klink, Pfaff (76. Walter), Jellouli.